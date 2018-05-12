Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие матери: прятки на выживание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Астерикс и тайное зелье Астерикс и тайное зелье
Киноафиша Фильмы Астерикс и тайное зелье
Asterix – The Secret Of The Magic Potion / Astérix: Le secret de la potion magique.

Астерикс и тайное зелье, 2018

2018 / Франция
8.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
Астерикс и Обелиск отправляются на поиски друида, способного сварить волшебное зелье
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Испокон веков могучие галлы были сильными и могучими благодаря волшебному зелью великого старца. Но однажды случается великая беда — друид падает с дерева и ломает ноги. Чтобы продолжать и дальше готовить напиток силы по секретному рецепту, верным товарищам Астериксу и Обеликсу придется отправиться в долгий путь на поиски нового друида, который сможет справиться с задачей.

Режиссерами новой главы легендарных французских персонажей выступили Александр Астье и Луис Клиши, снявшие до этого мультфильм «Астерикс: Земля Богов». В озвучании Астерикса принял участие сам Кристиан Клавье, который играл этого персонажа в кино. Также свои голоса героям подарили многие другие известные актеры Франции.

- Сюжет мультфильма основан на известных французских комиксах о приключениях галлов Астерикса и Обеликса, авторами которого являются Альбер Удерзо и Рене Госинни.

- В отличие от предыдущего мультфильма, римляне и Цезарь не занимают важное место в сюжете этой истории, так как она призвана пролить свет на прошлое старца Панорамикса.

- «Астерикс и тайное зелье» является десятым по счету мультфильмом серии.

Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали – почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья…

8.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 17 января 2019
Премьера онлайн 14 мая 2019
Премьера в мире 12 мая 2018
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Луис Клиши
Луис Клиши
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы про магию и волшебство Мультфильмы про магию и волшебство
Постер мультфильма Астерикс и тайное зелье 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Астерикс и тайное зелье смотреть онлайн

Астерикс и тайное зелье
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В галльской деревеньке без перемен. Римские легионы устали получать шишки и тумаки от кучки неистовых галлов, поэтому налеты на деревенскую цитадель продолжаются, но без особого энтузиазма. Сами галлы тоже не изменились: Астерикс по-прежнему шустр, Обеликс – толст и обжорист. Беда, однако, подкралась, откуда не ждали: самым слабым звеном оказался Панорамикс. Ясным солнечным утром он вдруг не сумел усидеть на дереве – и упал. «Это профнепригодность, – догадался почтенный…
Читать
Пока нет отзывов Написать
22 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Астерикс и тайное зелье
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце
2021, Россия, драма
Related video
Эти 4 знака зодиака получат много денег в августе: начнется полоса везения
«Личные счеты»: беснующуюся Шукшину вывели на чистую воду
Быстрый тест: Что скрывает от вас ваше подсознание?
Нагиев сделал горькое признание о Фриске: не смог сдержать слов
Легенда «Аншлага» пожаловалась на копеечную пенсию: вот сколько она получает
«Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян
Успел и поскорбеть, и себя похвалить: вот что Разин ляпнул про Шатунова
Плохая примета: Наталье Орейро пришлось лечь в гроб ради нового сериала
Лысый и толстый: богатого жениха Роуз из «Титаника» сегодня не узнать
Раскрыто, на какие деньги живет уехавший в Израиль Макаревич
Вот почему Киркоров бросил Лорак: все дело в деньгах
Этого актера СССР боготворила вся страна, но его жизнь закончилась в психбольнице
Приложение киноафиши