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BEEF: Русский хип-хоп BEEF: Русский хип-хоп
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BEEF: Русский хип-хоп, 2018

2018 / Россия
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Фильм про русский рэп
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Причины посмотреть Факты О фильме

BEEF: Русский хип-хоп, который сняли известный репер Рома Жиган и Андрей Алексеев провозглашает себя первым фильмом о русском репе и хип-хопе и это так. Неудивительно, ведь жанр растет с каждым годом практически не промахивается. Практически каждый месяц появляется что-то новое, будь то трек или сам исполнитель.

В фильме обещают много эксклюзивного материала с концертов, репетиций и встреч самых известных реп исполнителей на отечественной сцене. Тут и Оксимирон со своей философией, и Баста, который является одним из самых серьезных реперов, Тимати, Гуф и многие другие. Все они на протяжении фильма будут говорить о деле всей жизни, о возникновении русского репа, о его главных мотивах и постараются ответить на вопрос – «Что же будет дальше с репом в России».

- В фильме задействовано более 70 представителей хип-хоп культуры

- Для репера Ромы Жигана фильм стал дебютом в режиссуре кино

Весь путь русского хип-хопа от андеграунда до огромных стадионов, показанный глазами самых ярких и знаковых представителей культуры. Фильм заглядывает за кулисы русского рэпа, обнажая все конфликты и столкновения, показывает истинный облик всего жанра и отвечает на вопрос, как ему удалось захватить современное поколение и стать музыкой номер один.

6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 января 2019
Премьера в мире 24 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик Russian Film Group
Режиссер
Рома Жиган
Рома Жиган
В ролях
Баста
Баста
Oxxxymiron
Oxxxymiron
Тимати
Тимати
Гуф
Гуф
Noize MC
Noize MC
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма BEEF: Русский хип-хоп 1 постер
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BEEF: Русский хип-хоп смотреть онлайн

BEEF: Русский хип-хоп
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Баста выступает в «Олимпийском». Дмитрий Киселев в эфире телеканала «Россия» читает свой «рэп». На канал «Культура» приглашают Славу КПСС. В Госдуме обсуждают, насколько русский хип-хоп аморален и вреден для молодежи. Рэпера Хаски закрывают на пятнадцать суток, и про это пишут все издания. И вспомните, сколько раз вы видели слово «Оксимирон» в текстах о современной культуре. Хип-хоп пришел в Россию и отвоёвывает свое место. Теперь и в…
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momoto1322 25 декабря 2018, 18:48
а в городе Брянск, покажут фильм ?
jeka_serduk 25 января 2019, 13:11
Так как он документальный,много от него не стоило и ждать,про гуфа вообще два слова,даже интервью небыло....
Вообщем так себе,но впечатления остались положительные
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Рэпер Рома Жиган – о своем фильме, критике, Дуде и Оксимироне Марат Шабаев натурально поразился: режиссеру фильма про русский хип-хоп не понравились очки петербургского кинокритика.
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24 января 2019 16:37
Российские рэперы сняли документальный фильм про хип-хоп культуру Впервые на российские экраны выходит полнометражный фильм о российском хип-хопе «RUSSIAN HIP-HOP BEEF». Он рассказывает историю возникновения русского рэпа, обозначает современные тренды
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5 июня 2018 15:37
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