Куриоса, 2018

- Фильм основан на дневниках и письмах реальных светских персонажей конца XIX века — поэта и фотографа Пьера Луиса и писательницы Мари де Ренье.

- «Куриоса» — первый полнометражный фильм Лу Жене, до этого она сняла четыре отмеченных наградами тв-фильма и один короткометражный фильм.

- Страсть к фотографии вдохновила Лу Жене на написание сценария к этому фильму.