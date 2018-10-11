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Звонок мертвецу Звонок мертвецу
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Звонок мертвецу, 2018

2018 / Германия
7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Судмедэксперт пытается найти похищенную дочь, сталкиваясь при этом с горой трупов
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Пауль Херцфельд работает судмедэкспертом и однажды находит в голове трупа записку с телефонным номером. Позвонив по нему, он может узнать подробности о похищении его дочери. Указания приводят его на остров, где он находит другого мертвеца с дальнейшей инструкцией внутри. Так и начинается эта безумная игра, затеянная убийцей психопатом, выжить в которой сможет только тот, кто разгадает ужасающую головоломку.

Немецкий режиссер Кристиан Альварт, известный по лентам «Пандорум» и «Антитела», представляет свой новый проект «Звонок мертвецу». Главную роль в картине сыграл Мориц Бляйбтрой — известный по своим ролям в лентах Фатиха Акина и участию в фильме «Достучаться до небес».

- Большинство сцен было снято на острове Гельголанд.

- Фильм «Звонок мертвецу» снят по роману известного немецкого писателя Себастьяна Фитцека, написанного совместно с судмедэкспертом Майклом Цокосом.

- Майкл Цокос был консультантом на съемках фильма, и некоторые из его коллег также в них участвовали.

Судмедэксперт Пауль Херцфельд обнаруживает в голове чудовищно изуродованного трупа записку, на которой – телефонный номер с указанием: позвони и узнаешь судьбу своей похищенной дочери. На острове Хельголанд, отрезанном от суши страшным ураганом, Пауля поджидает еще один мертвец, а внутри – дальнейшие указания. И это только начало цепочки смертей. Психопат-похититель не прочь поиграть с жертвами в кошки-мышки. Тот, кто разгадает головоломку из тел, имеет шансы остаться в живых…

7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 февраля 2019
Премьера онлайн 24 ноября 2019
Премьера в мире 11 октября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Кристиан Альварт
Кристиан Альварт
В ролях
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Ясна Фритци Бауэр
Ясна Фритци Бауэр
Ларс Айдингер
Ларс Айдингер
Фахри Огюн Ярдим
Фахри Огюн Ярдим
Энно Хессе
Энно Хессе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Звонок мертвецу 3 постера
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Звонок мертвецу смотреть онлайн

Звонок мертвецу
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Представьте себе, вы едите вкусную качественную пасту, сделанную по всем канонам кулинарного жанра, вам очень нравится, вы запиваете её неплохим вином, с удовольствием продолжаете трапезу. И вдруг какой-то незнакомый человек лезет своими не факт что мытыми руками в вашу тарелку. Конечно, это неправильно. Именно поэтому мы обойдёмся без излишних пересказов сюжета, потому что «Звонок мертвецу» — настоящее детективное кино, в котором интрига завязывается с самых первых…
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Кадры из фильма Все кадры
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