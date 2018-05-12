Астерикс и тайное зелье, 2018

Испокон веков могучие галлы были сильными и могучими благодаря волшебному зелью великого старца. Но однажды случается великая беда — друид падает с дерева и ломает ноги. Чтобы продолжать и дальше готовить напиток силы по секретному рецепту, верным товарищам Астериксу и Обеликсу придется отправиться в долгий путь на поиски нового друида, который сможет справиться с задачей.
Режиссерами новой главы легендарных французских персонажей выступили Александр Астье и Луис Клиши, снявшие до этого мультфильм «Астерикс: Земля Богов». В озвучании Астерикса принял участие сам Кристиан Клавье, который играл этого персонажа в кино. Также свои голоса героям подарили многие другие известные актеры Франции.
- Сюжет мультфильма основан на известных французских комиксах о приключениях галлов Астерикса и Обеликса, авторами которого являются Альбер Удерзо и Рене Госинни.
- В отличие от предыдущего мультфильма, римляне и Цезарь не занимают важное место в сюжете этой истории, так как она призвана пролить свет на прошлое старца Панорамикса.
- «Астерикс и тайное зелье» является десятым по счету мультфильмом серии.
Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали – почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья…