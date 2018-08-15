Главная героиня Кира попадает в аварию. Отец Киры, тренер по боксу, действует вопреки обстоятельствам и искренне верит, что созданный им тренажер поможет дочери восстановиться. Именно в этот непростой период жизни в зал приходит тренироваться Андрей. Вместе с этим светлым чувством любви в жизнь девушки приходит надежда и события, которых никто не ждал. Главный бой для каждого героя еще впереди. Только неудержимое желание жить и любить может привести героев к победе, через ошибки и откровения, свойственные юности.
|19 ноября 2019
|Россия
|Ten Letters