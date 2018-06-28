Как отмыть миллион, 2018

Режиссер и обладатель «Оскара» за Лучший фильм на иностранном языке («Нашествие варваров») Дени Аркан снял авторское продолжение комедии 1986 года «Закат американской империи». В фильме снимались: Максим Рой («Мертвая зона»), Реми Жирар, который уже снимался в картинах режиссера Дени Аркана «Нашествие варваров» и «Закат американской империи», Александр Ландри («Отец полицейского 2») и Мари-Пьер Морен,для которой это первая полнометражная роль в кино.



Молодой доктор философии Пьер-Поль Дауст вынужден работать простым курьером, чтобы свести концы с концами. Одна из его доставок заканчивается ужасной заварушкой с двумя трупами и целым мешком денег, валяющимся под ногами. Пьер-Поль встает перед выбором: остаться честным и бедным или прибрать деньги и бежать без оглядки? И пока он размышляет, вернуть или присвоить огромную сумму наличных, его начинают преследовать бандиты, а полиция не спускает с него глаз. Спасаясь от тех и от других, интеллектуал Пьер-Поль заводит дружбу с маргинальной парочкой…