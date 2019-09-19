Рэмбо: Последняя кровь, 2019

Первый фильм Рэмбо, в котором Сильвестр Сталлоне не носит столь длинные волосы, как в предыдущих картинах

Песня, использованная в трейлере, - Old Town Road - ремикс от Lil Nas X и Билли Рэй Сайруса

Образ героя стал одновременно символом поствоенного синдрома, связанного с войной во Вьетнаме, и американского героического империализма

6 декабря 2018 года Сильвестр Сталлоне заявил, что это будет последний фильм о Рэмбо, и что его персонаж “наконец-то обретет то, что он считает покоем”. Однако на Каннах-2019 Сталлоне заявил, что продолжит играть персонажа Джона Рэмбо, если этот фильм окажется успешным.

Сильвестр Сталлоне написал в своем личном Instagram-аккаунте: “Отличный день! Сегодня мы получили наш рейтинг “HARD R”! То, что грядет, не будет похоже на то, что вы когда-либо видели…”.

Некоторые международные версии фильма (в том числе российская) включали в себя альтернативную вступительную сцену, в которой Рэмбо пытается спасти двух человек от бушующего шторма, что увеличивало продолжительность картины до 101 минуты. В США, Великобритании и Канаде это начало отсутствовало, а продолжительность фильма составляла 89 минут.

Это самый короткий фильм в серии “Рэмбо”, особенно с учетом того, что время демонстрации логотипов и финальных титров составляет почти 10% от общей продолжительности.

Первый фильм серии, в котором Рэмбо не носит свою знаменитую бандану.

В оригинальном сценарии Мэттью Сирюльника экшн-сцен по ходу действия становилось все больше и они становились всё более масштабными. Финал, в котором Рэмбо сражался с огромным количеством наемников, нападающих на его ранчо, больше напоминал военное сражение. Однако Сильвестру Сталлоне не нравилось чрезмерное количество действия, поэтому он переписал сценарий, сделав его более реалистичным и с акцентом на истории и персонажах.

В фильме “Рэмбо IV” на почтовом ящике отца Рэмбо указано имя: Р. Рэмбо. В этом фильме имя его отца можно заметить на надгробном камне. Его звали Ривис Рэмбо.

Дважды в фильме Рэмбо слушает песню “Five To One” группы “The Doors”. В оригинальном сценарии было еще больше сцен, раскрывающих его музыкальный вкус. Например, он слушал “Let It Bleed” и “Gimme Shelter” группы “Rolling Stones” и “War Pigs” группы “Black Sabbath”.

Дэвид Моррелл, автор книги “Первая кровь”, по которой был снят первый фильм о Рэмбо, назвал этот фильм «мешаниной» и «топорно сделанным фильмом» и сказал, что ему стыдно, что он имеет к нему отношение. Моррелл добавил, что его сюжетные идеи для сценария были отвергнуты и утверждал, что “Рэмбо можно назвать Джоном Смитом, и фильм не изменится”.

Первая фильм серии, где не появляется и не упоминается персонаж Ричарда Кренны, полковник Сэмюэль Траутман. Он присутствовал в первых трех фильмах, но к моменту съемок четвертой части актер скончался и персонаж появился лишь в эпизоде сновидения, где были использованы архивные кадры.