После, 2019

Главные герои романтической драмы «После» не должны были встретиться. Она — настоящий образец для подражания и живет по правилам. Он — богатенький бунтарь, для которого не существует никаких границ. По законам жанра судьба сводит их вместе, и между молодыми людьми зарождается сильная химия. Но к чему приведет этот роман?
В основу сюжета фильма «После» лег фанфик Анны Тодд, вдохновленный ее любовью к группе One Direction и ее члену Гарри Стайлсу. Режиссером картины выступил Дженни Гейдж — дебютант игрового кино. Главные роли исполнили Хиро Файнс-Тиффин, он же племянник Рэйфа Файнса, а также Джозефина Лэнгфорд, она же сестра исполнительницы главной роли в сериале «13 причин почему» Кэтрин Лэнгфорд.
- Картина основана на произведении молодой писательницы Анны Тодд, которое она выложила в Интернет. Сейчас у Тодд огромная армия поклонников, проглотившая уже восемь ее романов.
- Первая книга писательницы была фанфиком, мелодрамой про примерную девушку и плохого парня, в образе которого угадывались черты вокалиста группы One Direction Гарри Стайлса.
- Джозефина Лэнгфорд снялась в каждой сцене фильма, кроме последней.
- Джозефина Лэнгфорд призналась, что читала несколько глав «После» еще задолго до того, как начались съемки фильма. Для подготовки к роли ей пришлось прочитать все книги за неделю.
Случайная встреча перевернула их привычный мир. Она – прилежная студентка и образцовая дочь, а он – дьявольски притягательный бунтарь из богатой семьи. Живя в параллельных вселенных, они бы вряд ли даже взглянули друг на друга. Однако этому знакомству суждено разделить жизнь влюбленных на до и после…