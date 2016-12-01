Мой друг робот, 2016

Режиссером фильма стал немец Вольфганг Гроос. В актерский состав, помимо опытных мастеров Александры Марии Лара и Йордиса Трибеля, вошли начинающие актеры – Арсений Бультман, который сыграл вундеркинда Робби, и Мелина Мардини в роли Нуну. В качестве специально приглашенной звезды выступает Сэм Райли, известный по франшизе «Малефисента», картинам «Контроль» и «На дороге».
Одинокий одиннадцатилетний школьник-изобретатель Тобби находит маленького робота Робби и решает ему помочь. Тобби со своим новым другом создают автомобиль, который умеет и летать, и плавать. Сев на борт необычного летательного аппарата, они отправляются на поиски родителей Робби. Чем же закончится их приключение?
- У персонажей Сэма Райли и Александры Марии Лара также был роман в другом фильме - «Контроль» (2007).
- Фильм снят по книге известного немецкого писателя Боя Ларсена. Это не первая экранизация книги Боя Лорнсена – в 1972 году вышел мини-сериал, который снискал большой успех в Германии и стал известен за ее пределами.
Одиннадцатилетний мальчик Тобби находит маленького робота Робби и решает ему помочь. Маленький изобретатель Тобби с помощью своего нового друга робота создает автомобиль, который может еще и летать, и плавать, и они вдвоем отправляются навстречу приключениям. Теперь они лучшие друзья.