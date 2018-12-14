Снежные гонки, 2018

Когда в канадскую горную деревушку приходит зима, ее жители с удовольствием принимаются за подготовку к долгожданному спортивному празднику – гонке на санях. Фрэнки-очкарики и Софи со всей ответственностью подходят к сооружению инновационных саней для своей команды, но даже не подозревают, что их намерению победить угрожают козни амбициозного Зака и его подружки Чарли.