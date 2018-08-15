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Кровь Кровь
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Кровь, 2018

2018 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Мечтающий о счастье и успехе, начинающий художник Валера Ромеев из украинского шахтерского городка переезжает в Москву. Вскоре молодой человек понимает, что работа уличного портретиста на Арбате – слабая замена учебе в художественном вузе, который он бросил, чтобы перебраться в столицу. В поисках поддержки Валера разыскивает своего брата, состоятельного бизнесмена Вадима, прервавшего отношения с родней. Когда Вадим отказывает ему в помощи, герой решается на отчаянные меры.

  • В основу сценария легла повесть Валерия Былинского “Июльское утро” и библейская история о Каине и Авеле.
  • Одним из продюсеров проект выступил Евгений Миронов. Актер дважды подавал сценарий Валерия Былинского и Артема Темникова на поддержку Министерства культуры РФ.
  • Юрий Николаенко, сыгравший Валеру, по первому образованию является композитором. Николаенко помогал в работе над музыкальным оформлением картины и написал несколько песен для фильма, включая ту, которая звучит на финальных титрах.
  • Картина удостоена наград на фестивалях 2018 и 2019 года, включая кинофестиваль “Окно в Европу” в Выборге, кинофестиваль “Спутник над Польшей” и кинофестиваль в Онфлере, Франция.

Валера Ромеев – молодой талантливый художник отправляется за счастьем в Москву вслед за своим старшим братом. Оставив учёбу в художественном ВУЗе, Ромеев работает уличным портретистом на Арбате. В надежде на поддержку, он разыскивает старшего брата Вадима – успешного бизнесмена, с которым давно потерял связь. Независимый Вадим, привыкший своими силами добиваться успеха, отказывается помочь младшему брату. Однако случайная встреча Валеры со школьным приятелем Геной Фагеном резко меняет жизнь обоих братьев Ромеевых…

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 ноября 2019
Премьера онлайн 23 декабря 2019
Премьера в мире 15 августа 2018
Возраст 18+
Прокатчик Cinemaus Studio
Режиссер
Артем Темников
Артем Темников
В ролях
Юрий Николаенко
Юрий Николаенко
Александр Новин
Александр Новин
Анастасия Клюева
Анастасия Клюева
Михаил Попов
Михаил Попов
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Все актеры и съемочная группа
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Кровь
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Два родных брата Вадим и Валерий плохо ладят с самого детства. Первый видит себя сверхчеловеком, не расстающимся с гантелями, и живет по заветам цитат знаменитых философов, второй растет более спокойным ребенком, увлекаясь живописью и надеясь поступить в художественный университет. Летом семья отправляется отдыхать в небольшой домик у моря, близь шахтерского городка на Востоке Украины. Там случаются их первые серьезные разногласия, из-за кузины Лины, в которую они влюбляются, превращая каникулы…
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