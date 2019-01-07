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Стекло Стекло
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Glass

Стекло, 2019

2019 / США
6.6 Оцените
153 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Слоган фильма «Начало положено». Финал трилогии, где встречаются герои фильмов «Неуязвимый» и «Сплит»
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Причины посмотреть Факты О фильме

М. Найт Шьямалан, известный своими неординарными работами и увлекательными сюжетами, решил скрестить два своих фильма — «Неуязвимый» и «Сплит». В получившемся фильме собрался по-настоящему звездный состав: Джеймс МакЭвой («Люди Икс: Апокалипсис», «Грязь»), Сара Полсон («Американская история ужасов», «12 лет рабства»), Брюс Уиллис («Крепкий орешек», «Пятый элемент»), Аня Тейлор-Джой («Молодой морс», «Атлантида»), Сэмюэл Л. Джексон («Мстители», «Железный человек»), Спенсер Трит Кларк («Галдиатор», «По волчьим законам»).

На волне интереса к людям со сверхспособностями М. Найт Шьямалан не смог отказать себе в удовольствии поиграть с этой темой, но на свой лад. Перед зрителями пациенты психбольницы — неуязвимый герой Дэвид Данн, изощренный, но хрупкий злодей Мистер Стекло и человек формата 23 в 1. Все они с равным успехом могут быть как настоящими героями, какие только встречаются в комиксах, так и обычными больными. И пока врачи гадают над диагнозом, злодеи и герои находят друг друга и готовы снова вступить в бой.

- Фильм является продолжением сразу двух картин - «Неуязвимый» и «Сплит» - которые ранее не были связаны друг с другом

- Фильм станет завершением трилогии

- М. Найт Шьямалан готовился к созданию этого фильма 18 лет 

- Изначально персонаж с множественными личностями должен был появиться еще в «Неуязвимом», но от него пришлось отказаться из-за хронометража

- Слоган фильма «Начало положено»

Сюжет нового фильма разворачивается после финала фильма «Сплит». В поисках встречи с обладающим фантастическими способностями Зверем, Дэвид Данн выходит на след Кевина Крамба. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, который тщательно хранит секреты Данна и Крамба.

6.6 Оцените
153 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 17 января 2019
Премьера онлайн 2 апреля 2019
Премьера в мире 7 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан
В ролях
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Спенсер Трит Кларк
Спенсер Трит Кларк
Чарлэйн Вудард
Чарлэйн Вудард
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стекло 11 постеров
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Стекло
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Кевин Крамб (Джеймс Макэвой), герой предыдущего фильма М. Найта Шьямалана «Сплит», по-прежнему на свободе и продолжает похищать красивых девушек. Как и раньше, в его голове уживаются 24 личности, самая страшная из которых – Зверь. По следу похитителя идет бывший охранник Дэвид Данн (Брюс Уиллис), защитник сил добра в неудобном плаще с капюшоном. Зрителям вспомнить этого персонажа будет сложнее, чем Крамба, поскольку Шьямалан впервые вывел его на экран еще 19 лет назад. В…
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cat1982.leon 18 января 2019, 12:13
Хрень полная
Андрей 19 января 2019, 19:26
фильм вообще не понравился!
могу отметить только игру знаменитых актёров!
сюжет вообще ерунда: скучно, глупо, скомкано.
после фильма появились… Читать дальше…
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саундтрек фильма Стекло
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
М Найт Шьямалан уже работает над сценарием своего очередного фильма Написано менее 100 страниц. 
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1 сентября 2021 15:21
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт: отцовство изменило мое отношение к сериалу «Дом с прислугой» Исполнители главных ролей Руперт Гринт (Джулиан) и Нелл Тайгер Фри (Лиэнн) рассказали корреспонденту «Киноафиши», чего ждать от второго сезона шоу и каково было работать с самым необычным режиссером планеты.  
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11 января 2021 19:00
В режиме самоизоляции: Джеймс МакЭвой снялся в пародии на «Звездный путь» Подписчикам актера в Instagram понравилось.
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14 мая 2020 09:26
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