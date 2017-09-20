Микеланджело. Бесконечность, 2019

Первый арт-фильм об абсолютном гении Ренессанса, оставившем вневременной след в истории мирового искусства, – Микеланджело Буонаротти. Впервые на большом экране через диалог кино и живописи будет показан портрет человека, способного на резкие контрасты, сильные страсти и впечатляющую смелость, когда дело доходит до защиты его идеалов. Бессмертная личность, один из величайших художников, которых когда-либо видел мир, – его богатое художественное наследие навсегда вошло в сокровищницу мирового искусства. «Микеланджело. Бесконечность» – этот удивительный документальный фильм, снятый с использованием самых передовых технологий, воссоздает основные скульптурные и живописные произведения Буонаротти: Сикстинскую капеллу, «Пьету», «Давида», «Моисея», Вселенский Суд, Базилику святого Петра в Ватикане, «Мадонну Дони» и другие бессмертные шедевры.