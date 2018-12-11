Власть, 2018

Режиссером фильма «Власть» стал Адам МакКей , получивший «Оскар» за фильм «Игра на понижение» в 2015 году. В свою новую картину он пригласил Кристиана Бейла («Темный рыцарь»), Эми Адамс («Прибытие»), Сэма Рокуэлла («Железный человек 2»), Стива Карелла («Игра на понижение»).
Фильм «Власть» расскажет биографию бывшего вице-президента США Дика Чейни, его путь от попыток избежать военной службы во Вьетнаме до должности генерального директора в корпорации Halliburton и назначения на пост вице-президента США.
- Кристиан Бейл и Стив Карелл уже играли вместе в фильме Адама МакКея «Игра на понижение»
- Эми Адамс и Кристиан Бейл снимались вместе в фильмах «Боец» и «Афера по-американски»
- Стива Карелл работает с режиссером Адамом МакКеем уже в четвертый раз
Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории…