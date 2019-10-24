Урфин Джюс возвращается, 2019

После событий предыдущего фильма серии прошел год. Урфин Джюс так и не смог оправиться от разгрома, учиненного Элли Смит и ее друзьями над его могучей армией деревянных солдат. Каждую ночь ему снятся сны, в которых он видит себя правителем, любимым народом, и пробуждения приносят герою только новую боль. В конце концов Урфин решает надеть розовые очки, которые преподносят ему жизнь в розовом свете, но рано или поздно герою придется расстаться со своими иллюзиями. Теперь он живет в деревне древних людей Карачей, которые считают его волшебником, поднимающим солнце. Тем временем Энни, ее друг Тим и пес Тотошка возвращаются в Изумрудный город. И чтобы защитить свою деревню, Урфин Джюс решает избавиться от нее…
Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки - портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие.