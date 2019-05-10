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Играй или умри Играй или умри
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Play or Die

Играй или умри, 2019

2019 / Бельгия
4.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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На большие экраны выходит бельгийский хоррор от режиссера-дебютанта Жака Клюгера. Главные роли в картине сыграли Роксана Мескида («Поцелуй проклятой», «Горящая тень») и Чарли Палмер Ротуэлл («Дюнкер»).

Герои фильма ужасов становятся участниками жестокого квеста под названием «Паранойя». В этой игре на выживание нужно помнить только о двух вещах – здесь нет ничего реального и кто-то обязательно умрет.

Фильм снят по мотивам романа Франка Тилье «Головоломка»

Добро пожаловать в «Паранойю» — самую жестокую игру на выживание, в которой придется сражаться до самого конца. В ней только два правила: «ничто не реально» и «один из вас умрет».

4.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 мая 2019
Премьера онлайн 10 июля 2019
Премьера в мире 10 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Жак Клюгер
Жак Клюгер
В ролях
Чарли Палмер Ротуэлл
Чарли Палмер Ротуэлл
Роксана Мескида
Роксана Мескида
Присцилла Ададе
Присцилла Ададе
Кэролайн Доннелли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Играй или умри 3 постера
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Играй или умри
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Кадры из фильма Все кадры
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