Оно 2, 2019

Билл Скарсгард (Пеннивайз) признался, что вторую часть было снимать намного веселее: он мог общаться и проводить время со взрослыми актёрами, исполняющими роли Клуба Лузеров. Во время съёмок первой картины он минимально контактировал с актёрами-детьми: дети должны были испытывать настоящий страх, когда видели его.

Актёры, игравшие детей в первой части, назвали звёзд, которым хотели бы отдать свои повзрослевших героев: Финн Вулфхард назвал назвал Билла Хейдера, София Лиллис – Джессику Честейн, Чоузен Джейкобс – Чедвика Боузмена, Джек Дилан Грейзер – Джейка Джилленхола, Уайат Олефф – Джозефа Гордена Левитта, Джереми Рэй Тейлор – Криса Пратта, а Джейден Мартелл - Кристиана Бейла. Только предложения Вулфхарда и Лиллис оказались правдивыми для финального актёрского состава.

Одна из способностей персонажа Билла Хейдера – пародии на чужие голоса и мимику. Сам Хейдер мастерски изображал звёзд в эфире телешоу «Saturday Night Live» - зная это, Гэри Доберман добавил в сценарий пародию на Аль Пачино, однако Хейдер попросил убрать эту сцену. Он посчитал, что его пародии на Аль Пачино – старый материал, и не хотел делать её снова.

Джеймс МакЭвой пострадал во время съёмок битвы с Пеннивайзом.

Джессика Честейн и Джесс Вейкслер, играющие главных героинь фильма, - лучшие подруги.

Съёмки фильма начались в июне 2018 года и продолжались до конца октября – 86 дней.

После съёмок фильма Билл Скарсгард страдал от ночных кошмаров о Пеннивайзе, где он оказывался в позиции главных героев «Оно».

Многие актеры из сериала «Оно» выразили желание сыграть в сиквеле: например, Сет Грин, игравший маленького Ричи в 1990 году, был готов сыграть его взрослого.