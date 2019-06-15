Выше неба, 2019

Режиссером фильма «Выше неба» стала Оксана Карас, прославившаяся благодаря фильму «Хороший мальчик», получившему Гран-при XXVII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». В своем новом проекте она сняла хорошо известную зрителям по сериалу «Деффчонки» и трилогии «Гоголь» Таисию Вилкову, Викторию Толстоганову, Филиппа Авдеева и многих других набирающих популярность молодых актеров.
Сюжет картины расскажет девушке Васе с пороком сердца, которая проводит время вместе со своей мамой на загородном курорте. Неизбежно и вопреки маминому надзору она влюбляется в молодого человека, вот только в прошлом парня слишком много загадок, в которых Васелисе придется разобраться. Кроме этого, новое чувство изменит девушку до неузнаваемости.
- Это первый совместный проект супругов Виктории Толстогановой и Алексея Аграновича.
- Лента снята при поддержке Министерства культуры РФ.
- Третья работа актрисы Таисии Вилковой у режиссера Оксаны Карас.
- Таисия Вилкова, Дарья Жовнер и Полина Виторган для ролей в фильме научились играть на гитаре, кахоне и ханге.
- Для съемок Филипп Авдеев, герой которого профессионально занимается парапланеризмом, научился управлять.
- Во время съемки купания в реке Таисию Вилкову и Филиппа Авдеева унесло сильное течение, о котором никто не подозревал. Благодаря дежурившему на площадке спасателю актеров удалось вернуть на съемочную площадку.
Молодая девушка проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери. Там её внимание привлекает парень, прошлое которого окутано тайной. Девушка не догадывается, что после этой встречи её жизнь изменится навсегда, а чувствам будет суждено взлететь выше неба…