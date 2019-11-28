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Лев Яшин. Вратарь моей мечты Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Киноафиша Фильмы Лев Яшин. Вратарь моей мечты

Лев Яшин. Вратарь моей мечты, 2019

2019 / Россия
7.4 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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История легендарного советского вратаря Льва Яшина!
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Историю легендарного вратаря взялся перенести на экран Василий Чигинский, известный своей работой над фильмами «Первый после Бога» и «Аномалия». В фильме снялись Александр Фокин, Юлия Хлынина («Селфи»,«Купи меня») и Алексей Гуськов («Турецкий гамбит»,«Мусорщик»).

Фильм рассказывает историю легендарного вратаря Льва Яшина, человека, который впервые в истории советского футбола добился признания не только в СССР, но и во всем мире. Картина построена в формате воспоминаний футболиста перед прощальным матчем в 1971 году. 
 

- В 2000 году ФИФА назвала Яшина лучшим вратарём XX века

- Лев Яшин был не только футбольным вратарём, но и хоккейным

- Известно, что великий вратарь много курил Такие тренеры, как Якушин и Качалин, которые категорически запрещали делать это своим подопечным, относились к пристрастию Льва Ивановича снисходительно

- Весной 1949 года в контрольном матче в Гаграх со сталинградской командой «Трактор» — одном из первых своих матчей — Яшин пропустил самый нелепый гол за всю свою карьеру — мяч был сильным ударом введён в игру вратарём соперников Ермасовым, молодой динамовский голкипер на выходе из ворот столкнулся со своим партнёром по обороне Аверьяновым, а мяч закатился в сетку

- 2 июля 1967 года Лев Яшин вышел на поле в ранге капитана сборной Турции, которая встречалась в Стамбуле с «Галатасараем». Матч был посвящён уходившему из футбола турецкому вратарю Тургаю Серену, который в этой игре защищал цвета своего клуба

- Лев Яшин автор уникального достижения: он провёл 22 сезона в одном клубе (Динамо) — с 1949 по 1970 годы. Даже в матчах за сборную Яшин играл в форме с буквой "Д" на футболке

- Сотым на счету Яшина стал матч чемпионата страны между его родным клубом «Динамо» и ЦСКА 28 октября 1962 года

- Всего Яшин сыграл 207 «сухих» матчей из 438 зачетных в символическом Клубе своего имени, в который входят отечественные голкиперы, сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх

«Черный паук», «Черная пантера» и даже «Черный осьминог» — такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он был хозяином в своей штрафной, неизменно в черном свитере с буквой «Д» на груди. Пик его славы приходится на 50-60-е годы, когда сборная СССР, во многом благодаря его блестящей игре, завоевала самые значимые трофеи в футболе. А потом будет осечка на Чемпионате Мира в Чили, где Яшина одного обвинят в поражении, от него отвернутся даже болельщики… И ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в своей стране, но и во всем мире — единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч.

7.4 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 ноября 2019
Премьера онлайн 2 января 2020
Премьера в мире 28 ноября 2019
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Василий Чигинский
Василий Чигинский
В ролях
Александр Фокин
Александр Фокин
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лев Яшин. Вратарь моей мечты 5 постеров
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Наша рецензия
Любовь русского зрителя к вдохновляющим мирным победам прошлого неисчерпаема, особенно, когда наши непримиримые соперники тоже готовы признавать эти достижения. Первой значимой картиной стала «Легенда №17» – байопик о хоккеисте Валерие Харламове и знаменитом матче СССР против Канады. Следующим оглушительным успехом оказалась спортивная драма «Движение вверх», рассказывающая о трех секундах, за которые сборная СССР выиграла баскетбольный матч у США на Олимпиаде 1972…
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Андрей Татаренко 28 ноября 2019, 20:08
Мне фильм очень понравился, где-то иногда смахивает на Легенду 17, даже актер есть один, который там играл.
Mikhail Kokin 29 ноября 2019, 00:08
Очень хороший фильм!
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Чтобы Родина гордилась: Трейлер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Биографический фильм про великого футболиста выйдет на экраны в 2019 году.
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4 июля 2019 13:27
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