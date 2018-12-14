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Снежные гонки, 2018

2018 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Гонки на санках в самом заснеженном уголке Канады!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда в канадскую горную деревушку приходит зима, ее жители с удовольствием принимаются за подготовку к долгожданному спортивному празднику – гонке на санях. Фрэнки-очкарики и Софи со всей ответственностью подходят к сооружению инновационных саней для своей команды, но даже не подозревают, что их намерению победить угрожают козни амбициозного Зака и его подружки Чарли.

  • Картина является сиквелом мультфильма “Снежная битва” (2015) тех же режиссеров Жана-Франсуа Пуле и Франсуа Бриссона. “Снежная битва”, в свою очередь, представляет собой анимационный ремейк игрового фильма “Собака, остановившая войну” Андрэ Мелансона (1984).
  • Действие “Снежных гонок” происходит всего через несколько недель после событий “Снежной битвы”.
  • Музыкальная тема фильма “Ensemble” была создана и записана на французском языке канадским музыкантом Дюма, а ее английский вариант «Together» записала Синди Лаупер. Другие песни, включенные в саундтрек, исполняли Алекс Невский, Гару, Людовик Буржуа, Алекс Годро, Корнель и Simple Plan.
  • В сентябре 2018 года на канадском телевидении вышел сериал-спинофф истории про “Снежную битву” и “Снежные гонки”. В центре сюжета мультсериала оказались полюбившиеся зрителям малыши в зимних комбинезонах и разноцветных шапочках.

В маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает настоящее спортивное состязание – гонки! Каждый участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит себе санки. Но, как и в любом другом виде спорта, в снежных гонках не обходится без обмана, ведь победить хочет каждый!

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 10 января 2019
Премьера онлайн 7 февраля 2022
Премьера в мире 14 декабря 2018
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Бенуа Годбут
В ролях
Тод Феннелл
Тод Феннелл
Анджела Галуппо
Соня Болл
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Снежные гонки 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Снежные гонки смотреть онлайн

Снежные гонки
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