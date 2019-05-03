Покемон. Детектив Пикачу, 2019

Режиссером проекта, основанного на популярной игре Nintendo, назначен Роб Леттерман, известный по фильмам «Путешествие Гулливера», «Подводная братва» и «Монстры против пришельцев». Вместе с Райаном Рейнольдсом («Дэдпул»), который останется за кадром и озвучит детектива Пикачу, в картине сыграют Кэтрин Ньютон («Большая маленькая ложь» ) и Джастис Смит («Мир Юрского периода»).

Сюжет картины расскажет о мальчике по имени Тим, у которого похищают отца. Вместе с журналисткой Люси и детективом Пикачу ему придется расследовать это запутанное дело.