Снежные гонки, 2018

Когда в канадскую горную деревушку приходит зима, ее жители с удовольствием принимаются за подготовку к долгожданному спортивному празднику – гонке на санях. Фрэнки-очкарики и Софи со всей ответственностью подходят к сооружению инновационных саней для своей команды, но даже не подозревают, что их намерению победить угрожают козни амбициозного Зака и его подружки Чарли.
В маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает настоящее спортивное состязание – гонки! Каждый участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит себе санки. Но, как и в любом другом виде спорта, в снежных гонках не обходится без обмана, ведь победить хочет каждый!