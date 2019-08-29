Спасатели, 2017

«Спасатели» - китайский дебютный приключенческий мультфильм режиссеров Шэнь Юй и Хуан Ян. Героев озвучивали Личжэнь Ян (Тигруша), Ли Е, Ван Хэн и Ли Чуаньин. Для большинства из них мультфильм также стал дебютным.

«Спасатели» повествуют о двух мягких игрушках Тигруше и Зубастике, которые ожили благодаря любви к своей хозяйке Алисе. Игрушки проваливаются в игру на планшете, и теперь им необходимо пройти все испытания. Однако все, что происходит в игре, происходит и в реальности. Только если Тигруша и Зубастик преодолеют все препятствия на своем пути, то смогут стать настоящими «спасателями» и помочь Алисе.