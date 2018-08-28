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Невиновен

Not Guilty 18+
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О фильме

Бывший сотрудник спецслужб возвращается на родину и устраивается на работу егерем. Айтеч предлагает брату отправить своего племянника учиться в Москву, где и он сам когда-то получил образование. Но молодого человека убивают. Айтеч терзается чувством вины и теперь намерен найти и наказать того, кто совершил преступление. Однако выбор, который ему придется сделать, окажется совсем не таким простым.

  • Съемочная группа работала на территории нескольких республик Северного Кавказа. Режиссер Андзор Емкуж родом из Адыгеи, где также проходили съемки. Некоторые эпизоды снимали в Москве, Питере, Краснодаре, а также в Украине. По замыслу режиссера, обширная география должна продемонстрировать единство всех людей, вне зависимости от их расовой и национальной принадлежности.
  • Этот фильм стал первой работой Андзора Емкужа в кино. Ранее он специализировался только на театральных постановках. По признанию режиссера, он боялся, что опыт, полученный в театре, будет преобладать, но в результате смог найти равновесие.
  • Сюжет частично основан на реальных событиях, однако многие эпизоды являются художественным вымыслом.
  • Существуют две версии ленты – авторская и прокатная.

Егерь Айтеч уговаривает своего племянника Азамата получить образование в Москве. Не успев приехать в столицу, парень погибает от рук радикалов. Айтеч в отчаянье пытается разобраться в произошедшем по горячим следам. Ему приходится делать выбор между буквой закона, собственной совестью и жаждой кровной мести.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 28 августа 2018
Дата выхода
7 ноября 2019 Россия 16+
Сборы в мире $140 869
Другие названия
Not Guilty
Режиссер
Андзор Емкуж
В ролях
Ахмед Хамурзов
Тимур Кетенчиев
Жанетта Тхашугоева
Татьяна Дрожжина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 11 голосов
4.4 IMDb
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