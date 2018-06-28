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Как отмыть миллион Как отмыть миллион
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The Fall Of The American Empire

Как отмыть миллион, 2018

2018 / Канада
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Авантюрная комедия о скромном курьере, получившем миллион.
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Режиссер и обладатель «Оскара» за Лучший фильм на иностранном языке («Нашествие варваров») Дени Аркан снял авторское продолжение комедии 1986 года «Закат американской империи». В фильме снимались: Максим Рой («Мертвая зона»), Реми Жирар, который уже снимался в картинах режиссера Дени Аркана «Нашествие варваров» и «Закат американской империи», Александр Ландри («Отец полицейского 2») и Мари-Пьер Морен,для которой это первая полнометражная роль в кино.

Молодой доктор философии Пьер-Поль Дауст вынужден работать простым курьером, чтобы свести концы с концами. Одна из его доставок заканчивается ужасной заварушкой с двумя трупами и целым мешком денег, валяющимся под ногами. Пьер-Поль встает перед выбором: остаться честным и бедным или прибрать деньги и бежать без оглядки? И пока он размышляет, вернуть или присвоить огромную сумму наличных, его начинают преследовать бандиты, а полиция не спускает с него глаз. Спасаясь от тех и от других, интеллектуал Пьер-Поль заводит дружбу с маргинальной парочкой…

- Авторское продолжение комедии 1986 года «Закат американской империи».

- Бенуа Бриер и Гастон Лепаж воспроизводят свои роли (в качестве камео) из фильма «Радостные муки» (1996), также снятого Дени Арканом.

- Муж актрисы Мари-Пьер Морен, бывший хоккеист Брэндон Пруст, исполняет в фильме небольшую роль официанта.
 

Скромняга Пьер-Поль, обладатель ученой степени, вынужден подрабатывать курьером. В один прекрасный день, доставляя очередную посылку, он первым оказывается на месте преступления и становится обладателем миллионного куша. Искушение решить все житейские проблемы велико. И пока он размышляет вернуть или присвоить огромную сумму наличных, его начинают преследовать бандиты, а полиция не спускает с него глаз. Спасаясь и от тех, и от других интеллектуал Пьер-Поль встречает роковую красотку…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 августа 2019
Премьера онлайн 29 августа 2019
Премьера в мире 28 июня 2018
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Дени Аркан
Дени Аркан
В ролях
Максим Рой
Максим Рой
Марипьер Морен
Марипьер Морен
Реми Жирар
Реми Жирар
Винсент Леклерк
Винсент Леклерк
Александр Ландри
Александр Ландри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как отмыть миллион 4 постера
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Как отмыть миллион смотреть онлайн

Как отмыть миллион
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Иногда переименование иностранного фильма в российском прокате выглядит почти самострелом. Конечно, прокатчики считают, что титул «Как отмыть миллион» привлечет аудиторию авантюрных комедий, но вряд ли это обеспечит рекорды сборов. Зато как смотрелось бы на постере настоящие название фильма: «Падение американской империи»! Скорее всего, зрители фильма канадского классика Дени Аркана будут удивлены в любом случае. Это и криминальная комедия, и социальный памфлет…
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Nadezhda Kuzmina 6 августа 2019, 11:23
Фильм мог бы получиться классным, если бы его сняли американцы. В случае с канадой все получилось очень странненько... и скучновато. Еще очень… Читать дальше…
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