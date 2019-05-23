Предатель, 2019

Начало 80-х годов 20 века. Боссы сицилийской мафии пытаются поделить рынок наркотиков. Один из них скрывается в Бразилии и оттуда вынужден смотреть, как убивают близких членов его семьи. Каждый день он понимает, что может стать следующей жертвой. Вскоре его арестовывает местная полиция. И тогда мафиози принимает решение нарушить клятву, которую когда-то принес. Он начинает сотрудничать со следствием, из-за чего в опасности находится жизнь каждого, кто к нему причастен.
В начале 1980-х между боссами сицилийской мафии разгорается война за героиновый рынок. Один из мафиози Томмазо Бушетта пытается скрыться в Бразилии. В то время, как на его родине начинается бойня, Бушетта вынужден издалека наблюдать за тем, как его сыновей и братьев убивают в Палермо. Он понимает, что может стать следующим. Бразильская полиция арестовывает Бушетту и экстрадирует его в Италию. Мафиози принимает решение, которое кардинально изменит ситуацию для мафии, – он встречается с судьёй Джованни Фальконе и нарушает священную клятву, которую он дал Коза Ностре.