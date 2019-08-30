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Три секунды Три секунды
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The Informer

Три секунды, 2018

2018 / Великобритания
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Фильм с Розамунд Пайк и Клайвом Оуеном про внедрение бывшего заключенного в банду наркоторговцев
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Причины посмотреть Факты О фильме

Актер и режиссер Андреа Ди Стефано ("Жизнь Пи", "Призрак Оперы") снял остросюжетную драму с криминальным уклоном. Главные ролии в картине исполнили Розамунд Пайк ("Операция "Шаровая молния", "Исчезнувшая"),  Юэль Киннаман ("Убийство", "Ночной беглец"), Ана де Армас ("Бегущий по лезвию 2049", "Черная логуна"),  Клайв Оуэн ("Пристрели их", "Город грехов"), Коммон ("Джон Уик 2", "Муви 43", Сэм Спруэлл ("Белоснежка и охотник", "Прах к праху"). 

Сюжет фильма построен вокруг бывшего заключенного Питера Хоффмана. Жизнь и агенты ФБР ставят его в непростые условия - Питеру нужно совершить крайне сложную схему: совершить преступление, попасться и вернуться в тюрьму. Естественно, это делается не ради того, чтобы вернуться на гособеспечение, а чтобы внедриться в банду наркоторговцев и тем самым помешать им творить их злодеяния. Для Питера предложение крайне привлекательное, ведь после этой операции агенты обещают оставить его впокое. И поначалу все идет поплану, но за тем превращается в сумасшедшую гонку, а на решение у Питера остается всего три секунды. 

- Изначально в главных ролях были представлены Джош Бролин, Мэгги Джилленхол, Оливия Манн, Люк Эванс и Дэвид Оэлово.

- Юэль Киннман и Коммон уже снимались вместе в фильме «Отряд самоубийц».

- Часть фильма снималась в одной из заброшенных тюрем Великобритании в Глостере.

- Фильм снят по одноименному бестселлеру Рослунда и Хёлльстрема

 

Три секунды — время полета пули, выпущенной из снайперской винтовки с расстояния 1 500 метров. Именно столько времени остается, чтобы принять решение информатору Федерального Бюро Расследований, оказавшемуся в смертельной ловушке между мафией, полицией и ФБР. На кону - его семья, свобода, жизнь.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера онлайн 2 сентября 2019
Премьера в мире 30 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Андреа Ди Стефано
Андреа Ди Стефано
В ролях
Ана де Армас
Ана де Армас
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Юэль Киннаман
Юэль Киннаман
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Коммон
Коммон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Три секунды 5 постеров
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Три секунды
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Наша рецензия
Брутальный поляк Питер Козлов (Юэль Киннаман) всегда серьёзен: он не привык шутить. Однажды кто-то загляделся на его жену (Ана де Армас) в баре, после чего попал в морг, а сам Питер уехал в тюрьму на 20 лет. Но Америка – страна возможностей, и вот уже Козлова вытаскивает из заключения ФБР, чтобы он внедрился в польскую мафию и собрал компромат на её главаря, Климека (Юджин Липински). Куратором Питера становится хладнокровная Вилкокс (Розамунд Пайк), у которой есть свой босс, не лучше…
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georgiy_83 27 октября 2019, 22:37
До конца фильма держит в депрессивном состояние.
Ксения 28 октября 2019, 00:23
Понравился. Интересно с первых и до последних минут. Реально удовлетворена фильмом
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саундтрек фильма Три секунды
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