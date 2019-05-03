Покемон. Детектив Пикачу, 2019

Режиссером проекта, основанного на популярной игре Nintendo, назначен Роб Леттерман, известный по фильмам «Путешествие Гулливера», «Подводная братва» и «Монстры против пришельцев». Вместе с Райаном Рейнольдсом («Дэдпул»), который останется за кадром и озвучит детектива Пикачу, в картине сыграют Кэтрин Ньютон («Большая маленькая ложь» ) и Джастис Смит («Мир Юрского периода»).
Сюжет картины расскажет о мальчике по имени Тим, у которого похищают отца. Вместе с журналисткой Люси и детективом Пикачу ему придется расследовать это запутанное дело.
- Одноименная игра Nintendo была выпущена в 2016 году
- Образ покемона создан с помощью 3D-технологии и программы по захвату движений
- Робин Уильямс всегда рассматривался на роль профессора Оука, однако актер умер в 2014 году
- Фильм получил зеленый свет только из-за популярности игры Pokemon Go
- Фанаты покемонов просили создателей фильма, чтобы Пикачу озвучил Дэнни ДеВито
История начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра- класса Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу — уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Обнаружив, что они каким-то фантастическим образом способны общаться друг с другом, Тим и Пикачу объединяют усилия в захватывающем расследовании этой запутанной истории. В погоне за уликами по неоновым улицам Райм Сити — современного разросшегося мегаполиса, где люди и покемоны живут бок о бок в гиперреалистичном мире игрового экшна, — они встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для всей вселенной покемонов.