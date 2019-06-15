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Выше неба, 2019

2019 / Россия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Режиссером фильма «Выше неба» стала Оксана Карас, прославившаяся благодаря фильму «Хороший мальчик», получившему Гран-при XXVII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». В своем новом проекте она сняла хорошо известную зрителям по сериалу «Деффчонки» и трилогии «Гоголь» Таисию Вилкову, Викторию Толстоганову, Филиппа Авдеева и многих других набирающих популярность молодых актеров.

Сюжет картины расскажет девушке Васе с пороком сердца, которая проводит время вместе со своей мамой на загородном курорте. Неизбежно и вопреки маминому надзору она влюбляется в молодого человека, вот только в прошлом парня слишком много загадок, в которых Васелисе придется разобраться. Кроме этого, новое чувство изменит девушку до неузнаваемости.

 

- Это первый совместный проект супругов Виктории Толстогановой и Алексея Аграновича.

- Лента снята при поддержке Министерства культуры РФ.

- Третья работа актрисы Таисии Вилковой у режиссера Оксаны Карас.

- Таисия Вилкова, Дарья Жовнер и Полина Виторган для ролей в фильме научились играть на гитаре, кахоне и ханге.

- Для съемок Филипп Авдеев, герой которого профессионально занимается парапланеризмом, научился управлять.

- Во время съемки купания в реке Таисию Вилкову и Филиппа Авдеева унесло сильное течение, о котором никто не подозревал. Благодаря дежурившему на площадке спасателю актеров удалось вернуть на съемочную площадку.

Молодая девушка проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери. Там её внимание привлекает парень, прошлое которого окутано тайной. Девушка не догадывается, что после этой встречи её жизнь изменится навсегда, а чувствам будет суждено взлететь выше неба…

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 июня 2019
Премьера в мире 15 июня 2019
Возраст 12+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Оксана Карас
Оксана Карас
В ролях
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Алексей Агранович
Алексей Агранович
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Полина Виторган
Полина Виторган
Дарья Жовнер
Дарья Жовнер
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В подмосковный пансионат на лето съезжаются отдыхающие и семья первокурсницы Саши (Таисия Вилкова) ― докучающая свой заботливостью мать (Виктория Толстоганова), отец-мультипликатор (Алексей Агранович) и сестра (Полина Виторган). На импровизированном курорте значатся застекленные веранды, открытые балконы, чистая речка и лучезарные девочки с мальчиками (тоже ровесники главной героини) ― Рита (Дарья Жовнер), Миша (Филипп Авдеев), Тема (Артем Немов). И все бы ничего, но Саша страдает сердечной…
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1368016 4 июля 2019, 00:01
Полная лажа! Пошлятина! Ушли с середины фильма! Не портите себе настроение- не ходите!!!
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Выше неба»: Появился первый тизер нового фильма режиссёра «Хорошего мальчика» Мелодрама расскажет об отношениях юной девушки и загадочного парня.
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10 апреля 2019 13:34
«Выше неба»: Виктория Толстоганова и Алексей Агранович впервые будут сниматься в одном фильме Съемки нового фильма режиссера комедии «Хороший мальчик» Оксаны Карас стартуют в конце июля. Картина получила название «Выше неба». В фильме появятся Виктория Толстоганова и
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11 июля 2018 00:12
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