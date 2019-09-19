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Рэмбо: Последняя кровь Рэмбо: Последняя кровь
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Rambo: Last Blood

Рэмбо: Последняя кровь, 2019

2019 / США
7.4 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Сильвестр Сталлоне возвращается к своей культовой роли!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Легендарный персонаж в исполнении Сильвестра Сталлоне возвращается. И, как уже понятно из названия, это будет последнее жаркое приключение Джона Рэмбо.  Режиссерское кресло пятой части франшизы занял Адриан Грюнеберг, известный по работе над сериалом «Здесь, на Земле» и фильмом «Веселые каникулы». Помимо Сталлоне в фильме «Рэмбо: Последняя кровь» можно  также увидеть Пас Вегу, Оскара Хаэнаду, Луиса Мэндилора, Хоакина Косио и многих других.

Постаревший Джон Рэмбо живет на ранчо своего покойного отца и занимается обучением лошадей. Его все еще преследует чувство вины перед погибшими сослуживцами, но он научился контролировать эмоции и старается забыть все ужасы войны. В этом ему очень помогает его новая семья: близкая подруга Мария и ее внучка Габриэла. Они живут вместе и стараются заботиться друг о друге.

Однажды Габриэлла сообщает, что нашла своего отца, который много лет назад бросил их с матерью и сбежал. Габриэла планирует поехать к нему в Мексику и узнать, почему он так поступил, веря, что есть какое-то объяснение его подлому поступку. Предчувствуя неладное, Джон и Мария пытаются отговорить девушку, но она все равно уезжает. Встретившись с отцом Габриэла понимает, что они были правы: ее отец оказывается эгоистичным человеком и признается, что никогда не любил свою семью. Чтобы развеяться, Габриэла вместе с подругой отправляется в ночной клуб, где становится жертвой похищения людей из наркокартеля.

Преступникам невдомек, что отчимом Габриэлы является ветеран войны во Вьетнаме, “зеленый берет” и просто самый опасный человек на свете — Джон Рэмбо. Узнав об исчезновении любимой падчерицы, Рэмбо отправляется в Мексику...

Первый фильм Рэмбо, в котором Сильвестр Сталлоне не носит столь длинные волосы, как в предыдущих картинах

Песня, использованная в трейлере, - Old Town Road - ремикс от Lil Nas X и Билли Рэй Сайруса

Образ героя стал одновременно символом поствоенного синдрома, связанного с войной во Вьетнаме, и американского героического империализма

6 декабря 2018 года Сильвестр Сталлоне заявил, что это будет последний фильм о Рэмбо, и что его персонаж “наконец-то обретет то, что он считает покоем”. Однако на Каннах-2019 Сталлоне заявил, что продолжит играть персонажа Джона Рэмбо, если этот фильм окажется успешным.

Сильвестр Сталлоне написал в своем личном Instagram-аккаунте: “Отличный день! Сегодня мы получили наш рейтинг “HARD R”! То, что грядет, не будет похоже на то, что вы когда-либо видели…”.

Некоторые международные версии фильма (в том числе российская) включали в себя альтернативную вступительную сцену, в которой Рэмбо пытается спасти двух человек от бушующего шторма, что увеличивало продолжительность картины до 101 минуты. В США, Великобритании и Канаде это начало отсутствовало, а продолжительность фильма составляла 89 минут.

Это самый короткий фильм в серии “Рэмбо”, особенно с учетом того, что время демонстрации логотипов и финальных титров составляет почти 10% от общей продолжительности.

Первый фильм серии, в котором Рэмбо не носит свою знаменитую бандану.

В оригинальном сценарии Мэттью Сирюльника экшн-сцен по ходу действия становилось все больше и они становились всё более масштабными. Финал, в котором Рэмбо сражался с огромным количеством наемников, нападающих на его ранчо, больше напоминал военное сражение. Однако Сильвестру Сталлоне не нравилось чрезмерное количество действия, поэтому он переписал сценарий, сделав его более реалистичным и с акцентом на истории и персонажах.

В фильме “Рэмбо IV” на почтовом ящике отца Рэмбо указано имя: Р. Рэмбо. В этом фильме имя его отца можно заметить на надгробном камне. Его звали Ривис Рэмбо.

Дважды в фильме Рэмбо слушает песню “Five To One” группы “The Doors”. В оригинальном сценарии было еще больше сцен, раскрывающих его музыкальный вкус. Например, он слушал “Let It Bleed” и “Gimme Shelter” группы “Rolling Stones” и “War Pigs” группы “Black Sabbath”.

Дэвид Моррелл, автор книги “Первая кровь”, по которой был снят первый фильм о Рэмбо, назвал этот фильм «мешаниной» и «топорно сделанным фильмом» и сказал, что ему стыдно, что он имеет к нему отношение. Моррелл добавил, что его сюжетные идеи для сценария были отвергнуты и утверждал, что “Рэмбо можно назвать Джоном Смитом, и фильм не изменится”.

Первая фильм серии, где не появляется и не упоминается персонаж Ричарда Кренны, полковник Сэмюэль Траутман. Он присутствовал в первых трех фильмах, но к моменту съемок четвертой части актер скончался и персонаж появился лишь в эпизоде сновидения, где были использованы архивные кадры.

Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь - путь мести, который ему придется пройти до конца.

7.4 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 сентября 2019
Премьера онлайн 1 декабря 2019
Премьера в мире 19 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Адриан Грюнберг
Адриан Грюнберг
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Паз Вега
Паз Вега
Оскар Хаэнада
Оскар Хаэнада
Хоакин Косио
Хоакин Косио
Луис Мэндилор
Луис Мэндилор
Все актеры и съемочная группа
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Золотая малина Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Золотая малина Приз за пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью
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Рэмбо: Последняя кровь смотреть онлайн

Рэмбо: Последняя кровь
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Прошло уже больше десяти лет после событий четвёртой части. Джон Рэмбо, как и хотел, вернулся на ранчо своего отца, где спокойно и тихо воспитывает племянницу Габриэлу (Ивет Монреаль), почти забыв о прошлом. В этом ему помогает самоконтроль и немного (или не так уж мало) лекарств. О заработанном во Вьетнаме посттравматическом расстройстве напоминает только прежняя любовь к холодному оружию, да раскопанные под ранчо Копи Мории, которые Джон создал то ли на случай войны, то ли на случай массовой…
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Николай Алексеев 10 августа 2019, 11:44
снова пенсия в бою!
Евгений Стешенко 24 сентября 2019, 00:28
Просто очешуительная часть, не хуже предыдущей! А предыдущая, как известно была бомбой! Как же Слай хорош, в свои 73! Оценка 10 из 10
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52 голоса
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саундтрек фильма Рэмбо: Последняя кровь
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17 марта 2020 11:28
Не только «Кошки»: стали известны номинанты на «Золотую малину» «Награды» вручат за день до «Оскара» - 8 февраля.
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13 января 2020 11:28
Рэмбо: от первой до последней крови Рассказываем историю культового персонажа.
Написать
20 сентября 2019 15:43
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