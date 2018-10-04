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Красивый бандит Красивый бандит
Киноафиша Фильмы Красивый бандит
A clever crook / Un beau voyou

Красивый бандит, 2019

2019 / Франция
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Комиссар французской полиции берется за свое последнее дело.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Красивый бандит» – французский комедийный фильм, режиссером и сценаристом которого выступил Лукас Бернард. Картина стала его дебютом в режиссуре. Роль комиссара полиции сыграл Шарль Берлинг («Имя», «Насмешка»), а роль искусного вора досталась Сванну Арло («Анонимные романтики», «По воле божьей»). В роли его подруги выступила французская актриса Дженнифер Декер («Эскадрилья “Лафайет”», «Любовники Кафе де Флор»).

В центре сюжета – комиссар французской полиции, который за свою долгую карьеру раскрыл множество преступлений и теперь собирается выйти на пенсию. Внезапно перед ним встает новая задача: совершенно дерзкое преступление, из галереи украдена ценная картина – образчик современного искусства. Это дело станет последним в карьере комиссара, и он должен раскрыть его во что бы то ни стало. 

- Съемки «Красивого бандита» проходили в одно время со съемками ленты «Миссия невыполнима: Последствия».

- Лукас Бернард работал помощником оператора у Колин Серро и Тони Маршалл, а также оператором-постановщиком у Рене Фере. Кроме того, он написал роман «Les Lacets rouges» и в 2014 году снялся в короткометражке «Место смерти».

- «Красивый бандит» – первый полнометражный фильм Лукаса Бернарда.

Накануне давно ожидаемого выхода на пенсию незадачливый комиссар полиции сталкивается с дерзким похищением картины. Элегантность совершенного преступления вынуждает его начать расследование.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 15 августа 2019
Премьера онлайн 16 сентября 2019
Премьера в мире 4 октября 2018
Возраст 16+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Лукас Бернард
В ролях
Шарль Берлинг
Шарль Берлинг
Сванн Арло
Сванн Арло
Дженнифер Декер
Дженнифер Декер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Красивый бандит 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Марк Беффруа всю жизнь служил в отделе расследований, а теперь его спроваживают на пенсию. Напоследок он берется за загадочное исчезновение изысканных, не самых узнаваемых и безбожно дорогих картин из частных коллекций. У вора хороший вкус — и у Марка на стекле кабинета уже давно висит своя коллекция распечатанных репродукций жертв хитроумного вора. Коллеги только усмехаются: «не Джоконда же, чего столько шуму поднимать». Но Марк знает, что с этим делом не все так просто.…
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саундтрек фильма Красивый бандит
Кадры из фильма Все кадры
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