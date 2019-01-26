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The Lego Movie 2: The Second Part

ЛЕГО Фильм-2, 2018

2018 / США / Австралия / Дания
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29 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Миру Лего угрожает новая угроза!
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Причины посмотреть Факты О фильме

После событий мультфильма «Лего Фильм» прошло пять лет. Хотелось бы верить, что у главных героев все прекрасно, но перед ними неожиданно возникает новая угроза. Из космоса прибывают захватчики LEGO DUPLO, которые разрушают гармонию в мире. Уже полюбившимся зрителям персонажам, в числе которых Эммет, Люся, Бэтмен и Кисонька, предстоит отправиться в очередное приключение и испытать себя на прочность.

В 2014 году на экраны вышел мультфильм «Лего Фильм», который имел большой успех у зрителей, поэтому тут же было решено запускать в производство сиквел. Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер уступили в этот раз дорогу Майку Митчеллу («Тролли») и Трише Гам («Робоцып»).

- У одной из актрис озвучания Стефани Беатриз есть небольшой шрам над бровью, который он получила в возрасте 10 лет из-за фигурки Лего.

- Изначально фильм должен был выйти в прокат на год раньше, но был отложен из-за «Гадкого я 3» и «Тачек 3».

- В мультфильме «Лего Фильм 2» Харли Квинн озвучила Марго Робби, сыгравшая этого персонажа в «Отряде самоубийц».

Долгожданное продолжение всемирно известной франшизы, которое снова объединит героев Кирпичграда в новом экшн-приключении по спасению их любимого города. Прошло пять лет с тех пор, когда все было прекрасно, и теперь герои столкнулись с новой невероятной угрозой – захватчиками LEGO DUPLO®, прибывшими из космоса и разрушающими всё на своем пути куда быстрее, чем герои могут построить вновь. В борьбе за восстановление гармонии во вселенной ЛЕГО Эммет, Люси, Бэтмен и их верные друзья отправятся в далекие неизведанные миры, в том числе необыкновенную галактику, где всегда царит музыка. Героям предстоит доказать свою смелость, находчивость и мастерство, а также понять, что каждый из них – особенный.

7.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 февраля 2019
Премьера онлайн 16 апреля 2019
Премьера в мире 26 января 2019
Возраст 6+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Майк Митчелл
Майк Митчелл
В ролях
Марго Робби
Марго Робби
Элисон Бри
Элисон Бри
Джона Хилл
Джона Хилл
Крис Пратт
Крис Пратт
Тиффани Хэддиш
Тиффани Хэддиш
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Кинофраншиза «Лего» продолжает своё шествие по большим экранам с успехом, объяснить который практически невозможно. Первый фильм представлял из себя странную смесь рекламы конструктора и эпизода «Робоцыпа» (без жёстких шуток, конечно): игрушки лего закинули в самый стандартный для блокбастера сюжет и наполнили действие тысячей отсылок к мировой поп-культуре. А чтобы оправдать звание детского мультфильма, добавили в финал простейшую мораль по теме «отцы и…
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Maxim Globus 8 февраля 2019, 12:13
Мультик очень хороший, добрый, с нотками юмора, ребёнку очень понравился, всем любителям LEGO советую посетить.
Айдар Замальдинов 12 февраля 2019, 09:37
Смотрел этот мультфильм. Мне очень понравилось. Cпасибо создателям за такой хороший и душевный мультфильм.
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