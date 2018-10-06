Тренинг личностного роста, 2018

Тренинг личностного роста - социально-драматический фильм режиссёра Фархада Шарипова. В 2010 году он уже снял драму «Сказ о розовом зайце», которая получила довольно положительный отклик от зрителей. В картине снимались Дулыга Акмолда («Семь нот моего детства»), Гульжамал Казакбаева («Волчонок среди людей») , Ержан Тусупов («Человек ветер»), Филипп Волошин, снимавшийся в сериале от Netflex «Марко Поло», Асель Калиева, снимавшаяся в комедии «Побег из аула. Операция Махаббат».
Разведенный банковский сотрудник Канат пытается вернуть жену и дочь, помочь больной матери и преодолеть кризис среднего возраста. Канат решает посетить модный тренинг личностного роста, в котором учат жить позитивно. После тренинга случается чудо: партнером банка в котором он работает становится его бывший сокурсник и приятель. Данияр дает другу возможность жить «на широкую ногу».
- Фильм-победитель Московского кинофестиваля 2019 года.
- В основе фильма лежит роман Данияра Сугралинова «Кирпичи 2.0».
Обычный банковский клерк Канат переживает кризис среднего возраста. К сорока годам он перестал мечтать и не видит смысла в своей жизни. Но все меняется с появлением успешного Даника…