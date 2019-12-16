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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
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Star Wars: The Rise of Skywalker

Звёздные Войны: Скайуокер. Восход, 2019

2019 / США
6.9 Оцените
113 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Грандиозное прощание с культовой сагой о Скайуокерах, после которого «Звездные войны» никогда не будут прежними.
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Причины посмотреть Факты О фильме

История, начавшаяся с триумфального возрождения культовой франшизы в «Пробуждении силы», наконец-то подходит к окончательному завершению: «Скайуокер. Восход» не просто закончит новейшую трилогию, но и подведет итоги всей саги о Скайуокерах, растянувшейся на несколько десятилетий. Что будет с историей вселенной «Звездных войн» далее – покажет время, но создатели «Восхода» обещают, что девятый эпизод даст ответы на все вопросы о Скайуокерах, оставшиеся неотвеченными ранее, и станет грандиозным прощанием с одной из самых масштабных сюжетных линий последних нескольких десятилетий.

Действие «Восхода» развернется спустя год после событий «Последних джедаев»: оставшиеся участники Сопротивления вновь сталкиваются с Первым орденом, однако на этот раз ситуация значительно усугубится тем, что одновременно им предстоит столкнуться и с возвращающимся прошлым, и с внутренними конфликтами. Внешних конфликтов у героев тоже будет более чем достаточно: древнее противостояние Джедаев и Ситхов достигает кульминации, подводя сагу Скайуокеров к окончательному финалу.

«Восход» – это девятый и последний фильм по «Звездным войнам», музыкальную тему которого писал композитор Джон Уильямс.

Билли Ди Уильямс неоднократно заявлял о своем желании вернуться к роли Лэндо Калриссиана. Райан Джонсон собирался использовать его ещё в 2017 году в «Последних джедаях», однако затем решил, что это не сочетается с историей. В июле 2018 года после нескольких недель слухов был официально подтверждено, что Билли Ди Уильямс действительно вернется к роли Лэндо Калриссиана в завершающем в фильме новой трилогии.

Чтобы избежать утечек и спойлеров, Disney и Lucasfilm организовали на съемках фильма такую охрану, что Марк Хэмилл сравнил съёмки с работой на ЦРУ.

Когда Джордж Лукас изначально запланировал 12 частей «Звёздных войн» а затем сократил количество частей до девяти, он утверждал что C3PO и R2D2 будут единственными персонажами, которые появятся во всех 9 эпизодах. Это действительно окажется правдой: Анакин Скайуокер и Оби-Ван Кеноби – единственные другие персонажи, которые появлялись в каждом фильме и оригинальной трилогии, и приквел-трилогии – в сиквел-трилогии не появляются. Единственный актёр, который снимался во всех 9 частях «Звёздных войн» – Энтони Дэниелс, озвучивший C3PO.

Смерть Кэрри Фишер 27 декабря 2016 года повлекла за собой правки сценария – изначально сценаристы собирались вообще убрать всякие упоминания о принцессе Лее. Однако в июле 2018 года Джей Джей Абрамс официально подтвердил, что Кэрри Фишер всё-таки появится в финале новой трилогии – для создания образа принцессы Леи будет использован ранее отснятый материал из «Пробуждения силы» и «Последних джедаев».

Изначально планировалось, что принцесса Лея в исполнении Кэрри Фишер будет центральным персонажем финала новой трилогии – поскольку Харрисон Форд играл ключевую роль в «Пробуждении силы», а Марк Хэмилл – в «Последних джедаях». Однако трагическая смерть актрисы перечеркнула эти планы.

Если учитывать камео в фильме «Империя наносит ответный удар», Палпатин будет самым важным злодеем «Звёздных войн» – в общей сложности он появляется в 6 частях франшизы из 9.

Джей Джей Абрамс – второй режиссер, которому выпала возможность снять несколько фильмов по «Звёздным войнам». Первым был сам создатель серии, Джордж Лукас.

Билли Ди Уильямс возвращается к роли Лэндо Калриссиана спустя 36 лет – это самый продолжительный «перерыв» в истории голливудского кино.

Ходили слухи, что Марк Хэмилл отказался сниматься в 9 эпизоде из-за того, что ему не понравилось, как историю Люка Скайуокера Райан Джонсон обставил в «Последних джедаях».  Официальное объявление о кастинге положило конец этим слухам, подтвердив, что Марк Хэмилл всё-таки вернется к роли Люка Скайуокера в 9 эпизоде.

Рабочее название фильма звучало как «Звёздные войны: Чёрный бриллиант».

В самом первом трейлере можно увидеть в воде останки Звезды смерти. Изначально эту идею предполагалось использовать ещё в «Пробуждении силы», что подтверждают концепт-арты, вошедшие в арт-бук The Art of The Force Awakens.

Еще в августе 2015 года было объявлено, что режиссером финальной части новой трилогии станет Колин Треворроу, снявший «Мир Юрского периода». Однако Треворроу покинул режиссерское кресло ещё до того, как начался продакшн, и в декабре 2017 года было объявлено, что новым режиссером станет Джей Джей Абрамс. Он же вместе с Крисом Террио написал сценарий.

Это уже второй фильм франшизы «Звёздные войны» (после того как Lucasfilm стала собственностью Disney), который страдает из-за смены режиссера. Первым был «Соло. Звёздные войны – истории», вышедший в 2018 году и провалившийся в прокате. В разгар съемок Фил Лорд и Кристофер Миллер были заменены на Рона Ховарда.

Первый набросок истории для фильма написал Саймон Кинберг, недавно отметивший провальным «Темным фениксом». Вариант Кинберга пускать в работу не стали после того, как сюжеты двух предыдущих фильмов значительно отклонились от задуманных изначально.

«Скайуокер. Восход» появится в прокате спустя ровно 20 лет после премьеры «Звёздные войны. Эпизод 1 – Скрытая угроза». Первый фильм приквел-трилогии с Натали Портман, Лиамом Нисоном, Хайденом Кристенсеном стартовал в прокате в 1999 году.

После того как Дж. Дж. Абрамс занял режиссерское кресло, к касту фильма присоединилась Керри Рассел. В прошлом Керри и Абрамс уже работали вместе – в сериале «Фелисити» и фильме «Миссия невыполнима 3» в 2006.

Забавный факт: «Скайуокер. Восход»– первый фильм по вселенной «Звездных войн», в котором появляются копытные (а конкретно – лошади, появление которых показали еще в трейлерах к фильму).

Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах, возвращается на большие экраны! Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги!

6.9 Оцените
113 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 декабря 2019
Премьера онлайн 17 марта 2020
Премьера в мире 16 декабря 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джей Джей Абрамс
Джей Джей Абрамс
В ролях
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Энди Серкис
Энди Серкис
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Джон Бойега
Джон Бойега
Лупита Нионго
Лупита Нионго
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
После смерти Сноука в «Последних джедаях» у Сопротивления новая беда. Из небытия восстал древний всемогущий враг. Он может дать новому лидеру Первого Ордена Кайло Рену мощнейший флот, способный уничтожать планеты. И теперь Рей должна найти убежище злодея, а заодно и постараться вернуть Кайло на светлую сторону. Экспериментальный восьмой эпизод от Райана Джонсона зрители приняли неоднозначно. Режиссёр смело разрушал устоявшиеся каноны и удивлял непредсказуемыми поворотами: злодей…
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Антон Желибо 19 декабря 2019, 15:59
Фильм абсолютная нудятина и сопли в сахаре........просмотра не стоит.
fdkl1987 20 декабря 2019, 11:37
Полный шлак...Дисней решил выжать из франшизы все соки. Для совсем уж непритязательного зрителя...можно потратить время и деньги с гораздо большей пользой.
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