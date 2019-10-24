Урфин Джюс возвращается, 2019

После событий предыдущего фильма серии прошел год. Урфин Джюс так и не смог оправиться от разгрома, учиненного Элли Смит и ее друзьями над его могучей армией деревянных солдат. Каждую ночь ему снятся сны, в которых он видит себя правителем, любимым народом, и пробуждения приносят герою только новую боль. В конце концов Урфин решает надеть розовые очки, которые преподносят ему жизнь в розовом свете, но рано или поздно герою придется расстаться со своими иллюзиями. Теперь он живет в деревне древних людей Карачей, которые считают его волшебником, поднимающим солнце. Тем временем Энни, ее друг Тим и пес Тотошка возвращаются в Изумрудный город. И чтобы защитить свою деревню, Урфин Джюс решает избавиться от нее…