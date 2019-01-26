ЛЕГО Фильм-2, 2018

После событий мультфильма «Лего Фильм» прошло пять лет. Хотелось бы верить, что у главных героев все прекрасно, но перед ними неожиданно возникает новая угроза. Из космоса прибывают захватчики LEGO DUPLO, которые разрушают гармонию в мире. Уже полюбившимся зрителям персонажам, в числе которых Эммет, Люся, Бэтмен и Кисонька, предстоит отправиться в очередное приключение и испытать себя на прочность.

В 2014 году на экраны вышел мультфильм «Лего Фильм», который имел большой успех у зрителей, поэтому тут же было решено запускать в производство сиквел. Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер уступили в этот раз дорогу Майку Митчеллу («Тролли») и Трише Гам («Робоцып»).