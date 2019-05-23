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Il traditore / Traitor

Предатель, 2019

2019 / Италия / Франция / Бразилия / Германия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Начало 80-х годов 20 века. Боссы сицилийской мафии пытаются поделить рынок наркотиков. Один из них скрывается в Бразилии и оттуда вынужден смотреть, как убивают близких членов его семьи. Каждый день он понимает, что может стать следующей жертвой. Вскоре его арестовывает местная полиция. И тогда мафиози принимает решение нарушить клятву, которую когда-то принес. Он начинает сотрудничать со следствием, из-за чего в опасности находится жизнь каждого, кто к нему причастен.

  • Фильм основан на реальных событиях. Показания Томмазо Бушетты привели к грандиозному разоблачению сицилийской мафии. После этого арестовали почти 400 человек.
  • Выход ленты был запланирован в годовщину массового убийства судьи Джованни Фальконе, занимавшегося делом, его жены и телохранителей, которые погибли от рук представителей сицилийской мафии. Это 23 мая. Сын одного из погибших, Джованни Монтинаро, резко высказывался против того, чтобы картина вышла в эту дату. После исполнитель главной роли пояснил, что премьера, назначенная на этот день, является данью памяти тем, кто погиб в тот день.
  • Фильм показывали на Каннском кинофестивале. Он был номинирован в основной программе.

В начале 1980-х между боссами сицилийской мафии разгорается война за героиновый рынок. Один из мафиози Томмазо Бушетта пытается скрыться в Бразилии. В то время, как на его родине начинается бойня, Бушетта вынужден издалека наблюдать за тем, как его сыновей и братьев убивают в Палермо. Он понимает, что может стать следующим. Бразильская полиция арестовывает Бушетту и экстрадирует его в Италию. Мафиози принимает решение, которое кардинально изменит ситуацию для мафии, – он встречается с судьёй Джованни Фальконе и нарушает священную клятву, которую он дал Коза Ностре.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 ноября 2019
Премьера онлайн 12 мая 2020
Премьера в мире 23 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Magic Film Company
Режиссер
Марко Беллоккьо
Марко Беллоккьо
В ролях
Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Фаусто Руссо Алези
Фаусто Руссо Алези
Луиджи Ло Кашио
Луиджи Ло Кашио
Мария Фернанда Кандиду
Мария Фернанда Кандиду
Алессио Пратико
Алессио Пратико
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Фильмы об организованной преступности, которую обычно называют мафией, уже давно составляют отдельный жанр. Он расцвёл буйным цветом в Америке – благо, было кому за ним ухаживать: мигранты из Италии, которые не забыли традиции родины, составляют одну из самых больших диаспор в США. Стараниями Копполы, Скорсезе, Де Пальмы и других итальянская мафия стала культурным явлением, визитной карточкой Апеннин, а позже – и великим мифом. При этом гангстерское кино родом из самой Италии в…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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18 апреля 2019 18:37
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