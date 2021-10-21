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Годовщина революции, 1918

1918 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

История Октябрьской революции рассказана в этом документальном фильме в образах, начиная с массовых рабочих демонстраций и забастовок 23-25 февраля и заканчивая первой годовщиной революции. Восстания, сражения Гражданской войны, советская жизнь и советские руководители показаны на панорамных изображениях, которые за сто лет своего существования не потеряли интереса для массового зрителя.

  • Эта картина считается первой режиссерской работой великого документалиста Дзиги Вертова, одного из первых авторов и теоретиков документального кино, обогатившего киноязык огромным количеством технических приемов. Он был закончен в 1918 году, к годовщине Октябрьской революции, и Вертов называл его своим «производственным экзаменом». После премьеры фильм был распродан, а частные копии – испорчены. 
  • Фильм долгое время считался утерянным, пока в 2017 году в РГАЛИ не обнаружили полные титры к нему, что позволило идентифицировать саму ленту и провести полную реконструкцию. Вооружившись списком титров и монтажными листами, исследователь Вертова, Виктор Листов, посмотрел в архиве все ролики, имевшие отношение к войне и революции, и отобрал около 3000 метров пленки, из которых и смонтировали фильм.

Хроникальные материалы к первой годовщине Октябрьской революции. Сцены фильма изображают историю смены строя в России в период с февраля 1917 года до ноября 1918 года: это Февральская революция, организация Временного правительства, Государственное совещание в Москве в августе 1917 года, Октябрьский переворот в Петрограде, события октября того же года в Москве, разгон Учредительного собрания, Брестский мир и др.

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1918
Премьера в мире 27 февраля 1918
Возраст 12+
Режиссер
Дзига Вертов
В ролях
Владимир Ленин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Годовщина революции 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Амстердаме состоится показ «Истории гражданской войны» Дзиги Вертова — 100 лет фильм считался утраченным Документальная лента будет показана зрителям всего второй раз за время своего существования.
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21 октября 2021 16:36
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