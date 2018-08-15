Кровь, 2018

Мечтающий о счастье и успехе, начинающий художник Валера Ромеев из украинского шахтерского городка переезжает в Москву. Вскоре молодой человек понимает, что работа уличного портретиста на Арбате – слабая замена учебе в художественном вузе, который он бросил, чтобы перебраться в столицу. В поисках поддержки Валера разыскивает своего брата, состоятельного бизнесмена Вадима, прервавшего отношения с родней. Когда Вадим отказывает ему в помощи, герой решается на отчаянные меры.
Валера Ромеев – молодой талантливый художник отправляется за счастьем в Москву вслед за своим старшим братом. Оставив учёбу в художественном ВУЗе, Ромеев работает уличным портретистом на Арбате. В надежде на поддержку, он разыскивает старшего брата Вадима – успешного бизнесмена, с которым давно потерял связь. Независимый Вадим, привыкший своими силами добиваться успеха, отказывается помочь младшему брату. Однако случайная встреча Валеры со школьным приятелем Геной Фагеном резко меняет жизнь обоих братьев Ромеевых…