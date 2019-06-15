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Постер фильма Сторож
Постер фильма Сторож
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Сторож

Сторож

Storozh 18+
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О фильме

Мужчина средних лет работает сторожем в закрытом на зиму санатории. Кроме него и пса по кличке Бандит, на территории никого нет. Однажды сторож находит своего питомца повешенным на ветке дерева. Похоронив пса, мужчина и сам решает свести счеты с жизнью, но в этот момент во двор санатория врывается нетрезвая молодая женщина. Вскоре выясняется, что ее зовут Вера, а спустя сутки появляется и ее муж Стас. Отношения между супругами крайне напряженные – разгневанная Вера высадили супруга на трассе после ссоры. Дело в том, что на Стасе висит крупный денежный долг и по его следам идут опасные люди… Супруги надеются укрыться в санатории, но и в его тихих стенах им не найти покоя.

  • Юрий Быков не только выступил режиссером, сценаристом и композитором «Сторожа», но и сыграл в фильме главную роль. 
  • Съемки фильма проходили в заброшенном санатории, который находится в микрорайоне Солотчи Рязанской области. Санаторий был закрыт в 2016 году, незадолго до приезда съемочной группы. 
  • В интервью Юрий Быков признался, что эпизод, в котором автомобиль врезается в ворота, был полностью создан с помощью компьютерной графики. 
  • Бюджет «Сторожа» составил 55 миллионов рублей. 
  • Владислав Абашин ранее снимался еще в одном фильме Юрия Быкова – драме «Завод» (2018).

Главный герой картины Влад в свои 40 лет живет затворником, работая сторожем в заброшенном санатории. Однажды ночью появляется супружеская пара - Вера и Стас. Они находятся в бегах, их преследуют бывшие друзья и партнёры Стаса. Влад решает помочь супругам, потому что сам скрывается от прошлого. Каждому из героев грозит неминуемая расплата за выбранный однажды неверный жизненный путь, но, помогая друг другу, они попытаются искупить вину за прошлое.

Сторож - трейлер
Сторож  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 24 октября 2019
Премьера в мире 15 июня 2019
Дата выхода
24 октября 2019 Россия 16+
Бюджет 55 000 000 RUR
Сборы в мире $109 723
Производство Кинокомпания «Инвада фильм»
Другие названия
Storozh, Guard, O Vigia, Qorovul, Stróż, Valvur, Охоронець, Сторож
Режиссер
Юрий Быков
Юрий Быков
В ролях
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Владислав Абашин
Владислав Абашин
Алла Юганова
Алла Юганова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Нужно сразу предупредить о главном зрителей, которые следят за Юрием Быковым со времен «Майора» и «Дурака»: социальный контекст в новом фильме режиссера отсутствует. Здесь нет ни коррумпированных ментов, ни бандитов от ЖКХ, ни классовой борьбы — вообще ничего, что напоминало бы о противостоянии личности и системы. Из обычного для постановщика уравнения «российский человек плюс его непростые обстоятельства» исключено второе слагаемое. Остался только…
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Александр Шибанов 1 ноября 2019, 09:42
Ещё один хороший фильм от Ю.Быкова. На мой взгляд послабее "Дурак" и "Завод", но вполне смотрибельно (для ценителей).
Georgy Golovin 31 октября 2019, 10:12
Фильм понравился, прямой Быков в своем репертуаре.
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