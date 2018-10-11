Звонок мертвецу, 2018

Пауль Херцфельд работает судмедэкспертом и однажды находит в голове трупа записку с телефонным номером. Позвонив по нему, он может узнать подробности о похищении его дочери. Указания приводят его на остров, где он находит другого мертвеца с дальнейшей инструкцией внутри. Так и начинается эта безумная игра, затеянная убийцей психопатом, выжить в которой сможет только тот, кто разгадает ужасающую головоломку.
Немецкий режиссер Кристиан Альварт, известный по лентам «Пандорум» и «Антитела», представляет свой новый проект «Звонок мертвецу». Главную роль в картине сыграл Мориц Бляйбтрой — известный по своим ролям в лентах Фатиха Акина и участию в фильме «Достучаться до небес».
- Большинство сцен было снято на острове Гельголанд.
- Фильм «Звонок мертвецу» снят по роману известного немецкого писателя Себастьяна Фитцека, написанного совместно с судмедэкспертом Майклом Цокосом.
- Майкл Цокос был консультантом на съемках фильма, и некоторые из его коллег также в них участвовали.
Судмедэксперт Пауль Херцфельд обнаруживает в голове чудовищно изуродованного трупа записку, на которой – телефонный номер с указанием: позвони и узнаешь судьбу своей похищенной дочери. На острове Хельголанд, отрезанном от суши страшным ураганом, Пауля поджидает еще один мертвец, а внутри – дальнейшие указания. И это только начало цепочки смертей. Психопат-похититель не прочь поиграть с жертвами в кошки-мышки. Тот, кто разгадает головоломку из тел, имеет шансы остаться в живых…