Иванов, 2018

Иванов» — это дебют в кино известного бизнесмена и инвестора Дмитрия Фальковича из списка журнала Forbes.
Оператор картины — француз Жорж Лешаптуа, работавший с Бруно Дюмоном на «29 пальмах» и постоянный оператор фильмов Ребекки Злотовски («Мое прекрасное лето с Софи», «Планетариум») и Алис Винокур («Проксима», «Агустина»).
Успешный топ-менеджер инвестиционной компании Иванов бежит от преследования силовиков из Москвы в Киев, город без правил, и пытается найти там себе место. Он обнаруживает возможность для легкой наживы, все, что вокруг, можно украсть. В Киеве Иванов со своим другом и бизнес-партнером Спициным ходит по ночным клубам, посещает галерею современного искусства и готовит сделку по покупке судоферви у местного афериста. «Иванов», снятый в Киеве еще до Майдана, основан на реальных событиях, это странная и завораживающая трагикомедия о коррупции, неверности и одиночестве.