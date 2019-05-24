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Маленькая песня о любви
Киноафиша Фильмы Маленькая песня о любви
Chiisana koino uta

Маленькая песня о любви, 2019

2019 / Япония
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Факты О фильме

- Фильм, вдохновленный песней группы MONGOL800 «Маленькая песня о любви». Сама группа была основана на Окинаве, где родились все ее участники.

- Режиссер ранее экранизировал роман Нацу Миясита «Лес из шерсти и стали» и мангу Итиго Такано «Orange».

В одном маленьком городе на острове Окинава, где расположена американская база, набирает популярность небольшая музыкальная группа учеников местной старшей школы. Ребят, которые с большим энтузиазмом исполняют собственные песни, замечает менеджер из Токио, и у молодой группы намечается дебют. Внезапно случается трагедия, преодолеть которую поможет только неожиданно появившаяся американская девушка.

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 ноября 2019
Премьера в мире 24 мая 2019
Возраст 12+
Режиссер
Кодзиро Хасимото
В ролях
Хаято Сано
Юки Моринага
Анна Ямада
Анна Ямада
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маленькая песня о любви 1 постер
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