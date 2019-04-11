После, 2019

Главные герои романтической драмы «После» не должны были встретиться. Она — настоящий образец для подражания и живет по правилам. Он — богатенький бунтарь, для которого не существует никаких границ. По законам жанра судьба сводит их вместе, и между молодыми людьми зарождается сильная химия. Но к чему приведет этот роман?

В основу сюжета фильма «После» лег фанфик Анны Тодд, вдохновленный ее любовью к группе One Direction и ее члену Гарри Стайлсу. Режиссером картины выступил Дженни Гейдж — дебютант игрового кино. Главные роли исполнили Хиро Файнс-Тиффин, он же племянник Рэйфа Файнса, а также Джозефина Лэнгфорд, она же сестра исполнительницы главной роли в сериале «13 причин почему» Кэтрин Лэнгфорд.