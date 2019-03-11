Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последняя любовь Казановы Последняя любовь Казановы
Киноафиша Фильмы Последняя любовь Казановы
Dernier amour

Последняя любовь Казановы, 2019

2019 / Франция / Бельгия
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
Один из самых причудливых любовных романов, представленный в изысканных традициях французского кино
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Историческую мелодраму «Последняя любовь Казановы» снял француз Бенуа Жако (номинант на «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Господин Риссьен»). В своей картине он снял Венсана Линдона («Закон рынка»), Стэйси Мартин («Нимфоманка»), Валерия Голино («Человек дождя», «Фрида») и многие другие.

Сюжет рассказывает о легендарном Казанове, который вынужден переехать из Парижа в Лондон  из-за любовного скандала. Не удивительно, что в новом городе он сразу же встречает прекрасную куртизанку, которую намеревается соблазнить. Но девушка оказывается на так проста, как кажется на первый взгляд. Она постоянно убегает от Казановы, заставляя его понервничать.

- Как только Венсан Линдон узнал, что Бенуа Жако будет снимать фильм о Казанове, он захотел сыграть этого персонажа. Поначалу режиссер не видел в нем Казановы: во-первых, он француз, во-вторых, крепкого телосложения, сурового вида, а типаж Казановы был не таким. Но невероятное желание Линдона переубедило Жако.

- Фильм снят по книге «История моей жизни» Эндрю Карнеги.

После очередного любовного скандала легендарный покоритель женских сердец Казанова, азартный игрок и неутомимый искатель удовольствий, вынужден бежать из Парижа в Лондон. В этом незнакомом, охваченном пороком городе он встречает юную куртизанку Марианну де Шарпийон. Чтобы добиться ее расположения, великий соблазнитель готов на все, но сумасбродная красавица всякий раз ускользает из объятий венецианца. Она сводит Казанову с ума, утверждая, что станет его, как только тот перестанет ее желать...

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 июня 2019
Премьера в мире 11 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Бенуа Жако
Бенуа Жако
В ролях
Венсан Линдон
Венсан Линдон
Стэйси Мартин
Стэйси Мартин
Оливия Росс
Оливия Росс
Валерия Голино
Валерия Голино
Катрин Бэйли
Катрин Бэйли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последняя любовь Казановы 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Последняя любовь Казановы смотреть онлайн

Последняя любовь Казановы
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Последняя любовь Казановы» относится сразу к двум специфическим, но популярным поджанрам кино, оба можно обозначить аббревиатурами: ЧФМ ― Чувственная Французская Мелодрама и КПМВП ― Кино Про Мужчин в Париках. Фильмы данных поджанров появляются в прокате с завидной периодичностью и имеют целевую аудиторию, пожалуй, в любой европейской стране. Для поклонников и поклонниц первого жанра основным критерием качества является убедительность мелодраматической составляющей, эмоциональность…
Читать
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Последняя любовь Казановы
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзив: Премьера дублированного трейлера фильма «Последняя любовь Казановы» «Русский репортаж» выпустит картину в России 27 июня.
Написать
28 мая 2019 12:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Приложение киноафиши