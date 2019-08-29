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Wan ou qi bing

Спасатели, 2017

2017 / Китай
5.5 Оцените
10 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Спасатели» - китайский дебютный приключенческий мультфильм режиссеров Шэнь Юй и Хуан Ян. Героев озвучивали Личжэнь Ян (Тигруша), Ли Е, Ван Хэн и Ли Чуаньин. Для большинства из них мультфильм также стал дебютным.

«Спасатели» повествуют о двух мягких игрушках Тигруше и Зубастике, которые ожили благодаря любви к своей хозяйке Алисе. Игрушки проваливаются в игру на планшете, и теперь им необходимо пройти все испытания. Однако все, что происходит в игре, происходит и в реальности. Только если Тигруша и Зубастик преодолеют все препятствия на своем пути, то смогут стать настоящими «спасателями» и помочь Алисе.

- В фильме использовались фрагменты известных аркадных игр, например, таких как Fruit Ninja.

- Главным героем и хранителем детства девочки Алисы стал тигр, который в китайской мифологии считается священным животным. Он олицетворяет природную силу, мужественность и воинскую доблесть. Его верный друг крокодил - «речной дракон», также почитаем в китайской культуре, и является символом удачи и силы.

Главные герои Тигр и Зубастик должны отправиться в виртуальную реальность, чтобы пройти несколько компьютерных игр и лабиринтов, разгадать увлекательные загадки, встретить новых друзей и проверить дружбу на прочность. Спасателем может считаться только тот, кто прошел множество испытаний и препятствий и помог друзьям.

 

5.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 29 августа 2019
Премьера в мире 29 августа 2019
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Шэнь Юй
В ролях
Ян Личжэнь
Ли Е
Ван Хэн
Ли Чуаньин
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Спасатели 1 постер
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Совсем недавно лучшими друзьями маленькой девочки Алисы были плюшевые игрушки - полосатый тигрёнок и его неуклюжий приятель-дракоша. Но теперь ситуация изменилась. Девочка целыми днями залипает в планшет, привычно тыкая пальчиком в иконку со словом “игра”. Тигрёнок и дракоша  - воспитанные игрушки, а игрушкам не пристало спорить с выбором человека. Они уже смирились с появлением в доме игровой приставки, после чего каждую ночь сами включают телевизор и гоняют в хозяйские…
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