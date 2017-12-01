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Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства
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Norm of the North 2: Keys to the Kingdom

Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства, 2018

2018 / США
3.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Король Арктики должен вернуть ценный трофей, украденный бандитами
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продолжение анимационного фильма 2015 года о милом белом мишке и его шустрых товарищах леммингах. В мультфильме «Норм и несокрушимые: Ключи от Королевства» главный герой Норм становится королем Арктики. В связи с этим его приглашают в Нью-Йорк, где ему должны вручить Золотой ключ от Королевства. Но все выходит из-под контроля, когда некто под видом Норма похищает трофей и начинает налеты на банки…

Режиссером первого мультфильма Тревор Уолл в этот раз уступил место дебютанту Ричарду Финну и одному из постановщиков известных мультсериалов «Великий Человек-паук», «Том и Джерри: Сказки» и «Что новенького, Скуби-Ду?» Тиму Молтби. Если вам понравилось наблюдать за приключениями белого мишки и озорных леммингов, то не пропустите и вторую часть.

- Уже известно, что Ричард Финн и Тим Молтби поставят третью часть «Норма и несокрушимых», которая выйдет в 2019 году.

- Изначально «Норм и несокрушимые: Ключи от Королевства» задумывался как 45-минутное дополнение к DVD с оригинальным мультфильмом, но студия Lionsgate решила сделать полноценный сиквел.

- Майа Кэй — единственная из актеров, которая вернулась к озвучанию своего персонажа в сиквелах.

Обаятельный мишка по имени Норм избран королем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк, где вручают почетную награду – Золотой ключ от Королевства.  Пока герой купается в лучах славы, дерзкий грабитель под видом Норма похищает ценный трофей и организует серию ограблений банков. Чтобы восстановить свое доброе имя, Норм отправляется в погоню за бандитами, но в это время преступная корпорация вынашивает план  превращения арктического льда  в бутилированную воду популярного брэнда…      

 

3.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 марта 2019
Премьера онлайн 1 декабря 2017
Премьера в мире 1 декабря 2017
Возраст 6+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Тим Молтби
В ролях
Эндрю То
Коул Ховард
Дженнифер Камерон
Алан Марриотт
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства 3 постера
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Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства смотреть онлайн

Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства
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за 1 рубль
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Предки простодушного северного мишки по имени Норм на протяжении многих поколений становились королями Арктики, ведь они были единственными медведями, кто понимает человеческую речь и умеет ей пользоваться. Три года назад Норм посетил Нью-Йорк, спас родного деда из лап жадного бизнесмена, а потом и сам получил арктическую корону. Теперь новый Король Севера (и при этом совсем не Старк) возвращается в Нью-Йорк, чтобы забрать у дружелюбных людей символическую награду - Золотой Ключ от Королевства.…
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