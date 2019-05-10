Играй или умри, 2019

На большие экраны выходит бельгийский хоррор от режиссера-дебютанта Жака Клюгера. Главные роли в картине сыграли Роксана Мескида («Поцелуй проклятой», «Горящая тень») и Чарли Палмер Ротуэлл («Дюнкер»).
Герои фильма ужасов становятся участниками жестокого квеста под названием «Паранойя». В этой игре на выживание нужно помнить только о двух вещах – здесь нет ничего реального и кто-то обязательно умрет.
Фильм снят по мотивам романа Франка Тилье «Головоломка»
Добро пожаловать в «Паранойю» — самую жестокую игру на выживание, в которой придется сражаться до самого конца. В ней только два правила: «ничто не реально» и «один из вас умрет».