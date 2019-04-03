Куриоса, 2018

Режиссером эротической мелодрамы «Куриоса» стала француженка Лу Жене. Главные роли в картине сыграли Ноэми Мерлан («Сердцеед», «Этот неловкий момент») и Нильс Шнайдер («Я убил свою маму», «Воображаемая любовь»).
Это страстная история любви на фоне сексуальной свободы, в основе которой лежат отношения из 19-го века Пьера Луис и Мари де Ренье. Чтобы погасить долги своего отца, Мари выходит замуж за поэта Анри де Ренье, но ее любит Пьер Луис, поэт, эротоман и путешественник. Вместе с ним она изобретает фотографическую и литературную связь, благодаря которой знакомится с любовью и эротикой.
- Фильм основан на дневниках и письмах реальных светских персонажей конца XIX века — поэта и фотографа Пьера Луиса и писательницы Мари де Ренье.
- «Куриоса» — первый полнометражный фильм Лу Жене, до этого она сняла четыре отмеченных наградами тв-фильма и один короткометражный фильм.
- Страсть к фотографии вдохновила Лу Жене на написание сценария к этому фильму.
Париж, конец 19 века. Пьер - денди и модный поэт. Он и его друг Генри без ума от Мари, дочери их покровителя. Однако Мари становится женой Генри, несмотря на свою влюбленность в Пьера. Пьер отправляется развеяться в долгое путешествие, но после его возвращения чувственному любовному треугольнику суждено повториться.