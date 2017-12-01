Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства, 2018

Продолжение анимационного фильма 2015 года о милом белом мишке и его шустрых товарищах леммингах. В мультфильме «Норм и несокрушимые: Ключи от Королевства» главный герой Норм становится королем Арктики. В связи с этим его приглашают в Нью-Йорк, где ему должны вручить Золотой ключ от Королевства. Но все выходит из-под контроля, когда некто под видом Норма похищает трофей и начинает налеты на банки…
Режиссером первого мультфильма Тревор Уолл в этот раз уступил место дебютанту Ричарду Финну и одному из постановщиков известных мультсериалов «Великий Человек-паук», «Том и Джерри: Сказки» и «Что новенького, Скуби-Ду?» Тиму Молтби. Если вам понравилось наблюдать за приключениями белого мишки и озорных леммингов, то не пропустите и вторую часть.
- Уже известно, что Ричард Финн и Тим Молтби поставят третью часть «Норма и несокрушимых», которая выйдет в 2019 году.
- Изначально «Норм и несокрушимые: Ключи от Королевства» задумывался как 45-минутное дополнение к DVD с оригинальным мультфильмом, но студия Lionsgate решила сделать полноценный сиквел.
- Майа Кэй — единственная из актеров, которая вернулась к озвучанию своего персонажа в сиквелах.
Обаятельный мишка по имени Норм избран королем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк, где вручают почетную награду – Золотой ключ от Королевства. Пока герой купается в лучах славы, дерзкий грабитель под видом Норма похищает ценный трофей и организует серию ограблений банков. Чтобы восстановить свое доброе имя, Норм отправляется в погоню за бандитами, но в это время преступная корпорация вынашивает план превращения арктического льда в бутилированную воду популярного брэнда…