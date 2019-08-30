Три секунды, 2018

Актер и режиссер Андреа Ди Стефано ("Жизнь Пи", "Призрак Оперы") снял остросюжетную драму с криминальным уклоном. Главные ролии в картине исполнили Розамунд Пайк ("Операция "Шаровая молния", "Исчезнувшая"), Юэль Киннаман ("Убийство", "Ночной беглец"), Ана де Армас ("Бегущий по лезвию 2049", "Черная логуна"), Клайв Оуэн ("Пристрели их", "Город грехов"), Коммон ("Джон Уик 2", "Муви 43", Сэм Спруэлл ("Белоснежка и охотник", "Прах к праху").

Сюжет фильма построен вокруг бывшего заключенного Питера Хоффмана. Жизнь и агенты ФБР ставят его в непростые условия - Питеру нужно совершить крайне сложную схему: совершить преступление, попасться и вернуться в тюрьму. Естественно, это делается не ради того, чтобы вернуться на гособеспечение, а чтобы внедриться в банду наркоторговцев и тем самым помешать им творить их злодеяния. Для Питера предложение крайне привлекательное, ведь после этой операции агенты обещают оставить его впокое. И поначалу все идет поплану, но за тем превращается в сумасшедшую гонку, а на решение у Питера остается всего три секунды.