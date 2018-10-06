Тренинг личностного роста, 2018

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Сорокалетний Канат работает серой мышью в банке. С женой в разводе, с дочерью не общается, живёт с матерью, мать в деменции, друзей нет, перспектив - еще меньше. Устав от нелепых разговоров в бетонной офисной курилке, Канат решает пойти на тренинг личностного роста, где просто и доходчиво вещают о том, что нужно расти, развиваться, менять круг общения. Увидев в метро молодого кейпопера, Канат даже пытается гуглить что такое кей-поп, но хтонические силы родной страны оказываются быстрее и…