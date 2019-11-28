Лев Яшин. Вратарь моей мечты, 2019

- В 2000 году ФИФА назвала Яшина лучшим вратарём XX века



- Лев Яшин был не только футбольным вратарём, но и хоккейным



- Известно, что великий вратарь много курил Такие тренеры, как Якушин и Качалин, которые категорически запрещали делать это своим подопечным, относились к пристрастию Льва Ивановича снисходительно



- Весной 1949 года в контрольном матче в Гаграх со сталинградской командой «Трактор» — одном из первых своих матчей — Яшин пропустил самый нелепый гол за всю свою карьеру — мяч был сильным ударом введён в игру вратарём соперников Ермасовым, молодой динамовский голкипер на выходе из ворот столкнулся со своим партнёром по обороне Аверьяновым, а мяч закатился в сетку



- 2 июля 1967 года Лев Яшин вышел на поле в ранге капитана сборной Турции, которая встречалась в Стамбуле с «Галатасараем». Матч был посвящён уходившему из футбола турецкому вратарю Тургаю Серену, который в этой игре защищал цвета своего клуба



- Лев Яшин автор уникального достижения: он провёл 22 сезона в одном клубе (Динамо) — с 1949 по 1970 годы. Даже в матчах за сборную Яшин играл в форме с буквой "Д" на футболке



- Сотым на счету Яшина стал матч чемпионата страны между его родным клубом «Динамо» и ЦСКА 28 октября 1962 года



- Всего Яшин сыграл 207 «сухих» матчей из 438 зачетных в символическом Клубе своего имени, в который входят отечественные голкиперы, сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх