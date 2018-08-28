Бывший сотрудник спецслужб возвращается на родину и устраивается на работу егерем. Айтеч предлагает брату отправить своего племянника учиться в Москву, где и он сам когда-то получил образование. Но молодого человека убивают. Айтеч терзается чувством вины и теперь намерен найти и наказать того, кто совершил преступление. Однако выбор, который ему придется сделать, окажется совсем не таким простым.
Егерь Айтеч уговаривает своего племянника Азамата получить образование в Москве. Не успев приехать в столицу, парень погибает от рук радикалов. Айтеч в отчаянье пытается разобраться в произошедшем по горячим следам. Ему приходится делать выбор между буквой закона, собственной совестью и жаждой кровной мести.
|7 ноября 2019
|Россия
|16+