Мужчина средних лет работает сторожем в закрытом на зиму санатории. Кроме него и пса по кличке Бандит, на территории никого нет. Однажды сторож находит своего питомца повешенным на ветке дерева. Похоронив пса, мужчина и сам решает свести счеты с жизнью, но в этот момент во двор санатория врывается нетрезвая молодая женщина. Вскоре выясняется, что ее зовут Вера, а спустя сутки появляется и ее муж Стас. Отношения между супругами крайне напряженные – разгневанная Вера высадили супруга на трассе после ссоры. Дело в том, что на Стасе висит крупный денежный долг и по его следам идут опасные люди… Супруги надеются укрыться в санатории, но и в его тихих стенах им не найти покоя.