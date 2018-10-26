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Хрустальное небо вчерашнего дня Хрустальное небо вчерашнего дня
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Zuo ri qing kong

Хрустальное небо вчерашнего дня, 2018

2018 / Китай
8.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Аниме о старшекласснике, мечтающем завоевать сердце одноклассницы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами развернётся история о том, на что способен человек ради любви. Ван — старшеклассник, который живёт в небольшом городке на берегу. Его не заботит собственное будущее, поэтому учёбе он предпочитает комиксы, рисование и приставку. Но всё меняется, когда он становится старостой класса вместе с отличницей по имени Юи. Чтобы покорить её, он берётся за ум, но путь этот будет весьма тернистым.

Японская анимация набирает всё большую популярность в мировом прокате в последние годы. От страны восходящего солнца не отстают и китайцы, мультипликация которых хоть и похожа на японскую, всё же развивается своим путём. «Хрустальное небо вчерашнего дня» — один из примеров современной анимации Китая от дебютанта Си Чао.

- Мультфильм собрал в мировом прокате около 12 миллионов долларов.

- Сценарист Гун Ицзянь является также автором оригинального комикса, который лёг в основу сюжета мультфильма.

Старшеклассник Ван живет в маленьком прибрежном городке. О будущем не думает, на учебу забивает, любит читать комиксы, рисовать и играть на приставке. Неожиданно его назначают старостой класса вместе с умницей и красавицей Юи. Ван влюбляется в девушку и решает взяться за ум, чтобы завоевать ее сердце.

8.1 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 марта 2019
Премьера в мире 26 октября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Си Чао
В ролях
Су Шанцин
Дуань Исюань
Ван Ибо
Ма Баньма
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Хрустальное небо вчерашнего дня 3 постера
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Хрустальное небо вчерашнего дня
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за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Последние месяцы школьной жизни. Самое время выбрать институт и свою судьбу, после чего прекратить дурачиться и начать терпеливо готовиться к экзаменам, но старшеклассник Ван из маленького прибрежного городка Ланси не спешит с выбором. У Вана плохие оценки по всем предметам, он любит только читать мангу и рисовать комиксы. Последнее у него получается, кстати, очень хорошо, вот только о карьере художника парнишка даже не мечтает. Ещё Ван, кажется, влюблен в одноклассницу Юи, умницу и…
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Чёрный Чаёк 22 ноября 2020, 13:16
Си Чао, я порожена вашим творчеством. Я очень рада что ещё остались такие аниме которые учат жизни, могут тронуть за душу и помогут поверить в себя ❤️
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