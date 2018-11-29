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Робот 2.0 Робот 2.0
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2.0

Робот 2.0, 2018

2018 / Индия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Фантастический боевик о битве людей с чудовищами, захватившими мобильные устройства.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Актёрский состав фильма включает в себя индийских артистов, среди которых Адиль Хуссэйн («Жизнь Пи»), Раджиникант («Робот»), Акшай Кумар («Привет, малышка!»), Суданшу Пандей, Майилсами («Яблоко раздора»), Кайзаад Котваль («Траффик»), а также Эми Джексон, снимавшаяся в сериале «Супергёрл».

Фильм «Робот 2.0» является продолжением культового индийского хита «Робот» (Enthiran) 2010 года. Продолжение фантастического боевика расскажет о роботе Читти, который вступает в противостояние со злобным изобретателем, который его создал. Могучий злодей, создающий невероятных гигантских чудовищ с помощью техники и электроники, покушается на мобильные телефоны и личные данные всех граждан Индии. При помощи своих жутких изобретений он способен взять содержимое мобильников и планшетов под свой тотальный контроль, захватив власть в государстве собственнолично. Подчиняя себе различные устройства, он создаёт из них свою непобедимую армию. И теперь лишь универсальный робот Читти 2.0 способен остановить злобного изобретателя и спасти человечество.

- Музыку к этому блокбастеру сочинил именитый композитор А.Р. Рахман («Миллионер из трущоб», «Пеле: Рождение легенды», «Формула любви для узников брака», «127 часов»).

- Оригинальная версия фильма длится 148 минут, тогда как российская прокатная версия - 85 минут.

- В фильме было использовано порядка миллиона смартфонов и муляжей телефонов.

- Первая версия фильма длилась почти 3 часа. Авторы фильма решили, что так долго смотреть его в 3D-очках будет сложно, и фильм укоротили.

- Индийская ассоциация операторов сотовой связи обратилась к правительству с официальным письмом, в котором обвинила фильм в антинаучном подходе и потребовала его запрета.

Миру угрожает монструозный крылатый злодей, покусившийся на самое святое, что есть у человечества — мобильные телефоны. Бессовестное чудовище в прямом смысле слова подчиняет себе устройства и создаёт из них могучую армию, способную трансформироваться во что угодно. Так и проиграли бы люди этот неравный бой, если бы не другое важное изобретение — робот Читти.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 июля 2019
Премьера в мире 29 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Russian Film Group
Режиссер
С. Шанкар
С. Шанкар
В ролях
Раджиникант
Раджиникант
Акшай Кумар
Акшай Кумар
Эми Джексон
Эми Джексон
Адиль Хуссэйн
Адиль Хуссэйн
Суданшу Пандей
Суданшу Пандей
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Робот 2.0 2 постера
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Робот 2.0 смотреть онлайн

Робот 2.0
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Восемь лет назад миллениалы открыли для себя индийское кино. До выхода первого «Робота» оно было неведомым и смешным зверем. Предметом винтажных мемов, доставшихся в наследство от бабушек и матерей. Смешные танцы, мужики с усами, родимое пятно, я - твой брат, а я - твой сестра. Никто из миллениалов не видел оригиналов этих квёлых шутеечек. Все они были придуманы придворными юмористами еще при Брежневе, но все равно крепко засели в коллективном бессознательном. Давно исчезли анекдоты…
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Ксандер Малевич 20 июля 2019, 17:23
Всего полтора часа (по сравнению с первой частью), но уровень шизы по-прежнему зашкаливает...
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саундтрек фильма Робот 2.0
Кадры из фильма Все кадры
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