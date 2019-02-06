Омен: Перерождение, 2019

История Омена — сына Антихриста — уже неоднократно воплощалась в кинематографе. Картина «Омен: Перерождение» не является очередным ремейком известной истории, однако ее сюжет основан именно на ней. Молодая мать не может понять, в чем причины странного поведения ее 8-летнего сына. Когда ситуация практически выходит из-под контроля, она начинает подозревать, что в этом замешаны сверхъестественные силы.

Режиссера Николаса МакКарти, снявшего «Омен: Перерождение» вы можете знать по новелле в хорроре «Черные праздники», которая вышла в 2015 году. А главную роль в картине сыграла Тейлор Шиллинг, известная по главной роли в популярном сериале «Оранжевый — хит сезона».