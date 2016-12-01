Мой друг робот, 2016

Наша рецензия

Тобби (Арсений Бультман) – мальчик, очень любящий изобретения и технику. Например, он спроектировал машинку, которая помогает его папе заниматься двумя любимыми вещами одновременно: читать и готовить. Но Тобби скорее теоретик, сам он ничего собрать не может – его инженерные задумки собирает мать-автомеханик. В свободное от проектирования время мальчик ни с кем не общается и терпит всевозможный буллинг от школьного задиры Джастина. Но всё радикально поменяется, когда Тобби случайно…