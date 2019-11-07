Холодное сердце 2, 2019

Действие в сиквеле разворачивается спустя 3 года после событий оригинального мультфильма.

В «Холодном сердце 2» зрители услышат 7 новых песен – две исполнит Эльза, одну – Кристофф, одну – Олаф, а еще одну – весь основной каст.

В сиквеле «Холодного сердца» будет минимум 11 новых персонажей – в том числе родители Анны и Эльзы.

В погоне за вдохновением для «Холодного сердца 2» его режиссеры и продюсеры отправились в исследовательское путешествие по Норвегии, Финляндии и Исландии.

Намёк на «Холодное сердце 2» (в оригинале Frozen 2) можно было увидеть еще в «Зверополисе» в 2016 году, где фильм подали как Floatzen 2.

«Холодное сердце 2» – это 58-й по счёту фильм Walt Disney Animation и последний фильм эпохи 2010-х.

Официальный тизер-трейлер «Холодного сердца 2» был выпущен 13 февраля 2019 года и стал самым просматриваемым трейлером мультфильма в истории. За первые 24 часа с момента выхода ролик набрал 116,4 миллионов просмотров.

«Холодное сердце 2» – четвёртый по счёту музыкальный анимационный полнометражный фильм студии Walt Disney Animation после «Рапунцель: Запутанная история» (2010), «Холодное сердце» (2013) и «Моана» (2016).

Для Стерлинга К. Брауна и Джоша Гада это уже второй анимационный полнометражный фильм, где звёзды работают вместе. Первый – сиквел «Angry Birds в кино», который тоже вышел в 2019 году, как и «Холодное сердце 2».

Забавный факт: «Холодное сердце 2» – уже 17-й по счёту анимационный фильм Disney, премьера которого приходится на ноябрь. Славная традиция началась с «Истории игрушек» в 1995 году. До этого ноябрьскую премьеру получали такие культовые полнометражные мультфильмы, как «Корпорация монстров» (2001), «Суперсемейка» (2004), «Ральф» (2012), «Моана» (2016), «Тайна Коко» (2017).

В оригинальном мультфильме не было ни единой сцены с босой Эльзой, и потому аниматоры попросту не прорисовали героине пальцы ног. Поэтому для съемок сиквела им пришлось переделывать ступни Эльзы – теперь уже с пальцами.

Первое «Холодное сердце» находится на 15-м месте в списке самых кассовых фильмов всех времен – мультфильм заработал по миру 1,276 миллиарда долларов. Несмотря на оглушительный финансовый успех, Disney очень долго не объявляла о производстве сиквела официально – и о планах снять продолжение стало известно в марте 2015 года на ежегодном собрании акционеров Disney.

Глава Disney Боб Айгер намекал, что герои «Холодного сердца» могут стать для корпорации такими же прибыльными, как, например, Микки Маус. Еще в 2014 году Айгер в интервью CNBC отмечал: «Микки Маус был создан в 1928 году – и, тем не менее, до сих пор является одним из наших самых популярных персонажей».

Звезды «Холодного сердца» Кристен Белл и Идина Мензел незадолго до премьеры сиквела получили звезды на голливудской Аллее славы

Песня, которая зовет Эльзу в заколдованный лес, представляет собой разновидность скандинавского пастушьего призыва по типу йодля, называемого кулнингом. Он был кратко использован в партитуре первого фильма. В «Холодном сердце 2» кулнинг, играющий ключевую роль в сюжете, исполняет знаменитая норвежская певица Аврора Акснес.

Утверждение Олафа о том, что черепахи могут дышать своей задницей, на самом деле является реальным явлением, известным как клоакальное дыхание, и встречается у нескольких видов черепах, включая окрашенных коробчатых черепах, восточных черепах и черепах реки Фицрой.

В начале мультфильма, в эпизоде, где юные Анна и Эльза играют со снежными фигурами, можно заметить фигуру, напоминающую Бэймакса из игры «Big Hero 6», фигуру, напоминающую Тоторо из мультфильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо», маленького слона, похожего на Дамбо, и фигуру Белоснежки.

Культура племени Нортулдра вдохновлена саамами, которые являются коренными жителями Норвегии, Швеции, Финляндии и северной России. Disney подписали официальное соглашение с представителями саамов, которые продвигают права группы на международном уровне; они сформировали консультативную группу из художников, историков, старейшин и политических лидеров. В северном саамском дубляже фильм называется называется «Jiknon 2».

Эльза – единственная принцесса или королева Диснея, у которой есть собственная национальная валюта. Кристофф покупает предметы в магазине в Эренделле за две монеты, показывающие силуэт Эльзы, напоминающий тот, что был изображен на флагах у замка в день коронации Эльзы.

В сцене, где юная Идуна спрашивает Агнарра, что он читает, тот отвечает: «Какой-то датский писатель». В его книге изображен силуэт Ариэль из «Русалочки», первоначально написанной датским писателем Гансом Христианом Андерсеном. Андерсен также написал «Снежную королеву», историю, на которой основаны фильмы серии «Холодное сердце».

В лесной сцене, где Эльза, Анна, Кристофф, Свен и Олаф окружены людьми Нортулдры и аренделлианскими солдатами, Эльза замораживает землю в форме головы Микки Мауса, чтобы их преследователи поскользнулись.

Эльза – первая королева Диснея, которая носит длинные брюки (леггинсы, которые можно увидеть с ее синим дорожным нарядом, а затем и с ее духовным нарядом). Анна также носит брюки для своего путешествия, однако тут она не первая: принцессы Жасмин и Мулан также носили штаны.

Песня Кристоффа «Lost in the Woods» сделана в стиле пауэр-баллады 1980-х годов. В кадре даже воссоздаются сцены из хорошо известных клипов той эпохи, в том числе из клипов групп Whitesnake и Queen, например, три оленя, расставленные треугольником на черном фоне, это отсылка на музыкальный клип к песне "Bohemian Rhapsody".