Добро пожаловать в Акапулько, 2019

Разработчик компьютерных игр Мэтт Бут готовит крупный проект, который он должен представить в Нью-Мексико, чтобы спасти карьеру. По нелепой случайности утром он оказывается в Акапулько, где становится целью местных преступников и федералов. Он встречает роковую женщину, которая помогает раскрыть ему спрятанного глубоко героя и спасти мир от ужасного заговора.

«Добро пожаловать в Акапулько» — это очередной режиссёрский проект актёра Гильермо Ивана, который в основном специализируется на малобюджетных комедиях, не имевших большой популярности. Однако его новый фильм может похвастаться узнаваемыми актёрами: Уильямом Болдуином, получившим премию канала MTV за роль в фильме «Щепка», и Майклом Мэдсеном, наиболее известном по участию в проектах Тарантино.