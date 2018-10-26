Хрустальное небо вчерашнего дня, 2018

Перед вами развернётся история о том, на что способен человек ради любви. Ван — старшеклассник, который живёт в небольшом городке на берегу. Его не заботит собственное будущее, поэтому учёбе он предпочитает комиксы, рисование и приставку. Но всё меняется, когда он становится старостой класса вместе с отличницей по имени Юи. Чтобы покорить её, он берётся за ум, но путь этот будет весьма тернистым.

Японская анимация набирает всё большую популярность в мировом прокате в последние годы. От страны восходящего солнца не отстают и китайцы, мультипликация которых хоть и похожа на японскую, всё же развивается своим путём. «Хрустальное небо вчерашнего дня» — один из примеров современной анимации Китая от дебютанта Си Чао.