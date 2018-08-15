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Постер фильма Порт
Постер фильма Порт
Рейтинги
3.5 Рейтинг IMDb: 3.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Порт

Порт

Port 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главная героиня Кира попадает в аварию. Отец Киры, тренер по боксу, действует вопреки обстоятельствам и искренне верит, что созданный им тренажер поможет дочери восстановиться. Именно в этот непростой период жизни в зал приходит тренироваться Андрей. Вместе с этим светлым чувством любви в жизнь девушки приходит надежда и события, которых никто не ждал. Главный бой для каждого героя еще впереди. Только неудержимое желание жить и любить может привести героев к победе, через ошибки и откровения, свойственные юности.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 15 августа 2018
Дата выхода
19 ноября 2019 Россия Ten Letters
Производство Кинокомпания «Инвада фильм»
Другие названия
Port, Juventude Perdida, Le port, The Port, Порт
Режиссер
Александра Стреляная
В ролях
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Мария Боровичева
Лев Семашков
Лев Семашков
Юра Борисов
Юра Борисов
Ирина Вилкова
Ирина Вилкова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.5
Оцените 14 голосов
3.7 IMDb
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