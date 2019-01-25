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Другой Другой
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Hole in the ground

Другой, 2018

2018 / Ирландия
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Мать замечает странные изменения в своем ребенке
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сара и ее сын Крис переезжают на окраину маленького городка, расположенного недалеко от леса. В этом лесу есть таинственная дыра, вокруг которой ходит множество слухов. В какой-то момент Сара начинает подозревать, что с ее сыном происходят тревожные изменения, и связывать это с той самой дырой. Кроме того, у нее появляется паранойя из-за встречи с загадочным соседом.

Режиссер ленты «Несколько минут после полуночи» Ли Кронин явил миру свою вторую картину «Другой». В этом хорроре нет именитых актеров, но присутствует загадочный сюжет и зловещая атмосфера, которая понравится любителям ужастиков.

- В переводе с оригинала фильм так и называется — «Дыра в земле».

- Премьера фильма «Другой» состоялась на кинофестивале «Сандэнс».

- Фильм выпускает компания A24, фильм которой «Реинкарнация» также был представлен на «Сандэнсе» в прошлом году.

Сара переезжает с сыном Крисом в дом на окраине небольшого городка. Однажды она находит сына посреди леса рядом с гигантской воронкой от падения метеорита. Постепенно у сына появляются необычайные способности и странные привычки, и Сара все больше убеждается, что это как-то связано с тем, что произошло с мальчиком в лесу.

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 марта 2019
Премьера онлайн 26 февраля 2019
Премьера в мире 25 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Ли Кронин
В ролях
Шана Керслэйк
Шана Керслэйк
Джеймс Куинн Марки
Джеймс Куинн Марки
Симона Кирби
Симона Кирби
Стив Уолл
Стив Уолл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Другой 5 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Молодая женщина с маленьким сыном переезжают в ирландскую глубинку. Небольшой домик на краю тёмного леса. Идеальное место, если ты решила сбежать и спрятаться от мужа-абьюзера. Об этом напрямую зрителю не рассказывают, но случайные реплики, тревожное поведение, синяки под волосами... Героиня застряла с головой в проблемах своего прошлого, поэтому сразу и не замечает, что поводов для тревоги на новом месте тоже хватает. Например, в ближайшей лесной чаще есть огромный бездонный карьер…
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Алёна Орлова 14 июня 2019, 14:25
честно, из всего го*на, который нынче выходит в прокат под тэгом "хорроры", этот фильм реально оказался неплох. Да, клише. Да, ничего особо… Читать дальше…
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саундтрек фильма Другой
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Остров безумия и его обитатели. Фильмы Ирландского кинофестиваля Разные стороны изумрудного острова через жанры хоррора, драмы, триллера и черной комедии. Преждевременно закончилась Неделя Ирландского кино из-за пандемии. Гости уже стали записывать видеосообщения на первой неделе смотра и извиняться, что не смогли доехать до России. Пару дней назад правительство Ирландии объявило о закрытии пабов и ресторанов, настоятельно рекомендуя воздержаться от публичных посиделок и разных культурных сборищ. Сегодня День святого Патрика, но вряд ли улицы будут раскрашены в зеленый и немного в оранжевый цвет. Но кино никто не отменял, а Киноафиша посмотрела все главные картины Ирландского кинофестиваля и делится впечатлениями.
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17 марта 2020 12:55
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