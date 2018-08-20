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Интервью с Богом Интервью с Богом
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An Interview with God

Интервью с Богом, 2018

2018 / США
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Талантливый журналист берет интервью у самого Бога
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Главный герой фильма «Интервью с Богом» — выдающийся журналист Пол Ашер — пытается вернуться к привычной жизни после возвращения из горячей точки. Увиденное настолько сильно потрясло его, что кажется, будто жизнь уже не будет прежней. Его брак терпит крах, вера в хорошее угасает, и сам он теряет силы. Но неожиданным шагом к изменению становится интервью, на которое он соглашается. Его собеседник считает себя Богом и пытается убедить в этом Пола.

Телевизионный режиссер и актер Перри Лэнг выпускает свой полнометражный фильм «Интервью с Богом», который способен изменить сознание. Главную роль в картине исполнил известный австралийский актер Брентон Туэйтс, которого можно увидеть в фильмах «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Боги Египта». Его партнером стал не менее известный актер Дэвид Стрэтэйрн — из фильмов «Спокойной ночи и удачи» и «Ультиматум Борна».

- «Интервью с Богом» — первый полнометражный фильм Перри Лэнга с 1994 года.

- Часть средств от сборов в прокате пошла в фонды поддержки ветеранов и людей с психическими отклонениями.

- Фильм был полностью снят в Нью-Йорке.

- В «Интервью с Богом» Пол несколько раз говорит по телефону со своим другом Мэттом, которого зрители ни разу не видят и не слышат. На съемочной площадке даже вспыхивали споры, говорит ли Брентон Туэйтс с кем-то из группы или это его воображение.

Талантливый журналист Пол Ашер приезжает домой после командировки в горячую точку.  Он изо всех сил пытается вернуться к нормальной жизни, однако увиденное на войне изменило его навсегда. Его брак с Сарой разваливается, вера угасает с каждым днем, в результате Пол оказывается в жизненном тупике. Не зная, где искать поддержки, он принимает новый вызов – соглашается на интервью с таинственным человеком, который утверждает, что он Бог.

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 17 января 2019
Премьера в мире 20 августа 2018
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Перри Лэнг
Перри Лэнг
В ролях
Брентон Туэйтс
Брентон Туэйтс
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Яэль Гробглас
Яэль Гробглас
Хилл Харпер
Хилл Харпер
Бобби Ди Чикко
Бобби Ди Чикко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Интервью с Богом 3 постера
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Интервью с Богом
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Журналист Пол (Брентон Туэйтс) возвращается в родной Нью-Йорк после рабочего путешествия в Афганистан — и все валится из рук. В работе все еще есть смысл, но семейная жизнь трещит по швам: Сара (Яэль Гробглас) не может и не хочет мириться с новым Полом. Пол ведет популярную колонку о религии в местной газете, но писать становится все сложнее — после горячей точки сила веры сошла на нет. Именно в этот момент Пол получает странное и заманчивое предложение взять интервью у человека,…
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саундтрек фильма Интервью с Богом
Кадры из фильма Все кадры
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