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Покемон. Детектив Пикачу Покемон. Детектив Пикачу
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Pokemon Detective Pikachu

Покемон. Детектив Пикачу, 2019

2019 / США
7.6 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Обаятельный покемон Пикачу расследует исчезновение бизнес-партнёра
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером проекта, основанного на популярной игре Nintendo, назначен Роб Леттерман, известный по фильмам «Путешествие Гулливера», «Подводная братва» и «Монстры против пришельцев». Вместе с Райаном Рейнольдсом («Дэдпул»), который останется за кадром и озвучит детектива Пикачу, в картине сыграют Кэтрин Ньютон («Большая маленькая ложь» ) и Джастис Смит («Мир Юрского периода»).

Сюжет картины расскажет о мальчике по имени Тим, у которого похищают отца. Вместе с журналисткой Люси и детективом Пикачу ему придется расследовать это запутанное дело.

- Одноименная игра Nintendo была выпущена в 2016 году

- Образ покемона создан с помощью 3D-технологии и программы по захвату движений

- Робин Уильямс всегда рассматривался на роль профессора Оука, однако актер умер в 2014 году

- Фильм получил зеленый свет только из-за популярности игры Pokemon Go

- Фанаты покемонов просили создателей фильма, чтобы Пикачу озвучил Дэнни ДеВито

История начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра- класса Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу — уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Обнаружив, что они каким-то фантастическим образом способны общаться друг с другом, Тим и Пикачу объединяют усилия в захватывающем расследовании этой запутанной истории. В погоне за уликами по неоновым улицам Райм Сити — современного разросшегося мегаполиса, где люди и покемоны живут бок о бок в гиперреалистичном мире игрового экшна, — они встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для всей вселенной покемонов.

7.6 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 16 мая 2019
Премьера онлайн 20 июля 2019
Премьера в мире 3 мая 2019
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Роб Леттерман
Роб Леттерман
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Кэтрин Ньютон
Кэтрин Ньютон
Джастис Смит
Джастис Смит
Кен Ватанабе
Кен Ватанабе
Рита Ора
Рита Ора
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Постер фильма Покемон. Детектив Пикачу 11 постеров
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Наша рецензия
Молодой работник страховой компании Тим Гудман узнаёт о смерти своего отца Гарри — детектива полиции. Он приезжает в Райм-сити, город, в котором мирно сосуществуют люди и покемоны. Придя в квартиру отца, Тим встречает там потерявшего память Пикачу, который, похоже, работал с Гарри. Странным образом мальчик и покемон могут понимать друг друга. И тогда они решают разобраться в происшествии, которое, по мнению Пикачу, не было несчастным случаем. С учётом популярности сначала…
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Annie Chigineva 26 февраля 2019, 22:01
очень жду!
pomeranianspitzluccky331 13 мая 2019, 18:31
16 мая
Отзывы Написать
106 голосов
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саундтрек фильма Покемон. Детектив Пикачу
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