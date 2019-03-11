Последняя любовь Казановы, 2019

Историческую мелодраму «Последняя любовь Казановы» снял француз Бенуа Жако (номинант на «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Господин Риссьен»). В своей картине он снял Венсана Линдона («Закон рынка»), Стэйси Мартин («Нимфоманка»), Валерия Голино («Человек дождя», «Фрида») и многие другие.

Сюжет рассказывает о легендарном Казанове, который вынужден переехать из Парижа в Лондон из-за любовного скандала. Не удивительно, что в новом городе он сразу же встречает прекрасную куртизанку, которую намеревается соблазнить. Но девушка оказывается на так проста, как кажется на первый взгляд. Она постоянно убегает от Казановы, заставляя его понервничать.