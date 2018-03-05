Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иванов Иванов
Киноафиша Фильмы Иванов

Иванов, 2018

2018 / Россия
4.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Факты О фильме

Иванов» — это дебют в кино известного бизнесмена и инвестора Дмитрия Фальковича из списка журнала Forbes.

Оператор картины — француз Жорж Лешаптуа, работавший с Бруно Дюмоном на «29 пальмах» и постоянный оператор фильмов Ребекки Злотовски («Мое прекрасное лето с Софи», «Планетариум») и Алис Винокур («Проксима», «Агустина»).

Успешный топ-менеджер инвестиционной компании Иванов бежит от преследования силовиков из Москвы в Киев, город без правил, и пытается найти там себе место. Он обнаруживает возможность для легкой наживы, все, что вокруг, можно украсть. В Киеве Иванов со своим другом и бизнес-партнером Спициным ходит по ночным клубам, посещает галерею современного искусства и готовит сделку по покупке судоферви у местного афериста. «Иванов», снятый в Киеве еще до Майдана, основан на реальных событиях, это странная и завораживающая трагикомедия о коррупции, неверности и одиночестве.

4.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 26 сентября 2019
Премьера в мире 5 марта 2018
Возраст 16+
Прокатчик Cineticle Films
Режиссер
Дмитрий Фалькович
В ролях
Сергей Моисеев
Федор Киселевич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Иванов 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
1982 год. Девятилетний Саша Иванов (Матвей Гасиловский) тихой сапой добирается из школы домой, где бабушка, долго не томя, объявляет внуку о гибели обоих родителей. Тут же повествование перетекает в приблизительное вчера, где Саша уже стал Александром (Дмитрий Фалькович), крупным российским бизнесменом, незапоминающимся человеком среднего возраста с обилием туманных проблем, вечно скучающим в пресных пробках дособянинской Москвы. Однако внешняя жизнь Иванова дает крен. Вот он уже жмется на…
Читать
chizhevsky 6 октября 2019, 06:48
Парни, не снимайте, пожалуйста, больше такое откровенное дерьмо. Я понимаю, что хочется славы, денег и обожания, но "Брат" был давно уже… Читать дальше…
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Приложение киноафиши