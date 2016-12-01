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Мой друг робот Мой друг робот
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Robby & Toby

Мой друг робот, 2016

2016 / Германия / Бельгия
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Школьник-изобретатель и его новый друг Робби отправляются в захватывающее путешествие.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма стал немец Вольфганг Гроос. В актерский состав, помимо опытных мастеров Александры Марии Лара и Йордиса Трибеля, вошли начинающие актеры – Арсений Бультман, который сыграл вундеркинда Робби, и Мелина Мардини в роли Нуну. В качестве специально приглашенной звезды выступает Сэм Райли, известный по франшизе «Малефисента», картинам «Контроль» и «На дороге».

Одинокий одиннадцатилетний школьник-изобретатель Тобби находит маленького робота Робби и решает ему помочь. Тобби со своим новым другом создают автомобиль, который умеет и летать, и плавать.  Сев на борт необычного летательного аппарата, они отправляются на поиски родителей Робби. Чем же закончится их приключение?

- У персонажей Сэма Райли и Александры Марии Лара также был роман в другом фильме - «Контроль» (2007).

- Фильм снят по книге известного немецкого писателя Боя Ларсена. Это не первая экранизация книги Боя Лорнсена – в 1972 году вышел мини-сериал, который снискал большой успех в Германии и стал известен за ее пределами.

Одиннадцатилетний мальчик Тобби находит маленького робота Робби и решает ему помочь. Маленький изобретатель Тобби с помощью своего нового друга робота создает автомобиль, который может еще и летать, и плавать, и они вдвоем отправляются навстречу приключениям. Теперь они лучшие друзья.

4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 25 июля 2019
Премьера в мире 1 декабря 2016
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Вольфганг Гроос
Вольфганг Гроос
В ролях
Арсений Бультман
Арсений Бультман
Александра Мария Лара
Александра Мария Лара
Сэм Райли
Сэм Райли
Фридрих Мюке
Фридрих Мюке
Бьярне Медел
Бьярне Медел
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Постер фильма Мой друг робот 1 постер
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Мой друг робот
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Тобби (Арсений Бультман) – мальчик, очень любящий изобретения и технику. Например, он спроектировал машинку, которая помогает его папе заниматься двумя любимыми вещами одновременно: читать и готовить. Но Тобби скорее теоретик, сам он ничего собрать не может – его инженерные задумки собирает мать-автомеханик. В свободное от проектирования время мальчик ни с кем не общается и терпит всевозможный буллинг от школьного задиры Джастина. Но всё радикально поменяется, когда Тобби случайно…
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