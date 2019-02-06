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Омен: Перерождение Омен: Перерождение
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The Prodigy

Омен: Перерождение, 2019

2019 / Гонконг / США
5.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Мать обеспокоена поведением своего 8-летнего сына
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Причины посмотреть Факты О фильме

История Омена — сына Антихриста — уже неоднократно воплощалась в кинематографе. Картина «Омен: Перерождение» не является очередным ремейком известной истории, однако ее сюжет основан именно на ней. Молодая мать не может понять, в чем причины странного поведения ее 8-летнего сына. Когда ситуация практически выходит из-под контроля, она начинает подозревать, что в этом замешаны сверхъестественные силы.

Режиссера Николаса МакКарти, снявшего «Омен: Перерождение» вы можете знать по новелле в хорроре «Черные праздники», которая вышла в 2015 году. А главную роль в картине сыграла Тейлор Шиллинг, известная по главной роли в популярном сериале «Оранжевый — хит сезона».

- У главного героя Майлза гетерохромия: один его глаз является карим, второй — голубым.

- В оригинале фильм «Омен: Перерождение» называется The Prodigy, что переводится как «вундеркинд» или «одаренный».

Фильм рассказывает историю молодой матери, которая обеспокоена странным поведением своего 8-ми летнего сына. Она считает, что причина такого поведения - нечто свехъестественное.

5.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 21 февраля 2019
Премьера в мире 6 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Николас МакКарти
Николас МакКарти
В ролях
Тейлор Шиллинг
Тейлор Шиллинг
Олунике Аделийи
Джексон Роберт Скотт
Джексон Роберт Скотт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Омен: Перерождение 6 постеров
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Омен: Перерождение смотреть онлайн

Омен: Перерождение
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Полиция выслеживает и убивает маньяка Эдварда Скарку, замучившего десяток женщин. И ровно в тот же момент Сара Блум рожает ребёнка с глазами разного цвета. Мальчик получает имя Майлз, и буквально с рождения считается гением: он рано заговорил и схватывает всё на лету. Вот только поведение Майлза начинает пугать родителей: неадекватные вспышки агрессии, разговоры во сне на незнакомом языке. Родители отводят ребёнка к гипнотизёру, и он обнаруживает то, о чём зритель догадался с первых же…
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alltear92 27 февраля 2019, 08:12
Кадавр не очень
Евгений Ахтарьянов 22 февраля 2019, 21:50
Есть интересные моменты. Зря деньги потратил. Назвали ОМЕН чисто чтобы бабок срубить. Короче дерьмо. Не тратьте свое время и деньги. 28 .02 нормальный фильмец выйдет. Крамола что ли называется хз.
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19 голосов
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саундтрек фильма Омен: Перерождение
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