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Добро пожаловать в Акапулько Добро пожаловать в Акапулько
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Добро пожаловать в Акапулько, 2019

2019 / Болгария / Мексика / США
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Скромный разработчик компьютерных игр вынужден стать героем
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Разработчик компьютерных игр Мэтт Бут готовит крупный проект, который он должен представить в Нью-Мексико, чтобы спасти карьеру. По нелепой случайности утром он оказывается в Акапулько, где становится целью местных преступников и федералов. Он встречает роковую женщину, которая помогает раскрыть ему спрятанного глубоко героя и спасти мир от ужасного заговора.

«Добро пожаловать в Акапулько» — это очередной режиссёрский проект актёра Гильермо Ивана, который в основном специализируется на малобюджетных комедиях, не имевших большой популярности. Однако его новый фильм может похвастаться узнаваемыми актёрами: Уильямом Болдуином, получившим премию канала MTV за роль в фильме «Щепка», и Майклом Мэдсеном, наиболее известном по участию в проектах Тарантино.

- Режиссёр Гильермо Иван также сыграл в фильме «Добро пожаловать в Акапулько» небольшую роль.

- Исполнитель одной из ролей Пол Сорвино является отличным поваром, он также говорил по-итальянски и пел оперу на съёмочной площадке.

- Майкл Мэдсен снимался в одежде из своего собственного гардероба.

- Актёр Майкл Кингсбэйкер в конце фильма появляется с накладной бородой.

- Майкл Мэдсен впервые появляется со шрамом на экране.

У разработчика компьютерных игр Мэтта Бута есть один шанс спасти свою карьеру, представив свой самый крупный проект на церемонии вручения наград в американском Нью-Мексико. Но весело отметив встречу с приятелем в аэропорту, он оказывается в мексиканском городе Акапулько. После приземления Мэтт оказывается объектом охоты преступников, киллеров и федералов, ищущих таинственный пакет, который он якобы провез через таможню, но о котором ничего не знает. Объединившись с роковой красоткой и выпустив на волю своего «внутреннего экшен героя», он раскрывает заговор, который может потрясти все Соединенные Штаты, а возможно, и целый мир.

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 14 марта 2019
Премьера онлайн 12 марта 2019
Премьера в мире 7 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Гильермо Иван
Гильермо Иван
В ролях
Уильям Болдуин
Уильям Болдуин
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Брэдли Грегг
Брэдли Грегг
Ана Серрадилья
Ана Серрадилья
Анна Лаевская
Анна Лаевская
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Добро пожаловать в Акапулько 2 постера
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Добро пожаловать в Акапулько
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Кадры из фильма Все кадры
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