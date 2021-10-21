Годовщина революции, 1918

История Октябрьской революции рассказана в этом документальном фильме в образах, начиная с массовых рабочих демонстраций и забастовок 23-25 февраля и заканчивая первой годовщиной революции. Восстания, сражения Гражданской войны, советская жизнь и советские руководители показаны на панорамных изображениях, которые за сто лет своего существования не потеряли интереса для массового зрителя.
Хроникальные материалы к первой годовщине Октябрьской революции. Сцены фильма изображают историю смены строя в России в период с февраля 1917 года до ноября 1918 года: это Февральская революция, организация Временного правительства, Государственное совещание в Москве в августе 1917 года, Октябрьский переворот в Петрограде, события октября того же года в Москве, разгон Учредительного собрания, Брестский мир и др.