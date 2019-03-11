Последняя любовь Казановы, 2019

Историческую мелодраму «Последняя любовь Казановы» снял француз Бенуа Жако (номинант на «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Господин Риссьен»). В своей картине он снял Венсана Линдона («Закон рынка»), Стэйси Мартин («Нимфоманка»), Валерия Голино («Человек дождя», «Фрида») и многие другие.
Сюжет рассказывает о легендарном Казанове, который вынужден переехать из Парижа в Лондон из-за любовного скандала. Не удивительно, что в новом городе он сразу же встречает прекрасную куртизанку, которую намеревается соблазнить. Но девушка оказывается на так проста, как кажется на первый взгляд. Она постоянно убегает от Казановы, заставляя его понервничать.
- Как только Венсан Линдон узнал, что Бенуа Жако будет снимать фильм о Казанове, он захотел сыграть этого персонажа. Поначалу режиссер не видел в нем Казановы: во-первых, он француз, во-вторых, крепкого телосложения, сурового вида, а типаж Казановы был не таким. Но невероятное желание Линдона переубедило Жако.
- Фильм снят по книге «История моей жизни» Эндрю Карнеги.
После очередного любовного скандала легендарный покоритель женских сердец Казанова, азартный игрок и неутомимый искатель удовольствий, вынужден бежать из Парижа в Лондон. В этом незнакомом, охваченном пороком городе он встречает юную куртизанку Марианну де Шарпийон. Чтобы добиться ее расположения, великий соблазнитель готов на все, но сумасбродная красавица всякий раз ускользает из объятий венецианца. Она сводит Казанову с ума, утверждая, что станет его, как только тот перестанет ее желать...