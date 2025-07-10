Егору 30, его работа - подпевать гостям в караоке, но он мечтает написать свою песню, стать знаменитым и построить счастливую жизнь с Юлей, вопреки желанию её отца-олигарха. Однажды Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год и у него рождается гениальный план, который обеспечит ему идеальное будущее! Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит к всё более неожиданным результатам и приходится делать сложный выбор.

