Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Клара и волшебный дракон Клара и волшебный дракон
Киноафиша Фильмы Клара и волшебный дракон
Clara

Клара и волшебный дракон, 2018

2018 / Украина
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В одном из сказочных миров раз в тысячу лет рождается настоящий дракон. Он настолько редкий и ценный, что за ним начинают охоту силы зла. Они хотят использовать его волшебство в собственных целях. Но дракончик внезапно ускользает от похитителей и попадает в дружную компанию. Вместе с приятелями он попробует вернуться домой. Дорога туда будет непростой, но на пути главных героев ждут также незабываемые приключения и знакомство с новыми друзьями.

  • Это дебютный анимационный фильм режиссера Александра Клименко. Он принимал участие в написании сценария в соавторстве с Сергеем Грабарем, а также стал одним из исполнительных продюсеров проекта.
  • Идея создания появилась у автора задолго до того, как он смог приступить к съемкам – около 20 лет назад.
  • Бюджет ленты держится в тайне.
  • Работа над картиной велась на протяжении нескольких лет. В первый год удалось снять только одну минуту. 3.5 года ушли на то, чтобы разработать нужную графику.
  • Основной саундтрек к мультфильму создала украинская группа. Было записано два варианта – на оригинальном и английском языках.
  • Премьера была запланирована на 4 октября, однако состоялась немного позже – 26 числа.

Один раз в тысячу лет в сказочном мире появляется волшебный дракончик. Из-за исключительной редкости дракончика похищают силы зла, чтобы использовать его волшебство. По случайности они теряют дракончика. Его находят двое друзей — жизнерадостный енот и ворчливый гном. Друзья отправляются в дальний путь, чтобы вернуть дракончика домой. На своем пути их ждет встреча с девушкой Кларой и ее помощниками — тремя забавными обезьянками. Клара помогает гному и еноту спасать дракончика, чтобы выяснить тайну своего прошлого. Преодолевая массу трудностей, друзья узнают, что Кларе грозит куда большая опасность, и их приключения становятся более невероятными. А ее обезьянки устраивают сумасшедший погром и попадают во взрывные неприятности. Смогут ли герои вернуть дракончика домой, преодолеть силы зла и узнать, кто на самом деле Клара?

 

 

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 ноября 2019
Премьера онлайн 10 декабря 2020
Премьера в мире 26 октября 2019
Возраст 6+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Александр Клименко
Александр Клименко
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы для девочек Мультфильмы для девочек
Постер мультфильма Клара и волшебный дракон 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Клара и волшебный дракон смотреть онлайн

Клара и волшебный дракон
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
История крутится вокруг одной потерянной феи и одного потерянного дракона. Дракончика хочет выкрасть злобный колдун с приспешниками для своих злодейских планов. Фея, вернее девочка по имени Клара, которая потеряла память и считает себя феей, пытается узнать своё прошлое и найти место в этом волшебном мире. Первое, на что обращаешь внимание, — эклектика в подборе персонажей. Казалось бы, нормальная фэнтезийная задумка. Драконы и феи, чего уж там. Даже когда в истории появляется гном, он…
Читать
Виктория Борщёва 28 августа 2020, 16:33
Мультик - фильм очень понравился особена дракоша😍
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Приложение киноафиши