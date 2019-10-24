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Урфин Джюс возвращается Урфин Джюс возвращается
Киноафиша Фильмы Урфин Джюс возвращается

Урфин Джюс возвращается, 2019

2019 / Россия
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Новые приключения Элли и Тотошки в Волшебной стране!
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Причины посмотреть Факты О фильме

После событий предыдущего фильма серии прошел год. Урфин Джюс так и не смог оправиться от разгрома, учиненного Элли Смит и ее друзьями над его могучей армией деревянных солдат. Каждую ночь ему снятся сны, в которых он видит себя правителем, любимым народом, и пробуждения приносят герою только новую боль. В конце концов Урфин решает надеть розовые очки, которые преподносят ему жизнь в розовом свете, но рано или поздно герою придется расстаться со своими иллюзиями. Теперь он живет в деревне древних людей Карачей, которые считают его волшебником, поднимающим солнце. Тем временем Энни, ее друг Тим и пес Тотошка возвращаются в Изумрудный город. И чтобы защитить свою деревню, Урфин Джюс решает избавиться от нее…

  • Фильм создан по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Огненный бог Марранов», четвертой из его цикла об Изумрудном городе. Это первая книга, в которой главной героиней является Энни Смит, сестра Элли, и самая объемная книга серии. 
  • По словам Константина Хабенского, озвучившего Урфина Джюса, он подписал договор со студией за год до начала производства мультфильма, поэтому в создании внешности Джюса художники-аниматоры использовали некоторые черты внешнего вида актера. 
  • По словам Дмитрия Дюжева, главная черта его героя Топотуна – преданность хозяину.

Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки - портить всем жизнь.  В руках Урфина  теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности.  Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера в мире 24 октября 2019
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Федор Дмитриев
Федор Дмитриев
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Урфин Джюс возвращается 3 постера
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С момента нападения дуболомов на Измрудный город прошел целый год и жизнь его обитателей постепенно начинает налаживаться. Урфин Джюс продолжает грезить надеждой о захвате Волшебной страны, вынашивая свежий план мести. Собирая новую армию, он опять случайно призывает фею волшебных туфелек Элли. В этот раз она попадает в Изумрудный город не только с Тотошкой, но и с Тимом, ее ухажером. Им предстоит объединиться со старыми друзьями – Страшилой Мудрым, Железным Дровосеком и Храбрым Львом,…
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kolbinasv 4 ноября 2019, 13:09
Легкий мультик, интересен будет тем кто смотрел либо читал Волшебник Изумрудного города.
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Появился финальный трейлер мультфильма «Урфин Джюс возвращается» «Урфин Джюс возвращается» является продолжением анимационного фильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» по одноименным сказкам писателя Александра Волкова.
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5 сентября 2019 16:34
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