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Гости, 2018

2018 / Россия
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Фильм об ужасах, которые творятся в одном заброшенном доме
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Российский хоррор «Гости» снял Евгений Абызов, известный по таким комедиям, как «Дублер» и «Легок на помине» со звездами ТНТ. В главных ролях снялись Юрий Чурсин, знакомый по российской адаптации сериала «Побег», Ангелина Стречина, Михаил Мещеряков и многие другие.

Сюжет фильма «Гости» расскажет мистическую историю о компании друзей, увлекающейся вечеринками в заброшенных домах. Юная Катя знает одно подходящее местечко на побережье, и друзья отправляются туда. В самый разгар вечеринки в доме появляется непрошенный гость. Или же сами ребята оказались этими непрошенными гостями?

- Основой для описываемых в фильме мистических событий послужила мода на спиритизм, охватившая Россию на рубеже XIX-XX веков. Для съемок был найден уникальный, отлично сохранившийся дом на побережье, построенный в конце XIX века в популярном тогда псевдоготическом стиле

- Фильм снят компанией Enjoy Movies, которую основали Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян и Георгий Малков

- Саудтрек к фильму:
 

Юная Катя, знакомится с веселой компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение – устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. Уединенно расположенный дом, в котором в начале прошлого века был спиритический салон, кажется всем отличным вариантом. Тревожная, даже жуткая заброшенность этого места никого не отпугивает… В разгар вечеринки появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть: таинственный хозяин дома… Человек, которого она любила. Человек, находящийся во власти потусторонних сил.

4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 марта 2019
Премьера в мире 7 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Евгений Абызов
Евгений Абызов
В ролях
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Михаил Мещеряков
Михаил Мещеряков
Анастасия Уколова
Анастасия Уколова
Анар Халилов
Анар Халилов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гости 3 постера
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Гости
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Две молодые официантки из курортного кафе на черноморском взморье знакомятся с приезжими москвичами. Приезжие ребята симпатичные, модные, но у них есть необычное хобби — «ходить в гости». Забираться в брошенные дома и тусить там с винишком и музыкой. Главное правило — не брать ничего чужого. Подходящий дом «гости» уже нашли: винтажный особняк с видом на море. Пыльный, запущенный, заплесневелый, но очень фактурный. «Южная готика во…
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holod90.90 9 марта 2019, 19:13
Фильм полный отстой не страшный затянутый и скучной а громкие скримеры только раздражают никому не советую идти Не тратьте свое время и деньги
Марина Бычкова 10 марта 2019, 18:34
Самый не интересный фильм. Без смысла. Не советую.
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13 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Официальный трейлер и постер нового хоррора «Гости» Кинокомпания «Централ Партнершип» представила официальный трейлер и постер нового мистического фильма ужасов «Гости» от продюсеров хорроров «Пиковая дама: чёрный
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6 августа 2018 12:50
Премьера трейлера фильма ужасов «Гости» Евгений Абызов, режиссер фильмов «Легок на помине» и «Дублер» выпускает свою новую ленту, на этот раз фильм ужасов «Гости». В главных ролях снялись Юрий Чурсин,
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22 июня 2018 11:21
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