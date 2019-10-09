Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско: S&M², 2019

9 октября 2019 года в кинотеатрах состоится событие, которое нельзя пропустить: показ записи концерта «Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско: S&M²». У меломанов и поклонников группы будет шанс увидеть на большом экране новое совместное шоу двух легенд, на котором прозвучит как культовая классика, так и новые песни Metallica. 20 лет назад состоялся знаменитый концерт Metallica с симфоническим оркестром, которым дирижировал известный маэстро Майкл Кэймен. Тогда группа исполнила все композиции из своих альбомов, от Ride the Lightning до ReLoad. После шоу музыканты выпустили совместный концертный альбом S&M, который получил премию «Грэмми». К двадцатилетней годовщине альбома и оригинального перфоманса две легенды снова воссоединятся на открытии стадиона Chase Center, чтобы подарить фанатам незабываемые впечатления: концерт будет снят специально для больших экранов кинотеатров. Каждый поклонник сможет стать частью новейшего шоу и услышать любимые песни в симфонической обработке.