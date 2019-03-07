Добро пожаловать в Акапулько, 2019

Разработчик компьютерных игр Мэтт Бут готовит крупный проект, который он должен представить в Нью-Мексико, чтобы спасти карьеру. По нелепой случайности утром он оказывается в Акапулько, где становится целью местных преступников и федералов. Он встречает роковую женщину, которая помогает раскрыть ему спрятанного глубоко героя и спасти мир от ужасного заговора.
«Добро пожаловать в Акапулько» — это очередной режиссёрский проект актёра Гильермо Ивана, который в основном специализируется на малобюджетных комедиях, не имевших большой популярности. Однако его новый фильм может похвастаться узнаваемыми актёрами: Уильямом Болдуином, получившим премию канала MTV за роль в фильме «Щепка», и Майклом Мэдсеном, наиболее известном по участию в проектах Тарантино.
- Режиссёр Гильермо Иван также сыграл в фильме «Добро пожаловать в Акапулько» небольшую роль.
- Исполнитель одной из ролей Пол Сорвино является отличным поваром, он также говорил по-итальянски и пел оперу на съёмочной площадке.
- Майкл Мэдсен снимался в одежде из своего собственного гардероба.
- Актёр Майкл Кингсбэйкер в конце фильма появляется с накладной бородой.
- Майкл Мэдсен впервые появляется со шрамом на экране.
У разработчика компьютерных игр Мэтта Бута есть один шанс спасти свою карьеру, представив свой самый крупный проект на церемонии вручения наград в американском Нью-Мексико. Но весело отметив встречу с приятелем в аэропорту, он оказывается в мексиканском городе Акапулько. После приземления Мэтт оказывается объектом охоты преступников, киллеров и федералов, ищущих таинственный пакет, который он якобы провез через таможню, но о котором ничего не знает. Объединившись с роковой красоткой и выпустив на волю своего «внутреннего экшен героя», он раскрывает заговор, который может потрясти все Соединенные Штаты, а возможно, и целый мир.