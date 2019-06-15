Выше неба, 2019

Режиссером фильма «Выше неба» стала Оксана Карас, прославившаяся благодаря фильму «Хороший мальчик», получившему Гран-при XXVII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». В своем новом проекте она сняла хорошо известную зрителям по сериалу «Деффчонки» и трилогии «Гоголь» Таисию Вилкову, Викторию Толстоганову, Филиппа Авдеева и многих других набирающих популярность молодых актеров.



Сюжет картины расскажет девушке Васе с пороком сердца, которая проводит время вместе со своей мамой на загородном курорте. Неизбежно и вопреки маминому надзору она влюбляется в молодого человека, вот только в прошлом парня слишком много загадок, в которых Васелисе придется разобраться. Кроме этого, новое чувство изменит девушку до неузнаваемости.