Герой, 2019

15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжёг мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить – неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу, с которой учился в спецшколе… Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.