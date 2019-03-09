Пляжный бездельник, 2019

Все называют его Лунный пес, и его главное призвание — отвязно проводить все свое время. Общественные нормы созданы не для него, зато он создан специально для пляжных вечеринок. Однако есть один нюанс, который мешает Лунному псу сполна наслаждаться жизнью. Его почившая жена, оставившая ему огромное состояние, решила поиздеваться (и это после того, как сама же изменяла супругу с его лучшим другом. Наследство Лунный пес получит только если допишет стихотворение, которое терзает его всю жизнь.

«Пляжный бездельник» — это новый фильм Хармони Корина, снявшего «Отвязные каникулы» с Джеймсом Франко. В его проекте вновь поучаствовали именитые звезды. Помимо исполнителя главной роли Мэттью МакКонахи, в «Пляжном бездельнике» также сыграли Зак Эфрон, Айла Фишер и рэппер Снуп Дог.

Самоназванный поэт Лунный Пёс ведет гедонистический и псевдо-бродячий образ жизни на архипелаге Флорида-Кис и в его окрестностях, медленно работая над своей новой книгой и наслаждаясь славой местной легенды, несмотря на распространенное мнение, что он давно исписался. Его выходки финансируются его богатой женой Минни, к неодобрению их дочери Хизер, которая скоро выйдет замуж, и его агента Льюиса. Лунный Пес флиртует и изменяет сразу нескольким женщинам, которых он встречает в своих скитаниях, в то время как сама Минни находится в страстном романе с его другом, ар-н-би исполнителем Лингери.

Опоздав на свадьбу Хизер в Майами, Лунный пес ощупывает жениха дочери, Фрэнка, на глазах у публики. Позже, во время разговора о грубом поведении Лунной собаки, Минни признается дочери в своей интрижке (о которой Лунный пес ничего не знает). Тем временем сам Лингери показывает тому новый мощный штамм каннабиса, эндемичный для изолированного пруда на Ямайке.

Вскоре Лунный Пес случайно узнает об измене жены и сбегает. Минни выслеживает его в местном баре, и они вместе они проводят ночь в пьяном караоке и танцах. Трагические последствия этой ночи полностью перевернут жизнь главных героев. Но, может быть, именно это и было нужно Лунному Псу для возвращения поэзии в его жизнь?