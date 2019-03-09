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Пляжный бездельник Пляжный бездельник
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The Beach Bum

Пляжный бездельник, 2019

2019 / США
4.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Комедия с Мэттью МакКонахи в главной роли
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Все называют его Лунный пес, и его главное призвание — отвязно проводить все свое время. Общественные нормы созданы не для него, зато он создан специально для пляжных вечеринок. Однако есть один нюанс, который мешает Лунному псу сполна наслаждаться жизнью. Его почившая жена, оставившая ему огромное состояние, решила поиздеваться (и это после того, как сама же изменяла супругу с его лучшим другом. Наследство Лунный пес получит только если допишет стихотворение, которое терзает его всю жизнь.

«Пляжный бездельник» — это новый фильм Хармони Корина, снявшего «Отвязные каникулы» с Джеймсом Франко. В его проекте вновь поучаствовали именитые звезды. Помимо исполнителя главной роли Мэттью МакКонахи, в «Пляжном бездельнике» также сыграли Зак Эфрон, Айла Фишер и рэппер Снуп Дог.

Самоназванный поэт Лунный Пёс ведет гедонистический и псевдо-бродячий образ жизни на архипелаге Флорида-Кис и в его окрестностях, медленно работая над своей новой книгой и наслаждаясь славой местной легенды, несмотря на распространенное мнение, что он давно исписался. Его выходки финансируются его богатой женой Минни, к неодобрению их дочери Хизер, которая скоро выйдет замуж, и его агента Льюиса. Лунный Пес флиртует и изменяет сразу нескольким женщинам, которых он встречает в своих скитаниях, в то время как сама Минни находится в страстном романе с его другом, ар-н-би исполнителем Лингери.

Опоздав на свадьбу Хизер в Майами, Лунный пес ощупывает жениха дочери, Фрэнка, на глазах у публики. Позже, во время разговора о грубом поведении Лунной собаки, Минни признается дочери в своей интрижке (о которой Лунный пес ничего не знает). Тем временем сам Лингери показывает тому новый мощный штамм каннабиса, эндемичный для изолированного пруда на Ямайке.

Вскоре Лунный Пес случайно узнает об измене жены и сбегает. Минни выслеживает его в местном баре, и они вместе они проводят ночь в пьяном караоке и танцах. Трагические последствия этой ночи полностью перевернут жизнь главных героев. Но, может быть, именно это и было нужно Лунному Псу для возвращения поэзии в его жизнь?

После выхода фильма «Отвязные каникулы» сценарист и режиссер Хармони Корин отправился отдыхать во Флориду, где написал сценарий этой картины, основанный на группе персонажей, с которыми он тусил на пляжах Флорида-Кис. «основан на наборе персонажей, с которыми он общался в Keys». Корин написал сценарий очень быстро и так же быстро выбрал типажи на главные роли: все они были похожи на жителей Флориды.

На Q&A сессии после премьеры фильма Хармони Корин сказал, что дизайн бороды Зака Эфрона вдохновлен бутербродом панини.

Основные съемки начались в ноябре 2017 года. На протяжении всего съемочного процесса актерский состав привносил в своих героев собственное творческое направление. Снуп Догг решил, что вместо того, чтобы играть самого себя, как написано в сценарии Корина, он воплотит на экране совершенно новый образ.

Рассуждая о связи между кастом, состоящим сплошь из голливудских звезд, и характером жизни во Флориде, Корин сказала: «Мне нравится, когда они встречаются посередине... Когда актеры становятся второстепенными персонажами, а все локации, все цвета, небо, все, это выходит на первый план и влияет на их образы. Это почти как химическая реакция».

Это первая роль Мартина Лоуренса в кино за 8 лет, со времен картины Джона Уайтселла «Большие мамочки: Сын как отец».

Перед тем, как главная роль была предложена Мэттью МакКонахи, от нее отказался Гэри Олдмен, под которого и писался сценарий.

Появившись на Jimmy Kimmel Live, МакКонахи рассказал, как Снуп Догг заменил фальшивую марихуану на «Snoop Weed». По словам актера, «следующие девять часов были очень забавными, но я не думаю, что за это время мы произнесли хоть одно слово на английском языке».

По словам Корина, некоторые кинотеатры в Лос-Анджелесе согласились показывать фильм, распыляя в воздухе дым от марихуаны.

Маленькую девочку на корабле во время дельфиньего тура играет юная дочь Корина.

Марка пива, которое Лунный Пес пьет на протяжении всего фильма, это Pabst Blue Ribbon.

Трое из членов основного каста фильма уже работали вместе: с Джоной Хиллом МакКонахи снимался в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-Стрит», а с Заком Эфроном – в картине Ли Дэниелса «Газетчик».

В эпизоде, когда Лунный Пес смотрит на себя в больничное зеркало, в одной его секции видно, как из-за стены застенчиво выглядывает оператор.

Премьера фильма состоялась 9 марта 2019 года на мероприятии South by Southwest, а кинотеатральный прокат начался 29 марта. Общая международная касса фильма составила примерно 4.5 миллиона долларов.

Отвязный тусовщик по кличке Лунный пёс привык жить только по своим правилам, и плевать он хотел на все общественные нормы. Все, что ему нужно, – это бабки на бухло и пляжные вечеринки. От покойной жены, как выяснилось, много лет изменявшей ему с лучшим другом, ему завещано огромное состояние. Даже после смерти эта стерва продолжает издеваться: право на наследство вступит в силу, только если Лунный пес допишет долбанный стих, который он сочиняет всю жизнь. Но стоит ли ради всего этого париться? 

4.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 марта 2019
Премьера онлайн 2 марта 2020
Премьера в мире 9 марта 2019
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Хармони Корин
Хармони Корин
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Айла Фишер
Айла Фишер
Чад Маунтин
Рики Диаз
Снуп Догг
Снуп Догг
Все актеры и съемочная группа
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Обаятельный длинноволосый мужчина по кличке Лунный Пёс (Мэттью МакКонахи) бродит по улицам Ки-Уэста, самого тёплого американского городка. Гавайская рубашка, вечный косяк в зубах и бесконечная череда всегда доступных женщин. Бутылка сменяется кокаиновой дорожкой, наркотики — белоснежным бездомным котиком. Вечно улыбающийся Лунный Пёс иногда берётся за печатную машинку, немного постучит на ней, посмотрит на написанное и вернётся к своему праздному безделью. Да, герой МакКонахи по…
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holod90.90 28 марта 2019, 02:09
Я вообще не понимаю для кого Этот фильм был снят такую Срань мог придумать только Укуренные дебил который под кайфом написал сценарий не советую… Читать дальше…
ptisa-fenix 29 марта 2019, 14:42
Все это - в стиле Хармони Корина, которого никогда не пугали ненормативная лексика и голые зады, поэтому комедия, конечно "отвязная", как… Читать дальше…
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