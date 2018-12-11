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Vice

Власть, 2018

2018 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Биография бывшего вице-президента США Дика Чейни с Кристианом Бэйлом в главной роли
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма «Власть» стал Адам МакКей , получивший «Оскар» за фильм «Игра на понижение» в 2015 году. В свою новую картину он пригласил Кристиана Бейла («Темный рыцарь»), Эми Адамс («Прибытие»), Сэма Рокуэлла («Железный человек 2»), Стива Карелла («Игра на понижение»).

Фильм «Власть» расскажет биографию бывшего вице-президента США Дика Чейни, его путь от попыток избежать военной службы во Вьетнаме до должности генерального директора в корпорации Halliburton и назначения на пост вице-президента США.

 

- Кристиан Бейл и Стив Карелл уже играли вместе в фильме Адама МакКея «Игра на понижение»

- Эми Адамс и Кристиан Бейл снимались вместе в фильмах «Боец» и «Афера по-американски»

- Стива Карелл работает с режиссером Адамом МакКеем уже в четвертый раз

Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории… 

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 февраля 2019
Премьера онлайн 12 марта 2019
Премьера в мире 11 декабря 2018
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Адам МакКей
Адам МакКей
В ролях
Эми Адамс
Эми Адамс
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Стив Карелл
Стив Карелл
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Джиллиан Арменанте
Джиллиан Арменанте
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Власть
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Наша рецензия
Дик Чейни, пухлощёкий электрик из крохотного городка в штате Вайоминг, чрезвычайной смышлёностью никогда особо не отличался. Как именно заурядный выпивоха, отчисленный из Йельского университета за неуспеваемость, стал самым влиятельным вице-президентом в истории США — в общем, по-прежнему тайна, покрытая мраком. «Власть» открывается сценой, в которой амбициозная миссис Чейни (блестящая роль Эми Адамс) грозно топает ножкой, ставя проведшему ночь в кутузке мужу ультиматум:…
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azat.kmalov 25 февраля 2019, 12:05
Хороший фильм)
dk 24 февраля 2019, 07:30
Очень хорошо хотя сначала непонятно, кто все эти люди. Кому Карточный домик нравится этот фильм определенно зайдет.
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