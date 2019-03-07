Гости, 2018

Российский хоррор «Гости» снял Евгений Абызов, известный по таким комедиям, как «Дублер» и «Легок на помине» со звездами ТНТ. В главных ролях снялись Юрий Чурсин, знакомый по российской адаптации сериала «Побег», Ангелина Стречина, Михаил Мещеряков и многие другие.

Сюжет фильма «Гости» расскажет мистическую историю о компании друзей, увлекающейся вечеринками в заброшенных домах. Юная Катя знает одно подходящее местечко на побережье, и друзья отправляются туда. В самый разгар вечеринки в доме появляется непрошенный гость. Или же сами ребята оказались этими непрошенными гостями?