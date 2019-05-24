Маленькая песня о любви, 2019

- Фильм, вдохновленный песней группы MONGOL800 «Маленькая песня о любви». Сама группа была основана на Окинаве, где родились все ее участники.

- Режиссер ранее экранизировал роман Нацу Миясита «Лес из шерсти и стали» и мангу Итиго Такано «Orange».