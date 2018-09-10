Смерть и жизнь Джона Ф. Донована, 2018

Картина «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» принадлежит руке известного франко-канадского режиссера, сценариста и актера Ксавье Долана, чьи картины не раз были отмечены на Каннском кинофестивале («Это всего лишь конец света», «Мамочка», «Я убил свою маму»). В его новом проекте примут участие всемирно известные актеры, среди которых звезда «Игры престолов» Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, Джессика Честейн («Цель номер один», «Марсианин», «Мисс Слоун»), неподражаемая Натали Портман («Чёрный лебедь», «Звездные войны», ««V» значит Вендетта»), Тэнди Ньютон (сериал «Мир Дикого Запада», «Осажденные») и другие.
Это история американского актера Джона Донована, всемирно известного по ролям супергероев. Однажды ему приходит письмо от 11-летнего мальчика, и их переписка перерастает в настоящую беседу. Но вскоре об этом узнают журналисты, и обычное общение с фанатом превращается в громкий скандал.
- По словам Ксавье Долана, он хотел сделать акцент на том, как СМИ и мнение общественности влияет на карьеру актера и кино в целом
- Это первый англоязычный фильм Ксавье Долана
- В фильме принимают участие обладатели «Оскара»: Кэти Бейтс, Сьюзен Сарандон и Натали Портман, а также один номинант на премию – Джессика Честейн
- Натали Портман и Сьюзен Сарандон уже работали вместе в проекте 1999 года «Где угодно, только не здесь»
- Николас Холт мог сыграть роль повзрослевшего Руперта
- Бен Шнетцер и Сара Гадон снимались вместе в фильме «Счастливый город» (2010)
- Ксавье Долан принял решение вырезать персонажа Джессики Честейн из драмы «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», объяснив это тем, что сюжетная линия со «злодеем» перестала вписывать в новую историю.
В центре сюжета — звездный американский актер Джон Донован, вступивший в переписку с 11-летним, живущим с мамой, актером из Англии, что привело к непоправимым последствиям в жизни и карьере обоих и спровоцировало бурную реакцию общественности.