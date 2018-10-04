Красивый бандит, 2019

«Красивый бандит» – французский комедийный фильм, режиссером и сценаристом которого выступил Лукас Бернард. Картина стала его дебютом в режиссуре. Роль комиссара полиции сыграл Шарль Берлинг («Имя», «Насмешка»), а роль искусного вора досталась Сванну Арло («Анонимные романтики», «По воле божьей»). В роли его подруги выступила французская актриса Дженнифер Декер («Эскадрилья “Лафайет”», «Любовники Кафе де Флор»).
В центре сюжета – комиссар французской полиции, который за свою долгую карьеру раскрыл множество преступлений и теперь собирается выйти на пенсию. Внезапно перед ним встает новая задача: совершенно дерзкое преступление, из галереи украдена ценная картина – образчик современного искусства. Это дело станет последним в карьере комиссара, и он должен раскрыть его во что бы то ни стало.
- Съемки «Красивого бандита» проходили в одно время со съемками ленты «Миссия невыполнима: Последствия».
- Лукас Бернард работал помощником оператора у Колин Серро и Тони Маршалл, а также оператором-постановщиком у Рене Фере. Кроме того, он написал роман «Les Lacets rouges» и в 2014 году снялся в короткометражке «Место смерти».
- «Красивый бандит» – первый полнометражный фильм Лукаса Бернарда.
Накануне давно ожидаемого выхода на пенсию незадачливый комиссар полиции сталкивается с дерзким похищением картины. Элегантность совершенного преступления вынуждает его начать расследование.