Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Герой Герой
Киноафиша Фильмы Герой

Герой, 2019

2019 / Россия
6.5 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Шпионский триллер с Сашей Петровым и Светланой Ходченковой в главных ролях.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжёг мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить – неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу, с которой учился в спецшколе… Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.

6.5 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 сентября 2019
Премьера онлайн 29 октября 2019
Премьера в мире 26 сентября 2019
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Карен Оганесян
Карен Оганесян
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Владимир Машков
Владимир Машков
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Марина Петренко
Марина Петренко
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про драки Фильмы про драки
Фильмы с Александром Петровым Фильмы с Александром Петровым
Постер фильма Герой 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Герой смотреть онлайн

Герой
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В начале нулевых полковник спецслужб Родин реализовал проект с поэтичным названием «Юность». Родин набирал беспризорников по всей стране, обучал их и отправлял в другие страны, там они должны были зацепиться, сделать карьеру и быть готовыми к тому, что Родина позовёт. Но полковник погиб, прошло 15 лет, Родина никуда не позвала. Андрей (Александр Петров), сын Родина, также входивший в проект, живёт в Вене и торгует скейтбордами. Но прошлое даёт о себе знать, один из участников…
Читать
Nadezhda Kuzmina 29 сентября 2019, 09:57
Ну не получается у русских снимать фильмы про шпионов как у заграничных коллег. Лучше бы на крайняк просто про кгб снимали,фсб:) С фильма мы ушли… Читать дальше…
korsunova69 28 сентября 2019, 13:11
Петров,Петров и еще раз Петров...фильмы новые, а лицо одно и тоже...тошнит уже от него
Отзывы Написать
50 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Выполнять приказы: Появился новый трейлер шпионского боевика «Герой» Главную роль в картине исполнил Александр Петров.
Написать
1 августа 2019 15:37
Продолжение «Полицейского с Рублёвки» будет выходить без Александра Петрова Актёр также рассказал о других своих проектах.
Написать
28 июня 2019 12:54
Я никто: Трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым Самый популярный российский актёр пробует себя в шпионском жанре.
Написать
22 апреля 2019 13:54
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
второй трейлер
Второй трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши