Астерикс и тайное зелье, 2018

Испокон веков могучие галлы были сильными и могучими благодаря волшебному зелью великого старца. Но однажды случается великая беда — друид падает с дерева и ломает ноги. Чтобы продолжать и дальше готовить напиток силы по секретному рецепту, верным товарищам Астериксу и Обеликсу придется отправиться в долгий путь на поиски нового друида, который сможет справиться с задачей.

Режиссерами новой главы легендарных французских персонажей выступили Александр Астье и Луис Клиши, снявшие до этого мультфильм «Астерикс: Земля Богов». В озвучании Астерикса принял участие сам Кристиан Клавье, который играл этого персонажа в кино. Также свои голоса героям подарили многие другие известные актеры Франции.