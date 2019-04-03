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Куриоса Куриоса
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Curiosa

Куриоса, 2018

2018 / Франция
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Эротическая драма о чувственном любовном треугольнике
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером эротической мелодрамы «Куриоса» стала француженка Лу Жене. Главные роли в картине сыграли Ноэми Мерлан («Сердцеед», «Этот неловкий момент») и Нильс Шнайдер («Я убил свою маму», «Воображаемая любовь»).

Это страстная история любви на фоне сексуальной свободы, в основе которой лежат отношения из 19-го века Пьера Луис и Мари де Ренье. Чтобы погасить долги своего отца, Мари выходит замуж за поэта Анри де Ренье, но ее любит Пьер Луис, поэт, эротоман и путешественник. Вместе с ним она изобретает фотографическую и литературную связь, благодаря которой знакомится с любовью и эротикой.

- Фильм основан на дневниках и письмах реальных светских персонажей конца XIX века — поэта и фотографа Пьера Луиса и писательницы Мари де Ренье.

- «Куриоса» — первый полнометражный фильм Лу Жене, до этого она сняла четыре отмеченных наградами тв-фильма и один короткометражный фильм.

- Страсть к фотографии вдохновила Лу Жене на написание сценария к этому фильму.

Париж, конец 19 века. Пьер - денди и модный поэт. Он и его друг Генри без ума от Мари, дочери их покровителя. Однако Мари становится женой Генри, несмотря на свою влюбленность в Пьера. Пьер отправляется развеяться в долгое путешествие, но после его возвращения чувственному любовному треугольнику суждено повториться. 

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 30 мая 2019
Премьера онлайн 23 марта 2020
Премьера в мире 3 апреля 2019
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Лу Жене
Лу Жене
В ролях
Нильс Шнайдер
Нильс Шнайдер
Ноэми Мерлан
Ноэми Мерлан
Камелия Джордана
Камелия Джордана
Амира Касар
Амира Касар
Алексия Джордано
Алексия Джордано
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Куриоса 3 постера
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Куриоса смотреть онлайн

Куриоса
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за 1 рубль
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Наша рецензия
«Куриоса» отправит нас во Францию конца XIX века, Пьер Луис (Нильс Шнайдер) — молодой поэт и гедонист — вертится в кругах девиц на выданье, с одной из которых, Мари (Ноэми Мерлан), у них наиболее очевидная взаимная симпатия. Но есть нюанс: друг Луиса Анри (Бенжамен Лаверн) оказывается (не без мухлежа) удачливее, и Мари в итоге выдают именно за Анри. Взаимная симпатия Пьера и Мари остаётся, да и муж в итоге оказывается совсем не брутальным ревнивцем, а покладистым…
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Евгений Стешенко 18 июня 2019, 22:17
Весьма своеобразный фильм. Не для каждого.
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12 голосов
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саундтрек фильма Куриоса
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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