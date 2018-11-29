Робот 2.0, 2018

Актёрский состав фильма включает в себя индийских артистов, среди которых Адиль Хуссэйн («Жизнь Пи»), Раджиникант («Робот»), Акшай Кумар («Привет, малышка!»), Суданшу Пандей, Майилсами («Яблоко раздора»), Кайзаад Котваль («Траффик»), а также Эми Джексон, снимавшаяся в сериале «Супергёрл».

Фильм «Робот 2.0» является продолжением культового индийского хита «Робот» (Enthiran) 2010 года. Продолжение фантастического боевика расскажет о роботе Читти, который вступает в противостояние со злобным изобретателем, который его создал. Могучий злодей, создающий невероятных гигантских чудовищ с помощью техники и электроники, покушается на мобильные телефоны и личные данные всех граждан Индии. При помощи своих жутких изобретений он способен взять содержимое мобильников и планшетов под свой тотальный контроль, захватив власть в государстве собственнолично. Подчиняя себе различные устройства, он создаёт из них свою непобедимую армию. И теперь лишь универсальный робот Читти 2.0 способен остановить злобного изобретателя и спасти человечество.