BEEF: Русский хип-хоп, 2018

BEEF: Русский хип-хоп, который сняли известный репер Рома Жиган и Андрей Алексеев провозглашает себя первым фильмом о русском репе и хип-хопе и это так. Неудивительно, ведь жанр растет с каждым годом практически не промахивается. Практически каждый месяц появляется что-то новое, будь то трек или сам исполнитель.

В фильме обещают много эксклюзивного материала с концертов, репетиций и встреч самых известных реп исполнителей на отечественной сцене. Тут и Оксимирон со своей философией, и Баста, который является одним из самых серьезных реперов, Тимати, Гуф и многие другие. Все они на протяжении фильма будут говорить о деле всей жизни, о возникновении русского репа, о его главных мотивах и постараются ответить на вопрос – «Что же будет дальше с репом в России».