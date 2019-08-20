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Оно 2 Оно 2
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It: Chapter Two

Оно 2, 2019

2019 / США
7.6 Оцените
255 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Зло в Дерри снова пробудилось!
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«Оно 2» - сиквел нашумевшего ремейка «Оно» 2017 года, представляющий собой экранизацию одного из ключевых романов Стивена Кинга. За постановку и сценарий отвечал дуэт Андреса Мускетти и Гэри Добермана, работавший и над первой частью, а к ролям полюбившихся героев во флэшбэках вернулись Финн Вулфхард («Очень странные дела»), София Лиллис («Острые предметы»), Чоузен Джейкобс («Касл Рок»), Джек Дилан Грейзер («Шазам!»), Уайат Олефф («Стражи галактики»), Джереми Рэй Тейлор («42») и Джейден Мартелл («Святой Винсент»).

Клуб Лузеров приезжает в родной город через 27 лет после событий первой части. Повзрослевшие герои, которых теперь играют такие звёзды, как Джеймс МакЭвой («Сплит»), Джессика Честейн («Интерстеллар»), Билл Хейдер («Близнецы») и др., оказываются на месте трагических событий после тревожного телефонного звонка. Бывшие друзья понимают, что смертоносный враг из детства вернулся и цикл его зверств нужно оборвать.

Билл Скарсгард (Пеннивайз) признался, что вторую часть было снимать намного веселее: он мог общаться и проводить время со взрослыми актёрами, исполняющими роли Клуба Лузеров. Во время съёмок первой картины он минимально контактировал с актёрами-детьми: дети должны были испытывать настоящий страх, когда видели его.

Актёры, игравшие детей в первой части, назвали звёзд, которым хотели бы отдать свои повзрослевших героев: Финн Вулфхард назвал назвал Билла Хейдера, София Лиллис – Джессику Честейн, Чоузен Джейкобс – Чедвика Боузмена, Джек Дилан Грейзер – Джейка Джилленхола, Уайат Олефф – Джозефа Гордена Левитта, Джереми Рэй Тейлор – Криса Пратта, а Джейден Мартелл - Кристиана Бейла. Только предложения Вулфхарда и Лиллис оказались правдивыми для финального актёрского состава.

Одна из способностей персонажа Билла Хейдера – пародии на чужие голоса и мимику. Сам Хейдер мастерски изображал звёзд в эфире телешоу «Saturday Night Live» - зная это, Гэри Доберман добавил в сценарий пародию на Аль Пачино, однако  Хейдер попросил убрать эту сцену. Он посчитал, что его пародии на Аль Пачино – старый материал, и не хотел делать её снова.

Джеймс МакЭвой пострадал во время съёмок битвы с Пеннивайзом.

Джессика Честейн и Джесс Вейкслер, играющие главных героинь фильма, - лучшие подруги.

Съёмки фильма начались в июне 2018 года и продолжались до конца октября – 86 дней.

После съёмок фильма Билл Скарсгард страдал от ночных кошмаров о Пеннивайзе, где он оказывался в позиции главных героев «Оно».

Многие актеры из сериала «Оно» выразили желание сыграть в сиквеле: например, Сет Грин, игравший маленького Ричи в 1990 году, был готов сыграть его взрослого.

Продолжение хита 2017 года. Каждые 27 лет зло возвращается в Дерри, штат Мэн, поэтому «Оно-2» почти три десятка лет спустя после событий первой части сводит уже взрослых героев, чьи пути давно разошлись.

7.6 Оцените
255 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 сентября 2019
Премьера онлайн 19 ноября 2019
Премьера в мире 20 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Андрес Мускетти
Андрес Мускетти
В ролях
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Джей Райан
Джей Райан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Оно 2 6 постеров
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Прошло 27 лет с момента столкновения детей из «клуба неудачников» с жутким монстром под личиной клоуна Пеннивайза. Почти все герои разъехались и забыли о прошлом. Но однажды зло вернулось. И тогда Майк, оставшийся в городе и посвятивший жизнь изучению чудовища, собирает всех старых друзей для последней схватки. Сиквел фильма 2017 года — одна из наиболее ожидаемых премьер осени. Первая часть стала самым кассовым фильмом ужасов всех времён, открыв студии и режиссёру Энди…
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Ольга ))))) 5 сентября 2019, 22:24
Ужаснее фильма в своей жизни я не видела, жалко потраченных денег, никакого свмысла, просто одно разочарование.
rafik.ivanov.85 5 сентября 2019, 21:54
2 часть вообще не соответсвует жанру ужас. Я бы сказал что это чисто фэнтази .большая часть времени герои просто болтают .
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
HBO Max готовит многосерийный приквел дилогии «Оно» В сериале покажут предысторию Пеннивайза.
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30 марта 2022 10:25
Голливуд поставил рекорд по количеству ЛГБТ-персонажей в 2019 году Однако правозащитники по-прежнему недовольны положением дел в индустрии.
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17 июля 2020 13:32
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14 мая 2020 09:26
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