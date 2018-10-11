Звонок мертвецу, 2018

Пауль Херцфельд работает судмедэкспертом и однажды находит в голове трупа записку с телефонным номером. Позвонив по нему, он может узнать подробности о похищении его дочери. Указания приводят его на остров, где он находит другого мертвеца с дальнейшей инструкцией внутри. Так и начинается эта безумная игра, затеянная убийцей психопатом, выжить в которой сможет только тот, кто разгадает ужасающую головоломку.

Немецкий режиссер Кристиан Альварт, известный по лентам «Пандорум» и «Антитела», представляет свой новый проект «Звонок мертвецу». Главную роль в картине сыграл Мориц Бляйбтрой — известный по своим ролям в лентах Фатиха Акина и участию в фильме «Достучаться до небес».