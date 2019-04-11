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After

После, 2019

2019 / США
8.1 Оцените
182 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Романтическая история бунтаря и девочки из хорошей семьи
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главные герои романтической драмы «После» не должны были встретиться. Она — настоящий образец для подражания и живет по правилам. Он — богатенький бунтарь, для которого не существует никаких границ. По законам жанра судьба сводит их вместе, и между молодыми людьми зарождается сильная химия. Но к чему приведет этот роман?

В основу сюжета фильма «После» лег фанфик Анны Тодд, вдохновленный ее любовью к группе One Direction и ее члену Гарри Стайлсу. Режиссером картины выступил Дженни Гейдж — дебютант игрового кино. Главные роли исполнили Хиро Файнс-Тиффин, он же племянник Рэйфа Файнса, а также Джозефина Лэнгфорд, она же сестра исполнительницы главной роли в сериале «13 причин почему» Кэтрин Лэнгфорд.

- Картина основана на произведении молодой писательницы Анны Тодд, которое она выложила в Интернет. Сейчас у Тодд огромная армия поклонников, проглотившая уже восемь ее романов.

- Первая книга писательницы была фанфиком, мелодрамой про примерную девушку и плохого парня, в образе которого угадывались черты вокалиста группы One Direction Гарри Стайлса.

- Джозефина Лэнгфорд снялась в каждой сцене фильма, кроме последней.

- Джозефина Лэнгфорд призналась, что читала несколько глав «После» еще задолго до того, как начались съемки фильма. Для подготовки к роли ей пришлось прочитать все книги за неделю.

Случайная встреча перевернула их привычный мир. Она – прилежная студентка и образцовая дочь, а он – дьявольски притягательный бунтарь из богатой семьи. Живя в параллельных вселенных, они бы вряд ли даже взглянули друг на друга. Однако этому знакомству суждено разделить жизнь влюбленных на до и после… 

8.1 Оцените
182 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 18 апреля 2019
Премьера онлайн 25 июня 2019
Премьера в мире 11 апреля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дженни Гейдж
Дженни Гейдж
В ролях
Хиро Файнс-Тиффин
Хиро Файнс-Тиффин
Джозефина Лэнгфорд
Джозефина Лэнгфорд
Питер Галлахер
Питер Галлахер
Медоу Уильямс
Медоу Уильямс
Дилан Арнольд
Дилан Арнольд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма После 7 постеров
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Анна Молчанова 26 февраля 2019, 17:05
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Юлия Хабиахметова 5 марта 2019, 08:53
Фандом "После|After" ждёт фильм, как Хатико)
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