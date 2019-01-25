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Божественная любовь Божественная любовь
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Divine Love / Divino Amor

Божественная любовь, 2019

2019 / Бразилия / Уругвай / Дания / Норвегия / Чили
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Больше, чем секта
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром «Божественной любви» выступил Габриэль Маскаро, работавший над знаменитым фестивальным фильмом «Неоновый бык» (2015). Бразильская драма представляет футуристический взгляд на христианскую любовь и жизнь религиозного населения в 2027 году. Описываемый как «умный, дерзкий и удивляющий», фильм раскрывает новый и модный формат обращения к богу: специальные кабинки и сексуальные перфоманс-вечеринки становятся привычной практикой в современном бразильском обществе. Главные роли исполняют Дира Паис («Водоворот»), Жулиу Мачаду («Сегодня я пойду домой один») и Тека Перейра («Кровавый союз»).

Фильм расскажет о религиозной консультантке Джоане — работая в департаменте рождения, смерти и брака, клерк всеми способами пытается отговорить пары от развода. Сохраняя священность брака и отдавая себя всю секте, Джоана ожидает от бога знака и благодарности за свои труды и пытается забеременеть.

Премьера на кинофестивале Санденс.

Секция “Панорама” Берлинского кинофестиваля.

Одной из отличительных черт работ Маскаро является использование неонового освещения.

Над фильмом работали команды из Бразилии, Уругвая, Дании, Норвегии и Чили, несмотря на сравнительно небольшой бюджет.

Фильм представляет антиутопичный и гиперболизированный взгляд Маскаро на современную Бразилию и её дальнейшую судьбу.

 

Бразилия, 2027 год. Люди обращаются к богу через специально установленные кабинки и устраивают в честь всевышнего рейв-вечеринки. Джоана — консультант по примирению супружеских пар в кризисе, свободное время посвящает секте, практикующей крайне радикальный способ сближения супругов.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 22 августа 2019
Премьера в мире 25 января 2019
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Гэбриел Маскаро
Гэбриел Маскаро
В ролях
Дира Паис
Дира Паис
Жулиу Мачаду
Жулиу Мачаду
Тека Перейра
Тека Перейра
Эмилио Де Мелу
Эмилио Де Мелу
Талита Караута
Талита Караута
Все актеры и съемочная группа
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Божественная любовь
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На дворе 2027 год, не такое уж далекое будущее. Но Бразилия, как сообщает закадровый детский голос, стала другой. Женщины купаются и загорают на пляжах в аналоге буркини, только без головного убора. Карнавал больше не главный праздник страны. Его место занял «фестиваль божественной любви» - рейв-вечеринка, на которой местные жители пляшут в неоновых лучах, а на экранах загорается слово «Иисус». Лучшие места в любых помещениях – для беременных женщин.…
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21 августа 2019 16:23
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14 февраля 2019 21:43
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