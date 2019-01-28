Акулы, 2019

Дебютная драма уругвайского режиссера Лусии Гарибальди. В фильме также сыграли актеры-новички – Ромина Бентанкур, Федерико Морозини и Антонелла Аквистапаче.
Курортный городок охватывает паника, вблизи местного пляжа ожидается нападение акул. Только главную героиню это мало волнует, 14-летняя Розалина словно акула кружит возле своей жертвы, взрослого парня, в которого по уши влюбилась.
- Режиссерская премия: World Cinema Dramatic - кинофестиваль Sundance
В пляжном городке на фоне волнений, вызванных появлением акул, разворачиваются и волнения внутри 14-летней Розины. Сильное сексуальное влечение девушки вызывает парень по имени Хосело. Но, увы, оно не взаимно. Считая героиню ребенком и начиная крутить романы с более взрослыми девушками, юноша даже не подозревает какую ревность зарождает в хищнице. Сможет ли Розина разобраться в себе и совладать со своими чувствами? На какие коварства можно пойти ради того, кем хочешь обладать? И ждать ли жертв в пляжном городке? История, которая будет держать вас в напряжении до последней секунды, а финал застанет врасплох, оставляя долгое послевкусие. Фильм, стирающий грань между правдой и ложью, любовью и ненавистью, игрой и серьёзными намерениями. Иногда отверженная девушка становится опаснее самой хищной акулы…