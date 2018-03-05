Иванов, 2018

Успешный топ-менеджер инвестиционной компании Иванов бежит от преследования силовиков из Москвы в Киев, город без правил, и пытается найти там себе место. Он обнаруживает возможность для легкой наживы, все, что вокруг, можно украсть. В Киеве Иванов со своим другом и бизнес-партнером Спициным ходит по ночным клубам, посещает галерею современного искусства и готовит сделку по покупке судоферви у местного афериста. «Иванов», снятый в Киеве еще до Майдана, основан на реальных событиях, это странная и завораживающая трагикомедия о коррупции, неверности и одиночестве.