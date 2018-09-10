Смерть и жизнь Джона Ф. Донована, 2018

- По словам Ксавье Долана, он хотел сделать акцент на том, как СМИ и мнение общественности влияет на карьеру актера и кино в целом

- Это первый англоязычный фильм Ксавье Долана

- В фильме принимают участие обладатели «Оскара»: Кэти Бейтс, Сьюзен Сарандон и Натали Портман, а также один номинант на премию – Джессика Честейн

- Натали Портман и Сьюзен Сарандон уже работали вместе в проекте 1999 года «Где угодно, только не здесь»

- Николас Холт мог сыграть роль повзрослевшего Руперта

- Бен Шнетцер и Сара Гадон снимались вместе в фильме «Счастливый город» (2010)

- Ксавье Долан принял решение вырезать персонажа Джессики Честейн из драмы «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», объяснив это тем, что сюжетная линия со «злодеем» перестала вписывать в новую историю.