Оно 2, 2019

«Оно 2» - сиквел нашумевшего ремейка «Оно» 2017 года, представляющий собой экранизацию одного из ключевых романов Стивена Кинга. За постановку и сценарий отвечал дуэт Андреса Мускетти и Гэри Добермана, работавший и над первой частью, а к ролям полюбившихся героев во флэшбэках вернулись Финн Вулфхард («Очень странные дела»), София Лиллис («Острые предметы»), Чоузен Джейкобс («Касл Рок»), Джек Дилан Грейзер («Шазам!»), Уайат Олефф («Стражи галактики»), Джереми Рэй Тейлор («42») и Джейден Мартелл («Святой Винсент»).
Клуб Лузеров приезжает в родной город через 27 лет после событий первой части. Повзрослевшие герои, которых теперь играют такие звёзды, как Джеймс МакЭвой («Сплит»), Джессика Честейн («Интерстеллар»), Билл Хейдер («Близнецы») и др., оказываются на месте трагических событий после тревожного телефонного звонка. Бывшие друзья понимают, что смертоносный враг из детства вернулся и цикл его зверств нужно оборвать.
Билл Скарсгард (Пеннивайз) признался, что вторую часть было снимать намного веселее: он мог общаться и проводить время со взрослыми актёрами, исполняющими роли Клуба Лузеров. Во время съёмок первой картины он минимально контактировал с актёрами-детьми: дети должны были испытывать настоящий страх, когда видели его.
Актёры, игравшие детей в первой части, назвали звёзд, которым хотели бы отдать свои повзрослевших героев: Финн Вулфхард назвал назвал Билла Хейдера, София Лиллис – Джессику Честейн, Чоузен Джейкобс – Чедвика Боузмена, Джек Дилан Грейзер – Джейка Джилленхола, Уайат Олефф – Джозефа Гордена Левитта, Джереми Рэй Тейлор – Криса Пратта, а Джейден Мартелл - Кристиана Бейла. Только предложения Вулфхарда и Лиллис оказались правдивыми для финального актёрского состава.
Одна из способностей персонажа Билла Хейдера – пародии на чужие голоса и мимику. Сам Хейдер мастерски изображал звёзд в эфире телешоу «Saturday Night Live» - зная это, Гэри Доберман добавил в сценарий пародию на Аль Пачино, однако Хейдер попросил убрать эту сцену. Он посчитал, что его пародии на Аль Пачино – старый материал, и не хотел делать её снова.
Джеймс МакЭвой пострадал во время съёмок битвы с Пеннивайзом.
Джессика Честейн и Джесс Вейкслер, играющие главных героинь фильма, - лучшие подруги.
Съёмки фильма начались в июне 2018 года и продолжались до конца октября – 86 дней.
После съёмок фильма Билл Скарсгард страдал от ночных кошмаров о Пеннивайзе, где он оказывался в позиции главных героев «Оно».
Многие актеры из сериала «Оно» выразили желание сыграть в сиквеле: например, Сет Грин, игравший маленького Ричи в 1990 году, был готов сыграть его взрослого.
Продолжение хита 2017 года. Каждые 27 лет зло возвращается в Дерри, штат Мэн, поэтому «Оно-2» почти три десятка лет спустя после событий первой части сводит уже взрослых героев, чьи пути давно разошлись.