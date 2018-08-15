Кровь, 2018

Наша рецензия

Два родных брата Вадим и Валерий плохо ладят с самого детства. Первый видит себя сверхчеловеком, не расстающимся с гантелями, и живет по заветам цитат знаменитых философов, второй растет более спокойным ребенком, увлекаясь живописью и надеясь поступить в художественный университет. Летом семья отправляется отдыхать в небольшой домик у моря, близь шахтерского городка на Востоке Украины. Там случаются их первые серьезные разногласия, из-за кузины Лины, в которую они влюбляются, превращая каникулы…