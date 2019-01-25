Божественная любовь, 2019

Режиссёром «Божественной любви» выступил Габриэль Маскаро, работавший над знаменитым фестивальным фильмом «Неоновый бык» (2015). Бразильская драма представляет футуристический взгляд на христианскую любовь и жизнь религиозного населения в 2027 году. Описываемый как «умный, дерзкий и удивляющий», фильм раскрывает новый и модный формат обращения к богу: специальные кабинки и сексуальные перфоманс-вечеринки становятся привычной практикой в современном бразильском обществе. Главные роли исполняют Дира Паис («Водоворот»), Жулиу Мачаду («Сегодня я пойду домой один») и Тека Перейра («Кровавый союз»).

Фильм расскажет о религиозной консультантке Джоане — работая в департаменте рождения, смерти и брака, клерк всеми способами пытается отговорить пары от развода. Сохраняя священность брака и отдавая себя всю секте, Джоана ожидает от бога знака и благодарности за свои труды и пытается забеременеть.