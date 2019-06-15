Мужчина средних лет работает сторожем в закрытом на зиму санатории. Кроме него и пса по кличке Бандит, на территории никого нет. Однажды сторож находит своего питомца повешенным на ветке дерева. Похоронив пса, мужчина и сам решает свести счеты с жизнью, но в этот момент во двор санатория врывается нетрезвая молодая женщина. Вскоре выясняется, что ее зовут Вера, а спустя сутки появляется и ее муж Стас. Отношения между супругами крайне напряженные – разгневанная Вера высадили супруга на трассе после ссоры. Дело в том, что на Стасе висит крупный денежный долг и по его следам идут опасные люди… Супруги надеются укрыться в санатории, но и в его тихих стенах им не найти покоя.
Главный герой картины Влад в свои 40 лет живет затворником, работая сторожем в заброшенном санатории. Однажды ночью появляется супружеская пара - Вера и Стас. Они находятся в бегах, их преследуют бывшие друзья и партнёры Стаса. Влад решает помочь супругам, потому что сам скрывается от прошлого. Каждому из героев грозит неминуемая расплата за выбранный однажды неверный жизненный путь, но, помогая друг другу, они попытаются искупить вину за прошлое.
|24 октября 2019
|Россия
|16+