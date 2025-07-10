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Киноафиша Фильмы Плагиатор

Плагиатор

Музыкант переносится в прошлое и решает выдать современные музыкальные хиты за свои Plagiator 16+
Билеты от 200 ₽
Пойду 74
Не пойду 20

О фильме

Егору 30, его работа - подпевать гостям в караоке, но он мечтает написать свою песню, стать знаменитым и построить счастливую жизнь с Юлей, вопреки желанию её отца-олигарха. Однажды Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год и у него рождается гениальный план, который обеспечит ему идеальное будущее! Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит к всё более неожиданным результатам и приходится делать сложный выбор.
 

Плагиатор - трейлер 2
Плагиатор  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 10 июля 2025
Дата выхода
10 июля 2025 Россия Атмосфера Кино
10 июля 2025 Казахстан 12+
Сборы в мире $544 561
Производство Mars Media
Другие названия
Plagiator, Плагиатор
Режиссер
Антон Мегердичев
Антон Мегердичев
В ролях
Стася Милославская
Стася Милославская
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Аглая Шиловская
Аглая Шиловская
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 30 голосов
6.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  746 В жанре «драма»  347 В жанре «мелодрама»  102 В жанре «фантастика»  106 В фильмах России  22
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Москино Сатурн
14:30 от 300 ₽
Magic Cinema
20:45 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия

Режиссер блокбастеров «Движение вверх» и «Сердце пармы» Антон Мегердичев обращается к жанру музыкальной комедии. Его «Плагиатор», вышедший в прокат 10 июля, произведение вроде бы масштабное и оригинальное, но в то же время драматургически оправдывает свое название, копируя известные сюжеты под стать герою. Егору (Роман Евдокимов) 30 лет, он мечтает записать хитовый альбом и прославиться как музыкант. Но пока что он прозябает в караоке в ночном клубе,…
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Татьяна Серикова 13 июля 2025, 14:59
Фильм ОЧЕНЬ понравился. Большое спасибо съемочной команде🌹❤️
Толя Степанов 13 июля 2025, 17:00
Очень хороший фильм музыкальный что прям танцевать хочу рекомендую
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Плагиатор - трейлер 2
Плагиатор Трейлер 2
Плагиатор - трейлер
Плагиатор Трейлер
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«Плагиатор» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
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14:30 от 300 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
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