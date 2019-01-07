Стекло, 2019

М. Найт Шьямалан, известный своими неординарными работами и увлекательными сюжетами, решил скрестить два своих фильма — «Неуязвимый» и «Сплит». В получившемся фильме собрался по-настоящему звездный состав: Джеймс МакЭвой («Люди Икс: Апокалипсис», «Грязь»), Сара Полсон («Американская история ужасов», «12 лет рабства»), Брюс Уиллис («Крепкий орешек», «Пятый элемент»), Аня Тейлор-Джой («Молодой морс», «Атлантида»), Сэмюэл Л. Джексон («Мстители», «Железный человек»), Спенсер Трит Кларк («Галдиатор», «По волчьим законам»).

На волне интереса к людям со сверхспособностями М. Найт Шьямалан не смог отказать себе в удовольствии поиграть с этой темой, но на свой лад. Перед зрителями пациенты психбольницы — неуязвимый герой Дэвид Данн, изощренный, но хрупкий злодей Мистер Стекло и человек формата 23 в 1. Все они с равным успехом могут быть как настоящими героями, какие только встречаются в комиксах, так и обычными больными. И пока врачи гадают над диагнозом, злодеи и герои находят друг друга и готовы снова вступить в бой.