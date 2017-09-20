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Микеланджело. Бесконечность Микеланджело. Бесконечность
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Микеланджело. Бесконечность, 2019

2019 / Италия / Ватикан
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Документальный итальянский фильм знакомит зрителя с биографией известного деятеля. Это совмещенный диалог живописи и кино, который рассказывает о том, каким на самом деле был Микеланджело. Один из величайших художников в истории сумел изменить взгляды миллионов человек.

  • Авторы работали над картиной, заручившись поддержкой музеев Ватикана. Для съемок отдельных эпизодов приходилось полностью закрывать залы для посетителей.
  • Съемки вели в тех местах, где сейчас находятся работы Микеланджело. Например, создатели ленты работали в Апостольском дворце, в Базилике Святого Петра, в замке Орсини-Одескальки и других памятниках архитектуры.
  • Для создания фильма задействовали больше 200 человек.
  • Работа над проектом заняла целых два года. В течение 8 месяцев проводили подготовку. Затем члены съемочной группы отсмотрели около 70 часов отснятого материала. Еще 10 месяцев потратили на создание визуальных эффектов.
  • В России премьера состоялась в зале Государственной Третьяковской галереи.
  • В этой картине снялись только два актера. Один из них – итальянец Энрико Ло Версо – играет самого Микеланджело. На протяжении всей ленты он произносит подлинные высказывания знаменитого деятеля. Второй актер – Ивано Марескотти – озвучил рассказчика, от имени которого ведется повествование о жизни Микеланджело.

Первый арт-фильм об абсолютном гении Ренессанса, оставившем вневременной след в истории мирового искусства, – Микеланджело Буонаротти. Впервые на большом экране через диалог кино и живописи будет показан портрет человека, способного на резкие контрасты, сильные страсти и впечатляющую смелость, когда дело доходит до защиты его идеалов. Бессмертная личность, один из величайших художников, которых когда-либо видел мир, – его богатое художественное наследие навсегда вошло в сокровищницу мирового искусства. «Микеланджело. Бесконечность» – этот удивительный документальный фильм, снятый с использованием самых передовых технологий, воссоздает основные скульптурные и живописные произведения Буонаротти: Сикстинскую капеллу, «Пьету», «Давида», «Моисея», Вселенский Суд, Базилику святого Петра в Ватикане, «Мадонну Дони» и другие бессмертные шедевры.

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 марта 2019
Премьера в мире 20 сентября 2017
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Эмануэле Имбуччи
В ролях
Энрико Ло Версо
Ивано Марескотти
Ивано Марескотти
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Домжур (Центральный Дом журналистов)
13:00 от 300 ₽
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«Микеланджело. Бесконечность» в кинотеатрах

чт 28 пн 1
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Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
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