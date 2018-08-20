Интервью с Богом, 2018

Главный герой фильма «Интервью с Богом» — выдающийся журналист Пол Ашер — пытается вернуться к привычной жизни после возвращения из горячей точки. Увиденное настолько сильно потрясло его, что кажется, будто жизнь уже не будет прежней. Его брак терпит крах, вера в хорошее угасает, и сам он теряет силы. Но неожиданным шагом к изменению становится интервью, на которое он соглашается. Его собеседник считает себя Богом и пытается убедить в этом Пола.

Телевизионный режиссер и актер Перри Лэнг выпускает свой полнометражный фильм «Интервью с Богом», который способен изменить сознание. Главную роль в картине исполнил известный австралийский актер Брентон Туэйтс, которого можно увидеть в фильмах «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Боги Египта». Его партнером стал не менее известный актер Дэвид Стрэтэйрн — из фильмов «Спокойной ночи и удачи» и «Ультиматум Борна».