Интервью с Богом, 2018

Главный герой фильма «Интервью с Богом» — выдающийся журналист Пол Ашер — пытается вернуться к привычной жизни после возвращения из горячей точки. Увиденное настолько сильно потрясло его, что кажется, будто жизнь уже не будет прежней. Его брак терпит крах, вера в хорошее угасает, и сам он теряет силы. Но неожиданным шагом к изменению становится интервью, на которое он соглашается. Его собеседник считает себя Богом и пытается убедить в этом Пола.
Телевизионный режиссер и актер Перри Лэнг выпускает свой полнометражный фильм «Интервью с Богом», который способен изменить сознание. Главную роль в картине исполнил известный австралийский актер Брентон Туэйтс, которого можно увидеть в фильмах «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Боги Египта». Его партнером стал не менее известный актер Дэвид Стрэтэйрн — из фильмов «Спокойной ночи и удачи» и «Ультиматум Борна».
- «Интервью с Богом» — первый полнометражный фильм Перри Лэнга с 1994 года.
- Часть средств от сборов в прокате пошла в фонды поддержки ветеранов и людей с психическими отклонениями.
- Фильм был полностью снят в Нью-Йорке.
- В «Интервью с Богом» Пол несколько раз говорит по телефону со своим другом Мэттом, которого зрители ни разу не видят и не слышат. На съемочной площадке даже вспыхивали споры, говорит ли Брентон Туэйтс с кем-то из группы или это его воображение.
Талантливый журналист Пол Ашер приезжает домой после командировки в горячую точку. Он изо всех сил пытается вернуться к нормальной жизни, однако увиденное на войне изменило его навсегда. Его брак с Сарой разваливается, вера угасает с каждым днем, в результате Пол оказывается в жизненном тупике. Не зная, где искать поддержки, он принимает новый вызов – соглашается на интервью с таинственным человеком, который утверждает, что он Бог.