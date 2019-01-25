Другой, 2018

Сара и ее сын Крис переезжают на окраину маленького городка, расположенного недалеко от леса. В этом лесу есть таинственная дыра, вокруг которой ходит множество слухов. В какой-то момент Сара начинает подозревать, что с ее сыном происходят тревожные изменения, и связывать это с той самой дырой. Кроме того, у нее появляется паранойя из-за встречи с загадочным соседом.
Режиссер ленты «Несколько минут после полуночи» Ли Кронин явил миру свою вторую картину «Другой». В этом хорроре нет именитых актеров, но присутствует загадочный сюжет и зловещая атмосфера, которая понравится любителям ужастиков.
- В переводе с оригинала фильм так и называется — «Дыра в земле».
- Премьера фильма «Другой» состоялась на кинофестивале «Сандэнс».
- Фильм выпускает компания A24, фильм которой «Реинкарнация» также был представлен на «Сандэнсе» в прошлом году.
Сара переезжает с сыном Крисом в дом на окраине небольшого городка. Однажды она находит сына посреди леса рядом с гигантской воронкой от падения метеорита. Постепенно у сына появляются необычайные способности и странные привычки, и Сара все больше убеждается, что это как-то связано с тем, что произошло с мальчиком в лесу.