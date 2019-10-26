Клара и волшебный дракон, 2018

В одном из сказочных миров раз в тысячу лет рождается настоящий дракон. Он настолько редкий и ценный, что за ним начинают охоту силы зла. Они хотят использовать его волшебство в собственных целях. Но дракончик внезапно ускользает от похитителей и попадает в дружную компанию. Вместе с приятелями он попробует вернуться домой. Дорога туда будет непростой, но на пути главных героев ждут также незабываемые приключения и знакомство с новыми друзьями.
Один раз в тысячу лет в сказочном мире появляется волшебный дракончик. Из-за исключительной редкости дракончика похищают силы зла, чтобы использовать его волшебство. По случайности они теряют дракончика. Его находят двое друзей — жизнерадостный енот и ворчливый гном. Друзья отправляются в дальний путь, чтобы вернуть дракончика домой. На своем пути их ждет встреча с девушкой Кларой и ее помощниками — тремя забавными обезьянками. Клара помогает гному и еноту спасать дракончика, чтобы выяснить тайну своего прошлого. Преодолевая массу трудностей, друзья узнают, что Кларе грозит куда большая опасность, и их приключения становятся более невероятными. А ее обезьянки устраивают сумасшедший погром и попадают во взрывные неприятности. Смогут ли герои вернуть дракончика домой, преодолеть силы зла и узнать, кто на самом деле Клара?