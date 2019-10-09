Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско: S&M²
Киноафиша Фильмы Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско: S&M²
Metallica & San Francisco Symphony: S&M²

Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско: S&M², 2019

2019 / США
8.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

9 октября 2019 года в кинотеатрах состоится событие, которое нельзя пропустить: показ записи концерта «Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско: S&M²». У меломанов и поклонников группы будет шанс увидеть на большом экране новое совместное шоу двух легенд, на котором прозвучит как культовая классика, так и новые песни Metallica. 20 лет назад состоялся знаменитый концерт Metallica с симфоническим оркестром, которым дирижировал известный маэстро Майкл Кэймен. Тогда группа исполнила все композиции из своих альбомов, от Ride the Lightning до ReLoad. После шоу музыканты выпустили совместный концертный альбом S&M, который получил премию «Грэмми». К двадцатилетней годовщине альбома и оригинального перфоманса две легенды снова воссоединятся на открытии стадиона Chase Center, чтобы подарить фанатам незабываемые впечатления: концерт будет снят специально для больших экранов кинотеатров. Каждый поклонник сможет стать частью новейшего шоу и услышать любимые песни в симфонической обработке.

8.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 9 октября 2019
Премьера в мире 9 октября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Уэйн Айшем
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско: S&M² 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Приложение киноафиши