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The Secret of a Leader

Тренинг личностного роста, 2018

2018 / Казахстан
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Тренинг личностного роста - социально-драматический фильм режиссёра Фархада Шарипова. В 2010 году он уже снял драму «Сказ о розовом зайце», которая получила довольно положительный отклик от зрителей. В картине снимались Дулыга Акмолда («Семь нот моего детства»), Гульжамал Казакбаева («Волчонок среди людей») , Ержан Тусупов («Человек ветер»), Филипп Волошин, снимавшийся в сериале от Netflex «Марко Поло», Асель Калиева, снимавшаяся в комедии «Побег из аула. Операция Махаббат».

Разведенный банковский сотрудник Канат пытается вернуть жену и дочь, помочь больной матери и преодолеть кризис среднего возраста. Канат решает посетить модный тренинг личностного роста, в котором учат жить позитивно. После тренинга случается чудо: партнером банка в котором он работает становится его бывший сокурсник и приятель. Данияр дает другу возможность жить «на широкую ногу».

- Фильм-победитель Московского кинофестиваля 2019 года.

- В основе фильма лежит роман Данияра Сугралинова «Кирпичи 2.0».

Обычный банковский клерк Канат переживает кризис среднего возраста. К сорока годам он перестал мечтать и не видит смысла в своей жизни. Но все меняется с появлением успешного Даника…

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 4 июля 2019
Премьера в мире 6 октября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Russian Film Group
Режиссер
Фархат Шарипов
Фархат Шарипов
В ролях
Дулыга Акмолда
Дулыга Акмолда
Гульжамал Казакбаева
Гульжамал Казакбаева
Ержан Тусупов
Ержан Тусупов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тренинг личностного роста 3 постера
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Сорокалетний Канат работает серой мышью в банке. С женой в разводе, с дочерью не общается, живёт с матерью, мать в деменции, друзей нет, перспектив - еще меньше. Устав от нелепых разговоров в бетонной офисной курилке, Канат решает пойти на тренинг личностного роста, где просто и доходчиво вещают о том, что нужно расти, развиваться, менять круг общения. Увидев в метро молодого кейпопера, Канат даже пытается гуглить что такое кей-поп, но хтонические силы родной страны оказываются быстрее и…
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Randy Om 15 августа 2019, 05:03
Фильм гениальный! Актеры просто фантастика! Особенно диалоги 3, 5, 6 минут в одном кадре просто поражают реализмом и уровнем!
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13 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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23 апреля 2019 19:35
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