Другой, 2018

Сара и ее сын Крис переезжают на окраину маленького городка, расположенного недалеко от леса. В этом лесу есть таинственная дыра, вокруг которой ходит множество слухов. В какой-то момент Сара начинает подозревать, что с ее сыном происходят тревожные изменения, и связывать это с той самой дырой. Кроме того, у нее появляется паранойя из-за встречи с загадочным соседом.

Режиссер ленты «Несколько минут после полуночи» Ли Кронин явил миру свою вторую картину «Другой». В этом хорроре нет именитых актеров, но присутствует загадочный сюжет и зловещая атмосфера, которая понравится любителям ужастиков.