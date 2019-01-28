Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Акулы Акулы
Киноафиша Фильмы Акулы
Los tiburones / The Sharks

Акулы, 2019

2019 / Уругвай / Аргентина / Испания
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Иногда отверженная девушка становится опаснее самой хищной акулы
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Дебютная драма уругвайского режиссера Лусии Гарибальди. В фильме также сыграли актеры-новички – Ромина Бентанкур, Федерико Морозини и Антонелла Аквистапаче.

Курортный городок охватывает паника, вблизи местного пляжа ожидается нападение акул. Только главную героиню это мало волнует, 14-летняя Розалина словно акула кружит возле своей жертвы, взрослого парня, в которого по уши влюбилась.

- Режиссерская премия: World Cinema Dramatic - кинофестиваль Sundance

 

В пляжном городке на фоне волнений, вызванных появлением акул, разворачиваются и волнения внутри 14-летней Розины. Сильное сексуальное влечение девушки вызывает парень по имени Хосело. Но, увы, оно не взаимно. Считая героиню ребенком и начиная крутить романы с более взрослыми девушками, юноша даже не подозревает какую ревность зарождает в хищнице. Сможет ли Розина разобраться в себе и совладать со своими чувствами? На какие коварства можно пойти ради того, кем хочешь обладать? И ждать ли жертв в пляжном городке? История, которая будет держать вас в напряжении до последней секунды, а финал застанет врасплох, оставляя долгое послевкусие. Фильм, стирающий грань между правдой и ложью, любовью и ненавистью, игрой и серьёзными намерениями. Иногда отверженная девушка становится опаснее самой хищной акулы…

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 сентября 2019
Премьера онлайн 19 сентября 2019
Премьера в мире 28 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик Кинолэнд
Режиссер
Лусия Гарибальди
Лусия Гарибальди
В ролях
Фабиан Аренильяс
Фабиан Аренильяс
Валерия Луис
Валерия Луис
Ромина Бентанкур
Ромина Бентанкур
Федерико Морозини
Федерико Морозини
Антонелла Акистапаче
Антонелла Акистапаче
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про безответную любовь Фильмы про безответную любовь
Постер фильма Акулы 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Акулы смотреть онлайн

Акулы
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В сонном испаноязычном городке стоит знойное лето, а Розине (Ромина Бентанкур) совершенно нечего делать. Поэтому она лениво помогает отцу, работая на домашней ферме с группой молодых людей. Но тут как гром среди ясного неба по побережью разносится весть об акулах, которых, впрочем, никто не видел. Слухи набирают обороты, а Розина открывает в себе быстрорастущее чувство к одному из парней, с которыми она работает. «Акулы» — дебютный фильм Лусии Гарибальди, многообещающего…
Читать
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Приложение киноафиши