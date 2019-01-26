ЛЕГО Фильм-2, 2018

После событий мультфильма «Лего Фильм» прошло пять лет. Хотелось бы верить, что у главных героев все прекрасно, но перед ними неожиданно возникает новая угроза. Из космоса прибывают захватчики LEGO DUPLO, которые разрушают гармонию в мире. Уже полюбившимся зрителям персонажам, в числе которых Эммет, Люся, Бэтмен и Кисонька, предстоит отправиться в очередное приключение и испытать себя на прочность.
В 2014 году на экраны вышел мультфильм «Лего Фильм», который имел большой успех у зрителей, поэтому тут же было решено запускать в производство сиквел. Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер уступили в этот раз дорогу Майку Митчеллу («Тролли») и Трише Гам («Робоцып»).
- У одной из актрис озвучания Стефани Беатриз есть небольшой шрам над бровью, который он получила в возрасте 10 лет из-за фигурки Лего.
- Изначально фильм должен был выйти в прокат на год раньше, но был отложен из-за «Гадкого я 3» и «Тачек 3».
- В мультфильме «Лего Фильм 2» Харли Квинн озвучила Марго Робби, сыгравшая этого персонажа в «Отряде самоубийц».
Долгожданное продолжение всемирно известной франшизы, которое снова объединит героев Кирпичграда в новом экшн-приключении по спасению их любимого города. Прошло пять лет с тех пор, когда все было прекрасно, и теперь герои столкнулись с новой невероятной угрозой – захватчиками LEGO DUPLO®, прибывшими из космоса и разрушающими всё на своем пути куда быстрее, чем герои могут построить вновь. В борьбе за восстановление гармонии во вселенной ЛЕГО Эммет, Люси, Бэтмен и их верные друзья отправятся в далекие неизведанные миры, в том числе необыкновенную галактику, где всегда царит музыка. Героям предстоит доказать свою смелость, находчивость и мастерство, а также понять, что каждый из них – особенный.