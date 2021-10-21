Годовщина революции, 1918

Жанр: документальный исторический В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме История Октябрьской революции рассказана в этом документальном фильме в образах, начиная с массовых рабочих демонстраций и забастовок 23-25 февраля и заканчивая первой годовщиной революции. Восстания, сражения Гражданской войны, советская жизнь и советские руководители показаны на панорамных изображениях, которые за сто лет своего существования не потеряли интереса для массового зрителя. Развернуть Эта картина считается первой режиссерской работой великого документалиста Дзиги Вертова, одного из первых авторов и теоретиков документального кино, обогатившего киноязык огромным количеством технических приемов. Он был закончен в 1918 году, к годовщине Октябрьской революции, и Вертов называл его своим «производственным экзаменом». После премьеры фильм был распродан, а частные копии – испорчены.

Фильм долгое время считался утерянным, пока в 2017 году в РГАЛИ не обнаружили полные титры к нему, что позволило идентифицировать саму ленту и провести полную реконструкцию. Вооружившись списком титров и монтажными листами, исследователь Вертова, Виктор Листов, посмотрел в архиве все ролики, имевшие отношение к войне и революции, и отобрал около 3000 метров пленки, из которых и смонтировали фильм. Развернуть Хроникальные материалы к первой годовщине Октябрьской революции. Сцены фильма изображают историю смены строя в России в период с февраля 1917 года до ноября 1918 года: это Февральская революция, организация Временного правительства, Государственное совещание в Москве в августе 1917 года, Октябрьский переворот в Петрограде, события октября того же года в Москве, разгон Учредительного собрания, Брестский мир и др. Развернуть 7.1 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 59 минут Год выпуска 1918 Премьера в мире 27 февраля 1918 Возраст 12+ Режиссер Дзига Вертов В ролях Владимир Ленин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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