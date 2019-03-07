Гости, 2018

Российский хоррор «Гости» снял Евгений Абызов, известный по таким комедиям, как «Дублер» и «Легок на помине» со звездами ТНТ. В главных ролях снялись Юрий Чурсин, знакомый по российской адаптации сериала «Побег», Ангелина Стречина, Михаил Мещеряков и многие другие.
Сюжет фильма «Гости» расскажет мистическую историю о компании друзей, увлекающейся вечеринками в заброшенных домах. Юная Катя знает одно подходящее местечко на побережье, и друзья отправляются туда. В самый разгар вечеринки в доме появляется непрошенный гость. Или же сами ребята оказались этими непрошенными гостями?
- Основой для описываемых в фильме мистических событий послужила мода на спиритизм, охватившая Россию на рубеже XIX-XX веков. Для съемок был найден уникальный, отлично сохранившийся дом на побережье, построенный в конце XIX века в популярном тогда псевдоготическом стиле
- Фильм снят компанией Enjoy Movies, которую основали Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян и Георгий Малков
- Саудтрек к фильму:
Юная Катя, знакомится с веселой компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение – устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. Уединенно расположенный дом, в котором в начале прошлого века был спиритический салон, кажется всем отличным вариантом. Тревожная, даже жуткая заброшенность этого места никого не отпугивает… В разгар вечеринки появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть: таинственный хозяин дома… Человек, которого она любила. Человек, находящийся во власти потусторонних сил.